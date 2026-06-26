Тўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетди
Ўзбекистондаги тўйлардан бирида футбол ишқибозлари учун унутилмас лаҳзалар кузатилди. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши учрашуви айнан тўй маросими вақтига тўғри келгани боис келин-куёв ва меҳмонлар ўйинни биргаликда томоша қилишди.
Видеода тўй тантаналари давом этаётганига қарамай, меҳмонларнинг катта қисми телевизор қаршисида жам бўлиб, ҳар бир хавфли вазиятни ҳаяжон билан кузатаётгани акс этган. Ҳатто келин-куёв ҳам учрашувнинг муҳим лаҳзаларидан кўз узмаган.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда кенг тарқалиб, минглаб изоҳ ва улашишларга сабаб бўлди. Кўпчилик буни ўзбек футболи тарихидаги муҳим воқеаларга бўлган юксак қизиқиш ва миллий терма жамоага бўлган чексиз меҳрнинг ёрқин ифодаси сифатида баҳоламоқда.
…