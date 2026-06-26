Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқади
Гуманоид роботлар технологияси соҳасида етакчи ҳисобланган АҚШнинг Агилитй Роботикс компанияси ўз фаолиятида янги даврга қадам қўймоқда. Компания Чурчилл Капитал Корп ХИ махсус сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали фонд бозорига чиқишини эълон қилди. Мазкур келишув доирасида ишлаб чиқарувчининг умумий қиймати 2,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу битим Агилитй Роботикс учун 620 миллион доллардан ортиқ янги капитал жалб қилиш имконини беради. Маблағларнинг қарийб 200 миллион доллари янги ва мавжуд институционал инвесторлар томонидан йўналтирилади. Компания раҳбарияти ушбу инвестицияларни янги авлод Дигит в5 роботларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш, мавжуд шартномаларни бажариш ва мижозлар базасини кўпайтиришга сарфлашни режалаштирган.
Логистика ва саноатдаги инқилобий қадамАгилитй Роботикс 2015-йилда Орегон штати университети тадқиқотлари асосида ташкил этилган бўлиб, унинг асосий маҳсулоти — икки оёқли Дигит гуманоид роботидир. Кўплаб прототиплардан фарқли ўлароқ, Дигит аллақачон реал саноат шароитларида синовдан ўтган ва тижорий лойиҳаларда қўлланилмоқда. Ҳозирда ушбу роботлар тўққизта йирик объектда, жумладан, ГХО логистика оператори, Toyota Мотор Мануфактуринг Канада ва Меркадо Либре омборларида фаолият кўрсатмоқда.
Компаниянинг муваффақияти ортида NVIDIA, Amazon ва СофтБанк Висион Фунд 2 каби технологик гигантларнинг қўллови турибди. Бу каби йирик инвесторларнинг қизиқиши гуманоид робототехника бозори сунъий интеллект ва саноат автоматизациясининг энг истиқболли йўналиши эканлигидан далолат беради.
- Дигит в5 роботлари учун аллақачон 300 миллион доллардан ортиқ буюртмалар қабул қилинган;
- 30 дан ортиқ йирик компаниялар роботларни ўз ишлаб чиқариш тизимига жорий этишни ўрганмоқда;
- Янги капитал ишлаб чиқариш қувватларини бир неча баробар оширишга хизмат қилади.
Келажак истиқболлари ва бозордаги ўрниАгилитй Роботикс бош директори Пегги Жонсоннинг таъкидлашича, гуманоид роботлар нафақат меҳнат ресурслари етишмовчилигини қоплаш, балки таъминот занжири барқарорлигини оширишда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди. Роботлар оғир ва бир хил такрорланадиган ишларни бажариш орқали инсонлар учун хавфсизроқ иш муҳитини яратишга ёрдам беради.
Биржага чиқиш жараёни якунлангач, компания акциялари АGLT тикер остида савдога чиқарилади. Ҳозирча листинг қайси биржада амалга оширилиши очиқланмаган бўлса-да, бу воқеа бутун робототехника саноати учун муҳим сигнал ҳисобланади. iXBT.com маълумотларига кўра, ушбу қадам сунъий интеллектга асосланган жисмоний тизимларнинг оммалашишини тезлаштиради.
Гуманоид роботларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши ва биржада котировка қилиниши, ушбу технологиянинг лаборатория лойиҳасидан тўлиққонли бизнес моделига айланганини кўрсатмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам келажакда бундай автоматлаштирилган тизимлар логистика самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…