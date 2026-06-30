Тошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Осиё кўчасидаги пиёдалар ўтиш жойига ҳайдовчилар эътиборини олдиндан жалб қиладиган RRFB чироқлари ўрнатилди.
Янги тартибга кўра, пиёда йўлни кесиб ўтишдан олдин махсус тугмани босади. Шундан сўнг ҳайдовчилар учун ёрқин сариқ огоҳлантирувчи чироқлар ишга тушади.
Чироқлар пиёдаларни узоқдан кўришга ёрдам беради ва ҳайдовчига ўтиш жойига яқинлашмасдан туриб тезликни камайтириш имконини яратади.
Тизим элементлари йўл ёқасида, ажратувчи қисмда ва йўлнинг юқори қисмида жойлаштирилган.
Ҳозирда лойиҳа синов тариқасида ишлаяпти. Самарадорлик тасдиқланса, бундай чироқлар пойтахтнинг бошқа пиёдалар ўтиш жойларига ҳам ўрнатилиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…