Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилди

·0·Жамият
Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилди

Ўзбекистонда тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизлар ҳамда болаларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш тизими янги босқичга кўтарилди. 2026 йил 1 июль куни қабул қилинган ЎРҚ–1156-сонли қонун билан амалдаги бир қатор қонун ҳужжатларига жабрланувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи муҳим ўзгартишлар киритилди.

Мазкур қонун расмий эълон қилинган кундан бошлаб қонуний кучга кирди. Янгиликнинг энг асосий жиҳатлари билан қуйидаги жадвалда танишишингиз мумкин:

Янги қонун билан жорий этилган асосий енгиллик ва имтиёзлар:

Жорий этилган янгилик

Унинг мазмуни ва жабрланувчига фойдаси

Бола манфаатлари устуворлиги

Миллий қонунчиликка «боланинг энг устун манфаатлари» тушунчаси ва унинг кафолатлари расман киритилди.

Бепул суд ҳимояси

Ижтимоий ҳимоя агентлиги жабрланувчилар учун давлат божи тўламасдан судга даъво аризаси киритади.

Иш жойи ва даромад кафолати

Реабилитация марказига жойлаштирилган аёлларга 1 ойгача бўлган муддатга вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақаси берилади.

«Боланинг энг устун манфаатлари» деганда нима тушунилади? Эндиликда бола билан боғлиқ ҳар қандай ҳуқуқий ёки ижтимоий масала кўрилаётганда, унинг оила муҳитида тарбияланиши, соғлиғи, хавфсизлиги, таълим олиши, шахсий дахлсизлиги ҳамда энг муҳими — боланинг ўз фикри мажбурий тартибда инобатга олинади.

Аёлларни ҳимоя қилишнинг янги механизмлари

Илгари тазйиққа учраган аёллар ўз ҳуқуқларини судда ҳимоя қилиш ёки моддий қийинчиликлар сабабли шелтерларга (ҳимоя уйларига) жойлашишда қатор тўсиқларга учрар эди. Янги қонун бу муаммоларни қуйидагича ҳал этади:

  • Судда бепул вакиллик: Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш марказлари жабрланган хотин-қизларнинг қонуний вакили сифатида суд мажлисларида бепул иштирок этади.

  • «Бюллетень» берилиши: Жабрланувчи аёл махсус марказга жойлаштирилса, унга бир ойгача касаллик варақаси расмийлаштирилади. Бу даврда унинг иш жойи ва ойлик маоши сақланиб қолади ва бу аёлнинг иқтисодий жиҳатдан зарар кўрмаслигини таъминлайди.

Ушбу ислоҳотлар мамлакатда инсон қадр-қимматини улуғлаш, айниқса, жамиятнинг нозик қатлами ҳисобланган хотин-қизлар ва болалар хавфсизлигини таъминлаш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлдиГерманияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлдиБугун, 12:10Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиТошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиБугун, 12:05Боланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБоланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 12:03Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Бугун, 11:07Тармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиТармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиКеча, 22:45Тошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиТошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиКеча, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди