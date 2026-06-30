Нойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтди
Германия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди. Учрашувдан сўнг 40 ёшли дарвозабон Мануэль Нойер жамоанинг энг катта камчилиги нимада бўлганини очиқ айтди.
Унинг фикрича, Германияга нафақат омад, балки ҳужумда етарлича хавфли вазиятлар ҳам етишмади.
«Барчамиз жуда хафамиз»
Нойер учрашувдан кейин жамоадаги кайфият жуда оғир эканини яширмади.
«Барчамиз жуда хафамиз. Бугун ғалаба қозониш учун бизга ҳам куч, ҳам омад етишмади», — деди у.
Германия гуруҳ босқичини биринчи ўринда якунлагани учун Парагвайга қарши баҳсда фаворит сифатида кўрилган эди.
Асосий муаммо қаерда бўлди?
Мануэль Нойернинг таъкидлашича, Германия учрашувда рақиб дарвозаси олдида етарлича кўп хавф ярата олмаган.
«Энг асосий муаммо — биз жуда кам голли вазият яратдик», — деди дарвозабон.
Жамоа тўпга кўпроқ эгалик қилган бўлса ҳам, бу устунликни голларга айлантира олмади.
«Бундай рақибни мағлуб этишимиз керак эди»
Нойер натижадан кўра, Германиянинг умумий ўйинидан кўпроқ норози бўлганини билдирди.
«Мени кўпроқ учрашувнинг ўзи ташвишга солмоқда. Биз бундай рақибни албатта мағлуб этишимиз керак эди», — деди у.
Бу сўзлар жамоанинг ўз имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмаганини кўрсатади.
Пенальтилар Германияга қимматга тушди
Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди.
Парагвай ҳал қилувчи зарбаларни аниқроқ бажариб, 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
Кўрсаткич
Натижа
Учрашув
Германия — Парагвай
Асосий ҳисоб
1:1
Пенальтилар серияси
3:4
Натижа
Германия турнирни тарк этди
Германия учун яна бир оғир мундиал
2014 йилги чемпионликдан кейин Германия кетма-кет учинчи жаҳон чемпионатида ҳам кутилган натижага эриша олмади.
Бу сафар жамоа гуруҳдан биринчи ўрин билан чиққан бўлса-да, плей-оффнинг илк босқичида тўхтаб қолди.
Сизнингча, Германиянинг асосий муаммоси ҳужумдаги самарасизликми ёки психологик босимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…