Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқади

·23·Техно
Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқади

Гуманоид роботлар технологияси соҳасида етакчи ҳисобланган АҚШнинг Агилитй Роботикс компанияси ўз фаолиятида янги даврга қадам қўймоқда. Компания Чурчилл Капитал Корп ХИ махсус сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали фонд бозорига чиқишини эълон қилди. Мазкур келишув доирасида ишлаб чиқарувчининг умумий қиймати 2,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу битим Агилитй Роботикс учун 620 миллион доллардан ортиқ янги капитал жалб қилиш имконини беради. Маблағларнинг қарийб 200 миллион доллари янги ва мавжуд институционал инвесторлар томонидан йўналтирилади. Компания раҳбарияти ушбу инвестицияларни янги авлод Дигит в5 роботларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш, мавжуд шартномаларни бажариш ва мижозлар базасини кўпайтиришга сарфлашни режалаштирган.

Логистика ва саноатдаги инқилобий қадам

Агилитй Роботикс 2015-йилда Орегон штати университети тадқиқотлари асосида ташкил этилган бўлиб, унинг асосий маҳсулоти — икки оёқли Дигит гуманоид роботидир. Кўплаб прототиплардан фарқли ўлароқ, Дигит аллақачон реал саноат шароитларида синовдан ўтган ва тижорий лойиҳаларда қўлланилмоқда. Ҳозирда ушбу роботлар тўққизта йирик объектда, жумладан, ГХО логистика оператори, Toyota Мотор Мануфактуринг Канада ва Меркадо Либре омборларида фаолият кўрсатмоқда.

Компаниянинг муваффақияти ортида NVIDIA, Amazon ва СофтБанк Висион Фунд 2 каби технологик гигантларнинг қўллови турибди. Бу каби йирик инвесторларнинг қизиқиши гуманоид робототехника бозори сунъий интеллект ва саноат автоматизациясининг энг истиқболли йўналиши эканлигидан далолат беради.

  • Дигит в5 роботлари учун аллақачон 300 миллион доллардан ортиқ буюртмалар қабул қилинган;
  • 30 дан ортиқ йирик компаниялар роботларни ўз ишлаб чиқариш тизимига жорий этишни ўрганмоқда;
  • Янги капитал ишлаб чиқариш қувватларини бир неча баробар оширишга хизмат қилади.

Келажак истиқболлари ва бозордаги ўрни

Агилитй Роботикс бош директори Пегги Жонсоннинг таъкидлашича, гуманоид роботлар нафақат меҳнат ресурслари етишмовчилигини қоплаш, балки таъминот занжири барқарорлигини оширишда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди. Роботлар оғир ва бир хил такрорланадиган ишларни бажариш орқали инсонлар учун хавфсизроқ иш муҳитини яратишга ёрдам беради.

Биржага чиқиш жараёни якунлангач, компания акциялари АGLT тикер остида савдога чиқарилади. Ҳозирча листинг қайси биржада амалга оширилиши очиқланмаган бўлса-да, бу воқеа бутун робототехника саноати учун муҳим сигнал ҳисобланади. iXBT.com маълумотларига кўра, ушбу қадам сунъий интеллектга асосланган жисмоний тизимларнинг оммалашишини тезлаштиради.

Гуманоид роботларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши ва биржада котировка қилиниши, ушбу технологиянинг лаборатория лойиҳасидан тўлиққонли бизнес моделига айланганини кўрсатмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам келажакда бундай автоматлаштирилган тизимлар логистика самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Агилитй РоботиксДигитРобототехникаСунъий IntelлектИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиРоссияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиБугун, 19:54Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиSpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиБугун, 18:53Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаБугун, 18:23Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди