Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлди
Европа мамлакатларини қамраб олган аномал иссиқ ҳаво тўлқини тобора оғир оқибатларни келтириб чиқармоқда. Жазирама туфайли бир неча давлатларда ўлим ҳолатлари кўпайиб, фавқулодда чоралар кўрилмоқда.
Сўнгги маълумотларга кўра, Испанияда атиги тўрт кун ичида офтоб уриши ва юқори ҳарорат билан боғлиқ ҳолатлар сабаб 212 нафар инсон ҳаётдан кўз юмган.
Буюк Британияда эса рекорд даражадаги иссиқ айрим шифохоналарда тиббий ускуналар фаолиятига салбий таъсир кўрсатган. Вазият кескинлашгани сабаб айрим ҳудудларда "критик ҳолат" эълон қилинган.
Италияда жазирама сабаб очиқ ҳавода ишлашга вақтинчалик чекловлар жорий этилди. Германияда эса юқори ҳарорат туфайли режалаштирилган марафон мусобақаси бекор қилинди. Бундан ташқари, сув ҳавзаларида чўмилиш вақтида 20 нафардан ортиқ киши ҳалок бўлгани қайд этилди.
Францияда ҳам жазирама оғир оқибатларга сабаб бўлмоқда. Мамлакатда 48 киши чўкиб кетган, шунингдек, автомобилда қаровсиз қолдирилган уч нафар бола ҳаво етишмаслиги оқибатида вафот этгани маълум қилинди.
Мутахассислар аҳолини зарурат бўлмаса жазирама пайтида ташқарига чиқмасликка, кўпроқ суюқлик истеъмол қилишга ва болаларни ҳамда уй ҳайвонларини ҳеч қачон ёпиқ автомобилда қолдирмасликка чақирмоқда.
…