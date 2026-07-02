Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетди

·0·Жамият
Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетди

Тошкент шаҳрида юқори тезликда ҳаракатланган Malibu иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Кучли зарба оқибатида автомобиль аввал дарахтга, сўнгра йўл четидаги савдо шохобчасига бориб урилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳодиса жойидаги вайрона ҳолат ва жиддий шикастланган Malibu кўзга ташланади. Дастлабки маълумотларга кўра, йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида камида уч нафар фуқаро жароҳат олган.

Гувоҳларнинг айтишича, автомобиль катта тезликда ҳаракатланаётган вақтда ҳайдовчи бошқарувни йўқотган. Натижада машина аввал дарахтга урилиб, сўнг тротуар орқали сирпаниб кетиб, қаҳвахона биносига келиб урилган.

Ҳодиса эрталаб соат 05:40 атрофида Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида содир бўлган. Пойтахт Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, Malibu ҳайдовчиси юқори тезлик туфайли рул бошқарувини йўқотган ва автомобиль Caffelito Coffee дўконига келиб урилган.

Бахтли тасодиф туфайли ҳодиса эрта тонгда содир бўлгани учун тротуарда одамлар деярли бўлмаган. Акс ҳолда оқибатлар янада оғир бўлиши мумкин эди.

Айни вақтда мазкур йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ ходимлари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Расмийлар жабрланганлар сони ва ҳодисанинг барча тафсилотларига аниқлик киритишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБоланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 12:03Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Бугун, 11:07Тармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиТармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиКеча, 22:45Тошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиТошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиКеча, 22:25650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?Кеча, 19:06Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиЯккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиКеча, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди