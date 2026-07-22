Эркак нега индамай узоқлашади? Сабаб жанжалда эмас...

·0·Жамият
Эркак нега индамай узоқлашади? Сабаб жанжалда эмас...

Муносабатлар ҳар доим ҳам катта жанжал, хиёнат ёки драматик хайрлашув билан тугамайди. Баъзида орадаги илиқлик шовқинсиз йўқолади: жуфтлик аввалгидек бир уйда яшайди, кундалик вазифаларни бажаради, аммо бир-бирини ҳис қилишдан тўхтайди.

Энг оғири — ташқи томондан ҳаммаси жойидадек кўриниши. Лекин суҳбатлар қисқаради, қизиқиш сусаяди ва бир пайтлар муносабатни жонли сақлаган учқун аста-секин сўна бошлайди.

Ҳаммаси жойида, аммо илиқлик қолмаган

У сиздан кунингиз қандай ўтганини сўраши, уй ишларида ёрдам бериши ва оилавий саналарни эслаб қолиши мумкин. Четдан қараганда сиз оддий ва аҳил жуфтликка ўхшайсиз.

Аммо муносабат ичида бошқа манзара пайдо бўлади: сиз гапирасиз, лекин бир-бирингизни эшитмайсиз. Биргаликда вақт ўтказасиз, аммо руҳан яқинлаша олмайсиз.

Бу ҳолат кўпинча бир кунда пайдо бўлмайди. У кичик ранжишлар, айтилмаган гаплар, доимий танқид ва бир-бирининг ҳисларига эътиборсизлик ортидан аста-секин шаклланади.

Биргаликда яшашнинг ўзи етарлими?

Кўпчилик муносабат мустаҳкам бўлиши учун умумий уй, режалар, фарзандлар ва бирга бошдан кечирилган қийинчиликлар етарли, деб ҳисоблайди.

Албатта, булар муҳим. Бироқ одам ўз жуфтининг ҳаётида қандай ўрин тутишини ҳам ҳис этиши керак.

Эркак учун ҳам унинг ҳаракати, маслаҳати ва ғамхўрлиги қадрланаётганини билиш муҳим бўлиши мумкин. У фақат вазифаларни бажараётган инсон эмас, балки севган одамининг ҳаётига ижобий таъсир кўрсатаётганини ҳис қилишни хоҳлайди.

Бу фақат эркакларга хос эҳтиёж эмас. Аслида ҳар бир инсон ўзининг керакли, эшитилган ва қадрланганини ҳис этишга муҳтож.

Нега у ҳислари ҳақида гапирмайди?

Ҳар бир инсон ҳиссиётини турлича ифодалайди. Айримлар муаммони очиқ муҳокама қилади, бошқалар эса индамай узоқлашади.

Бундай вазиятда кимдир ўзини ишга уради, кимдир телефонда кўпроқ вақт ўтказади, яна биров телевизор ёки бошқа машғулотлар ортига яширинади.

Шунда ташқи томондан севги сўнгандек кўринади. Аммо айрим ҳолатларда ҳислар эмас, балки жуфтликнинг мулоқот қилиш усули йўқолган бўлади.

Муаммо ўз вақтида муҳокама қилинмаса, жимлик икки инсон ўртасида кўринмас деворга айланиши мумкин.

Майда гаплар ҳам катта маъно касб этади

Муносабатда кўп нарса айтилган сўздан кўра унинг қандай айтилганига боғлиқ бўлади.

Масалан, уйдаги носозликни тузатиш ҳақидаги оддий илтимос ҳам турлича эшитилиши мумкин. У самимий ишонч ва ёрдам сўраш сифатида қабул қилиниши ёки «сен яна ҳеч нарса қилмадинг» деган яширин таънадай туюлиши мумкин.

Фарқ сўзларда эмас, балки оҳанг, кайфият ва муносабатда яширинган бўлади.

Доимий танқид инсонни яхшироқ ҳаракат қилишга эмас, балки ўзини ҳимоя қилишга мажбур этади. Самимий миннатдорлик эса, аксинча, яқинликни кучайтириши мумкин.

Йўқолган илиқликни қайтариш мумкинми?

Муносабатни тиклаш учун ташқи кўринишни тубдан ўзгартириш ёки сунъий равишда романтик муҳит яратишнинг ўзи кифоя қилмаслиги мумкин.

Аввало, жуфтингизга ҳар куни қандай ҳиссий сигналлар юбораётганингизга эътибор бериш муҳим:

Унинг гапини чиндан тинглаяпсизми? Ҳаракатларини фақат хато қилгандами ёки яхши иш қилганда ҳам пайқайсизми? Суҳбатларингиз қизиқишга асосланганми ёки навбатдаги эътироздан иборатми?

Баъзан инсонга «сен мен учун ҳали ҳам муҳимсан» деган туйғуни қайтариш учун катта совға ёки баландпарвоз гап керак эмас. Самимий савол, миннатдорлик, ҳурмат билан айтилган илтимос ва бўлинмасдан тинглашнинг ўзи катта ўзгариш бошлаши мумкин.

Жимликни бефарқлик деб қабул қилишга шошилманг

Шерикнинг узоқлашиши ҳар доим муҳаббат тугаганини англатмайди. Баъзан у ранжиган, чарчаган ёки ўзини кераксиз ҳис қилаётган бўлиши мумкин.

Бироқ тахмин қилиш ўрнига очиқ ва босимсиз суҳбат қуриш муҳим. «Нега бундай бўлиб қолдинг?» деган айблов ўрнига «Орамизда масофа пайдо бўлганини ҳис қиляпман, сен нимани ҳис қиляпсан?» деган савол мулоқотга йўл очади.

Муносабатдаги илиқлик кўпинча катта воқеалар орқали эмас, ҳар куни такрорланадиган майда муносабатлар орқали сақланади. Инсонни назорат қилишга эмас, уни яна қизиқиш ва ҳурмат билан кўришга ҳаракат қилинганда, узилиш арафасидаги ришта қайта мустаҳкамланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда метро ёнида ёнғин юз берди (видео)Тошкентда метро ёнида ёнғин юз берди (видео)Бугун, 18:44«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 17:09Аёл ҳуқуқлари ҳимоя қилиниб, мол-мулклари олиб берилдиАёл ҳуқуқлари ҳимоя қилиниб, мол-мулклари олиб берилдиБугун, 16:24Самарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлдиСамарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлдиБугун, 13:45Экологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиЭкологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиБугун, 12:00Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиCobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди