Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқда
Машҳур актёр, режиссёр ва жанговар фильмлар юлдузи Жеки Чан “Ғаройиб аслаҳалар” фильм франшизасининг тўртинчи қисмини суратга олиш ишларини қўшни Қозоғистонда бошлади. Маълум бўлишича, актёр ушбу қарорни қабул қилишдан аввал 2025 йилда Олмаотага ташриф буюриб, бўлажак суратга олиш майдонларини шахсан кўздан кечирган ва мос манзилларни танлаб олган.
“Ғаройиб аслаҳалар” Жеки Чаннинг энг машҳур саргузашт фильмларидан бири ҳисобланади. Картинанинг илк қисми 1986 йилда томошабинлар эътиборига ҳавола этилган. Унда Чан қадимий хазиналар ва тарихий ёдгорликларни изловчи жасур ҳамда таваккалчи қаҳрамон образини маҳорат билан гавдалантирган.
Мазкур фильмни суратга олиш жараёнида актёр оғир бахтсиз ҳодисага ҳам дуч келган. Каскадёрлик саҳналаридан бирини ижро этаётган пайтда у дарахтдан сакраб тушиб, бош суягидан жиддий жароҳат олган. Ушбу ҳодиса оқибатида Жеки Чаннинг бир қулоғи қисман эшитмай қолган. Шунга қарамай, у даволанишдан сўнг суратга олиш майдонига қайтиб, фильм устидаги ишларни охирига етказган. Айнан шу воқеа унинг профессионаллиги ва фидойилигини намоён этган энг машҳур ҳолатлардан бири сифатида тилга олинади.
…