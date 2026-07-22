Эркак нега индамай узоқлашади? Сабаб жанжалда эмас...
Муносабатлар ҳар доим ҳам катта жанжал, хиёнат ёки драматик хайрлашув билан тугамайди. Баъзида орадаги илиқлик шовқинсиз йўқолади: жуфтлик аввалгидек бир уйда яшайди, кундалик вазифаларни бажаради, аммо бир-бирини ҳис қилишдан тўхтайди.
Энг оғири — ташқи томондан ҳаммаси жойидадек кўриниши. Лекин суҳбатлар қисқаради, қизиқиш сусаяди ва бир пайтлар муносабатни жонли сақлаган учқун аста-секин сўна бошлайди.
Ҳаммаси жойида, аммо илиқлик қолмаган
У сиздан кунингиз қандай ўтганини сўраши, уй ишларида ёрдам бериши ва оилавий саналарни эслаб қолиши мумкин. Четдан қараганда сиз оддий ва аҳил жуфтликка ўхшайсиз.
Аммо муносабат ичида бошқа манзара пайдо бўлади: сиз гапирасиз, лекин бир-бирингизни эшитмайсиз. Биргаликда вақт ўтказасиз, аммо руҳан яқинлаша олмайсиз.
Бу ҳолат кўпинча бир кунда пайдо бўлмайди. У кичик ранжишлар, айтилмаган гаплар, доимий танқид ва бир-бирининг ҳисларига эътиборсизлик ортидан аста-секин шаклланади.
Биргаликда яшашнинг ўзи етарлими?
Кўпчилик муносабат мустаҳкам бўлиши учун умумий уй, режалар, фарзандлар ва бирга бошдан кечирилган қийинчиликлар етарли, деб ҳисоблайди.
Албатта, булар муҳим. Бироқ одам ўз жуфтининг ҳаётида қандай ўрин тутишини ҳам ҳис этиши керак.
Эркак учун ҳам унинг ҳаракати, маслаҳати ва ғамхўрлиги қадрланаётганини билиш муҳим бўлиши мумкин. У фақат вазифаларни бажараётган инсон эмас, балки севган одамининг ҳаётига ижобий таъсир кўрсатаётганини ҳис қилишни хоҳлайди.
Бу фақат эркакларга хос эҳтиёж эмас. Аслида ҳар бир инсон ўзининг керакли, эшитилган ва қадрланганини ҳис этишга муҳтож.
Нега у ҳислари ҳақида гапирмайди?
Ҳар бир инсон ҳиссиётини турлича ифодалайди. Айримлар муаммони очиқ муҳокама қилади, бошқалар эса индамай узоқлашади.
Бундай вазиятда кимдир ўзини ишга уради, кимдир телефонда кўпроқ вақт ўтказади, яна биров телевизор ёки бошқа машғулотлар ортига яширинади.
Шунда ташқи томондан севги сўнгандек кўринади. Аммо айрим ҳолатларда ҳислар эмас, балки жуфтликнинг мулоқот қилиш усули йўқолган бўлади.
Муаммо ўз вақтида муҳокама қилинмаса, жимлик икки инсон ўртасида кўринмас деворга айланиши мумкин.
Майда гаплар ҳам катта маъно касб этади
Муносабатда кўп нарса айтилган сўздан кўра унинг қандай айтилганига боғлиқ бўлади.
Масалан, уйдаги носозликни тузатиш ҳақидаги оддий илтимос ҳам турлича эшитилиши мумкин. У самимий ишонч ва ёрдам сўраш сифатида қабул қилиниши ёки «сен яна ҳеч нарса қилмадинг» деган яширин таънадай туюлиши мумкин.
Фарқ сўзларда эмас, балки оҳанг, кайфият ва муносабатда яширинган бўлади.
Доимий танқид инсонни яхшироқ ҳаракат қилишга эмас, балки ўзини ҳимоя қилишга мажбур этади. Самимий миннатдорлик эса, аксинча, яқинликни кучайтириши мумкин.
Йўқолган илиқликни қайтариш мумкинми?
Муносабатни тиклаш учун ташқи кўринишни тубдан ўзгартириш ёки сунъий равишда романтик муҳит яратишнинг ўзи кифоя қилмаслиги мумкин.
Аввало, жуфтингизга ҳар куни қандай ҳиссий сигналлар юбораётганингизга эътибор бериш муҳим:
Унинг гапини чиндан тинглаяпсизми? Ҳаракатларини фақат хато қилгандами ёки яхши иш қилганда ҳам пайқайсизми? Суҳбатларингиз қизиқишга асосланганми ёки навбатдаги эътироздан иборатми?
Баъзан инсонга «сен мен учун ҳали ҳам муҳимсан» деган туйғуни қайтариш учун катта совға ёки баландпарвоз гап керак эмас. Самимий савол, миннатдорлик, ҳурмат билан айтилган илтимос ва бўлинмасдан тинглашнинг ўзи катта ўзгариш бошлаши мумкин.
Жимликни бефарқлик деб қабул қилишга шошилманг
Шерикнинг узоқлашиши ҳар доим муҳаббат тугаганини англатмайди. Баъзан у ранжиган, чарчаган ёки ўзини кераксиз ҳис қилаётган бўлиши мумкин.
Бироқ тахмин қилиш ўрнига очиқ ва босимсиз суҳбат қуриш муҳим. «Нега бундай бўлиб қолдинг?» деган айблов ўрнига «Орамизда масофа пайдо бўлганини ҳис қиляпман, сен нимани ҳис қиляпсан?» деган савол мулоқотга йўл очади.
Муносабатдаги илиқлик кўпинча катта воқеалар орқали эмас, ҳар куни такрорланадиган майда муносабатлар орқали сақланади. Инсонни назорат қилишга эмас, уни яна қизиқиш ва ҳурмат билан кўришга ҳаракат қилинганда, узилиш арафасидаги ришта қайта мустаҳкамланиши мумкин.
…