Германияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлди
Бухоро вилоятида уч нафар фуқарони Германияга ишга юборишни ваъда қилиб, улардан катта миқдорда пул олган шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
У ўзини кўп йиллардан буён Германияда ишлаб келаётган шахс сифатида таништириб, юқори лавозимли танишлари орқали ишга жойлаштиришини айтган.
Уч нафар фуқаронинг ишончига кирган
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Бухоро вилояти бошқармаси томонидан терговга қадар текширув ўтказилди.
Текширув давомида фуқаро Б.Р. уч нафар шахснинг ишончига киргани аниқланган.
У Германияда кўп йиллардан буён ишлаб келаётганини айтиб, хориждаги алоқалари борлигига ишонтирган.
Германияга ишга юборишни ваъда қилган
Б.Р. гўёки юқори лавозимларда ишловчи танишлари орқали фуқароларни Германияга ишга жойлаштириш имконияти борлигини билдирган.
Шу ваъда эвазига у жабрланувчилардан:
19 минг 800 АҚШ доллари;
2 миллион сўм
олгани қайд этилмоқда.
Маблағлар фирибгарлик йўли билан қўлга киритилгани аниқланган.
Иккита модда бўйича иш қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Б.Р.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг:
168-моддаси — фирибгарлик;
28, 211-моддалари — пора беришда иштирок этиш
билан жиноят иши қўзғатилган.
Тергов давом этмоқда
Айни пайтда иш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ҳодисанинг барча тафсилотлари, маблағларнинг сарфланиши ва эҳтимолий бошқа иштирокчилар тергов жараёнида аниқланади.
…