Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди

·6·Жамият
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган навбатдаги видео фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда бир йигит сув ичида туриб, доира чалган ҳолда қўшиқ куйлаётгани акс этган.

Видеодан кўринишича, у ноодатий чиқиши орқали ижтимоий тармоқларда кўпроқ эътибор ва лайклар йиғишни мақсад қилган бўлиши мумкин. Ғайриоддий усул қисқа вақт ичида минглаб томошаларни тўплаб, турли фикрларни келтириб чиқарди.

Айрим фойдаланувчилар буни ижодкорлик ва жасорат намунаси сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар бундай ҳаракат ортиқча таваккалчилик эканини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришиш истаги баъзан хавфсизлик қоидаларини иккинчи ўринга суриб қўйиши мумкин.

Мазкур видео яна бир бор интернетдаги трендлар ва эътибор қозониш учун қилинаётган ноодатий чиқишлар юзасидан баҳс-мунозараларни кучайтирди. Кўпчилик ҳар қандай контент яратишда, аввало, шахсий хавфсизлик ва меъёрни унутмаслик кераклигини эслатмоқда.

Дойра
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиТез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиБугун, 01:52Жиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиЖиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиКеча, 17:02Ўртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилдиЎртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилдиКеча, 17:00Боғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиБоғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиКеча, 15:27P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?Кеча, 14:15P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиКеча, 13:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди