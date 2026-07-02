Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетди
Тошкент шаҳрида юқори тезликда ҳаракатланган Malibu иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Кучли зарба оқибатида автомобиль аввал дарахтга, сўнгра йўл четидаги савдо шохобчасига бориб урилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳодиса жойидаги вайрона ҳолат ва жиддий шикастланган Malibu кўзга ташланади. Дастлабки маълумотларга кўра, йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида камида уч нафар фуқаро жароҳат олган.
Гувоҳларнинг айтишича, автомобиль катта тезликда ҳаракатланаётган вақтда ҳайдовчи бошқарувни йўқотган. Натижада машина аввал дарахтга урилиб, сўнг тротуар орқали сирпаниб кетиб, қаҳвахона биносига келиб урилган.
Ҳодиса эрталаб соат 05:40 атрофида Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида содир бўлган. Пойтахт Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, Malibu ҳайдовчиси юқори тезлик туфайли рул бошқарувини йўқотган ва автомобиль Caffelito Coffee дўконига келиб урилган.
Бахтли тасодиф туфайли ҳодиса эрта тонгда содир бўлгани учун тротуарда одамлар деярли бўлмаган. Акс ҳолда оқибатлар янада оғир бўлиши мумкин эди.
Айни вақтда мазкур йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ ходимлари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Расмийлар жабрланганлар сони ва ҳодисанинг барча тафсилотларига аниқлик киритишмоқда.
…