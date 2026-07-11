Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда ноодатий эълон ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Навоий вилоятида яшовчи фуқаро чигирткани 1 миллион сўмга сотишини маълум қилган.
Эълонда чигиртка "ўргатилгани" ва баъзи буйруқларни тушуниши таъкидланган. Муаллиф унинг полиз экинларида вояга етгани ҳамда кечаси ёқимли овоз чиқаришини ҳам қўшимча қилган.
Бу хабар тармоқларда ҳазил ва қизиқиш билан қабул қилинди. Кўпчилик бундай нарх оддий ҳашарот учун кутилмаган эканини ёзмоқда.
Шу билан бирга, айрим фойдаланувчилар эълон эътибор тортиш учун қўйилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Чигиртка сотилгани ёки сотилмагани ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…