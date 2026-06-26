Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!

·0·Дунё
Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!

Япониядаги боғчалардан бирида болаларнинг ёзги иссиқда ҳам очиқ ҳавода хавфсиз ўйнаши учун ноодатий ечим жорий этилди. Ўйин майдончаси устига 25 метрга 30 метр ўлчамдаги улкан матоли соябон ўрнатилди.

Тахминан 750 квадрат метр ҳудудни қоплайдиган конструкция қуёш нурларини тўсади, бироқ ҳаво айланишига халақит бермайди. Шу сабаб унинг остидаги ҳарорат очиқ майдонга нисбатан анча салқин бўлади.

Соябоннинг яна бир афзаллиги — уни эҳтиёжга қараб осон очиш ва ёпиш мумкин. Бунинг учун катта қурилиш ишлари ҳам талаб этилмайди.

Лойиҳа ишга туширилгач, болалар соябон остида эркин ва хурсанд бўлиб ўйнай бошлади. Оддий кўринган бу ташаббус болалар саломатлигини асрашда жуда самарали ечим бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиЕвропадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:37Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБугун, 19:53Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиВенгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиБугун, 18:32Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Бугун, 18:26Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаБугун, 15:05АҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиАҚШдаги шифохонада отишма: гумонланувчи бошқа шаҳарда қўлга олиндиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда