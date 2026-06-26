Фарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилди

·17·Маданият
Фарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилди

Актриса Фарангиз Абдазова Instagram саҳифаси орқали мухлислари билан қувончли янгиликни бўлишди. Санъаткор ўзига хос "gender party" ташкил қилиб, туғилажак фарзандининг жинсини яқин дугоналари ва кузатувчиларига маълум қилди.

Актрисанинг айтишича, у ва турмуш ўртоғи фарзандининг жинсини аввалдан билишган. Бироқ бу қувончли сирни яқин дугоналари ҳамда мухлислари билан биргаликда очишни исташган.

“Мен ва турмуш ўртоғим фарзандимизнинг жинсини биламиз. Бу gender party эса яқин дугоналарим ва сиз, азиз мухлисларим учун”, — деди Фарангиз Абдазова.

Видеода актрисанинг икки дугонаси махсус тайёрланган тортни фужир билан кесади. Торт ичидан кўк рангли крем чиққач, Абдазовлар оиласи ўғил фарзанд кутаётгани маълум бўлади. Бу лаҳзалар йиғилганлар томонидан олқиш ва қувонч билан кутиб олинади.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда кенг тарқалди. Мухлислар изоҳларда актрисани самимий табриклаб, бўлажак чақалоққа соғлик, бахт ва нурли келажак тилашмоқда.

Ayollar gender patida pirogni kesib xursandchilik qilishmoqda.
Фарангиз АбдазоваInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаЖеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаБугун, 20:43Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Бугун, 19:56Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Бугун, 19:36Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиНеслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиБугун, 18:53Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Бугун, 16:57Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...