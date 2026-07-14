Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ижтимоий тармоқларда тарқалган навбатдаги видео фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда бир йигит сув ичида туриб, доира чалган ҳолда қўшиқ куйлаётгани акс этган.
Видеодан кўринишича, у ноодатий чиқиши орқали ижтимоий тармоқларда кўпроқ эътибор ва лайклар йиғишни мақсад қилган бўлиши мумкин. Ғайриоддий усул қисқа вақт ичида минглаб томошаларни тўплаб, турли фикрларни келтириб чиқарди.
Айрим фойдаланувчилар буни ижодкорлик ва жасорат намунаси сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар бундай ҳаракат ортиқча таваккалчилик эканини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришиш истаги баъзан хавфсизлик қоидаларини иккинчи ўринга суриб қўйиши мумкин.
Мазкур видео яна бир бор интернетдаги трендлар ва эътибор қозониш учун қилинаётган ноодатий чиқишлар юзасидан баҳс-мунозараларни кучайтирди. Кўпчилик ҳар қандай контент яратишда, аввало, шахсий хавфсизлик ва меъёрни унутмаслик кераклигини эслатмоқда.
…