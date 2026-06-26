Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқда

·0·Маданият
Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқда

Машҳур актёр, режиссёр ва жанговар фильмлар юлдузи Жеки Чан “Ғаройиб аслаҳалар” фильм франшизасининг тўртинчи қисмини суратга олиш ишларини қўшни Қозоғистонда бошлади. Маълум бўлишича, актёр ушбу қарорни қабул қилишдан аввал 2025 йилда Олмаотага ташриф буюриб, бўлажак суратга олиш майдонларини шахсан кўздан кечирган ва мос манзилларни танлаб олган.

“Ғаройиб аслаҳалар” Жеки Чаннинг энг машҳур саргузашт фильмларидан бири ҳисобланади. Картинанинг илк қисми 1986 йилда томошабинлар эътиборига ҳавола этилган. Унда Чан қадимий хазиналар ва тарихий ёдгорликларни изловчи жасур ҳамда таваккалчи қаҳрамон образини маҳорат билан гавдалантирган.

Мазкур фильмни суратга олиш жараёнида актёр оғир бахтсиз ҳодисага ҳам дуч келган. Каскадёрлик саҳналаридан бирини ижро этаётган пайтда у дарахтдан сакраб тушиб, бош суягидан жиддий жароҳат олган. Ушбу ҳодиса оқибатида Жеки Чаннинг бир қулоғи қисман эшитмай қолган. Шунга қарамай, у даволанишдан сўнг суратга олиш майдонига қайтиб, фильм устидаги ишларни охирига етказган. Айнан шу воқеа унинг профессионаллиги ва фидойилигини намоён этган энг машҳур ҳолатлардан бири сифатида тилга олинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилдиФарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилдиБугун, 20:30Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Бугун, 19:56Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Бугун, 19:36Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиНеслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиБугун, 18:53Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Бугун, 16:57Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...