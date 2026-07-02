Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилди
Ўзбекистонда тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизлар ҳамда болаларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш тизими янги босқичга кўтарилди. 2026 йил 1 июль куни қабул қилинган ЎРҚ–1156-сонли қонун билан амалдаги бир қатор қонун ҳужжатларига жабрланувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи муҳим ўзгартишлар киритилди.
Мазкур қонун расмий эълон қилинган кундан бошлаб қонуний кучга кирди. Янгиликнинг энг асосий жиҳатлари билан қуйидаги жадвалда танишишингиз мумкин:
Янги қонун билан жорий этилган асосий енгиллик ва имтиёзлар:
Жорий этилган янгилик
Унинг мазмуни ва жабрланувчига фойдаси
Бола манфаатлари устуворлиги
Миллий қонунчиликка «боланинг энг устун манфаатлари» тушунчаси ва унинг кафолатлари расман киритилди.
Бепул суд ҳимояси
Ижтимоий ҳимоя агентлиги жабрланувчилар учун давлат божи тўламасдан судга даъво аризаси киритади.
Иш жойи ва даромад кафолати
Реабилитация марказига жойлаштирилган аёлларга 1 ойгача бўлган муддатга вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақаси берилади.
«Боланинг энг устун манфаатлари» деганда нима тушунилади? Эндиликда бола билан боғлиқ ҳар қандай ҳуқуқий ёки ижтимоий масала кўрилаётганда, унинг оила муҳитида тарбияланиши, соғлиғи, хавфсизлиги, таълим олиши, шахсий дахлсизлиги ҳамда энг муҳими — боланинг ўз фикри мажбурий тартибда инобатга олинади.
Аёлларни ҳимоя қилишнинг янги механизмлари
Илгари тазйиққа учраган аёллар ўз ҳуқуқларини судда ҳимоя қилиш ёки моддий қийинчиликлар сабабли шелтерларга (ҳимоя уйларига) жойлашишда қатор тўсиқларга учрар эди. Янги қонун бу муаммоларни қуйидагича ҳал этади:
Судда бепул вакиллик: Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш марказлари жабрланган хотин-қизларнинг қонуний вакили сифатида суд мажлисларида бепул иштирок этади.
«Бюллетень» берилиши: Жабрланувчи аёл махсус марказга жойлаштирилса, унга бир ойгача касаллик варақаси расмийлаштирилади. Бу даврда унинг иш жойи ва ойлик маоши сақланиб қолади ва бу аёлнинг иқтисодий жиҳатдан зарар кўрмаслигини таъминлайди.
Ушбу ислоҳотлар мамлакатда инсон қадр-қимматини улуғлаш, айниқса, жамиятнинг нозик қатлами ҳисобланган хотин-қизлар ва болалар хавфсизлигини таъминлаш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди.
…