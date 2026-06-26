Фарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилди
Актриса Фарангиз Абдазова Instagram саҳифаси орқали мухлислари билан қувончли янгиликни бўлишди. Санъаткор ўзига хос "gender party" ташкил қилиб, туғилажак фарзандининг жинсини яқин дугоналари ва кузатувчиларига маълум қилди.
Актрисанинг айтишича, у ва турмуш ўртоғи фарзандининг жинсини аввалдан билишган. Бироқ бу қувончли сирни яқин дугоналари ҳамда мухлислари билан биргаликда очишни исташган.
“Мен ва турмуш ўртоғим фарзандимизнинг жинсини биламиз. Бу gender party эса яқин дугоналарим ва сиз, азиз мухлисларим учун”, — деди Фарангиз Абдазова.
Видеода актрисанинг икки дугонаси махсус тайёрланган тортни фужир билан кесади. Торт ичидан кўк рангли крем чиққач, Абдазовлар оиласи ўғил фарзанд кутаётгани маълум бўлади. Бу лаҳзалар йиғилганлар томонидан олқиш ва қувонч билан кутиб олинади.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда кенг тарқалди. Мухлислар изоҳларда актрисани самимий табриклаб, бўлажак чақалоққа соғлик, бахт ва нурли келажак тилашмоқда.
…