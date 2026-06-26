1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди

·0·Жамият
1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди

2026 йил 1 сентябрдан Ўзбекистонда автомобилларга газ қуйиш бўйича янги ва қатъий тартиблар амал қила бошлайди. Эндиликда транспорт воситаси белгиланган хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб берган тақдирдагина унга газ қуйишга рухсат этилади.

Автомобилларга газ қуйиш шохобчаларидаги назорат жараёнлари «U-Gas» ва «Eco-Himoya» ахборот тизимлари орқали автоматик равишда амалга оширилади. Тизим автомобиль ва унга ўрнатилган газ-баллон ускунаси ҳақидаги маълумотларни текширади.

Қуйидаги ҳолатларда автомобилга газ қуйиш тақиқланади:

— газ-баллон ускунасини ўрнатиш учун рухсат берувчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаса;

— транспорт воситасининг мажбурий техник кўрик муддати ўтган бўлса;

— фойдаланиш муддати тугаган газ баллони ишлатилаётган бўлса;

— газ ускунаси мажбурий синовлардан ўтгани ҳақида маълумот топилмаса.

Яъни ҳайдовчида ҳужжатлар тўлиқ бўлмаса ёки автомобиль хавфсизлик текширувларидан ўз вақтида ўтмаган бўлса, шохобчада унга газ қуйилмайди.

Шунингдек, масъул идоралар хавфли ҳудудларда жойлашган ёқилғи қуйиш шохобчалари ва автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчаларининг алоҳида реестрини шакллантиради.

Хавфсизлик талабларини бузиб ишлаётган ёки аҳоли учун хавф туғдириши мумкин бўлган объектлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилади. Бунинг имкони бўлмаса, уларнинг фаолияти тўхтатилиб, шохобчалар ёпилиши мумкин.

Янги тартиб газ баллонларининг портлаши билан боғлиқ ҳодисаларнинг олдини олиш, техник носоз автомобилларни аниқлаш ва ҳайдовчилар ҳамда йўловчилар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Бугун, 11:50Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиТрейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиБугун, 11:12Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиТошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиБугун, 09:56Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиСамарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиКеча, 21:23Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиТошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиКеча, 17:35Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиИшга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиКеча, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди