Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Япониядаги боғчалардан бирида болаларнинг ёзги иссиқда ҳам очиқ ҳавода хавфсиз ўйнаши учун ноодатий ечим жорий этилди. Ўйин майдончаси устига 25 метрга 30 метр ўлчамдаги улкан матоли соябон ўрнатилди.
Тахминан 750 квадрат метр ҳудудни қоплайдиган конструкция қуёш нурларини тўсади, бироқ ҳаво айланишига халақит бермайди. Шу сабаб унинг остидаги ҳарорат очиқ майдонга нисбатан анча салқин бўлади.
Соябоннинг яна бир афзаллиги — уни эҳтиёжга қараб осон очиш ва ёпиш мумкин. Бунинг учун катта қурилиш ишлари ҳам талаб этилмайди.
Лойиҳа ишга туширилгач, болалар соябон остида эркин ва хурсанд бўлиб ўйнай бошлади. Оддий кўринган бу ташаббус болалар саломатлигини асрашда жуда самарали ечим бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…