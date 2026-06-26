Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлди

·0·Дунё
Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлди

Европа мамлакатларини қамраб олган аномал иссиқ ҳаво тўлқини тобора оғир оқибатларни келтириб чиқармоқда. Жазирама туфайли бир неча давлатларда ўлим ҳолатлари кўпайиб, фавқулодда чоралар кўрилмоқда.

Сўнгги маълумотларга кўра, Испанияда атиги тўрт кун ичида офтоб уриши ва юқори ҳарорат билан боғлиқ ҳолатлар сабаб 212 нафар инсон ҳаётдан кўз юмган.

Буюк Британияда эса рекорд даражадаги иссиқ айрим шифохоналарда тиббий ускуналар фаолиятига салбий таъсир кўрсатган. Вазият кескинлашгани сабаб айрим ҳудудларда "критик ҳолат" эълон қилинган.

Италияда жазирама сабаб очиқ ҳавода ишлашга вақтинчалик чекловлар жорий этилди. Германияда эса юқори ҳарорат туфайли режалаштирилган марафон мусобақаси бекор қилинди. Бундан ташқари, сув ҳавзаларида чўмилиш вақтида 20 нафардан ортиқ киши ҳалок бўлгани қайд этилди.

Францияда ҳам жазирама оғир оқибатларга сабаб бўлмоқда. Мамлакатда 48 киши чўкиб кетган, шунингдек, автомобилда қаровсиз қолдирилган уч нафар бола ҳаво етишмаслиги оқибатида вафот этгани маълум қилинди.

Мутахассислар аҳолини зарурат бўлмаса жазирама пайтида ташқарига чиқмасликка, кўпроқ суюқлик истеъмол қилишга ва болаларни ҳамда уй ҳайвонларини ҳеч қачон ёпиқ автомобилда қолдирмасликка чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБугун, 19:53Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиВенгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиБугун, 18:32Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Бугун, 18:26Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаБугун, 15:05АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиАҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиБугун, 11:54Франция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиФранция Россияга алоқадор нефт танкерини қўлга олдиБугун, 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда