Германияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлди

·0·Жамият
Германияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлди

Бухоро вилоятида уч нафар фуқарони Германияга ишга юборишни ваъда қилиб, улардан катта миқдорда пул олган шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.

У ўзини кўп йиллардан буён Германияда ишлаб келаётган шахс сифатида таништириб, юқори лавозимли танишлари орқали ишга жойлаштиришини айтган.

Уч нафар фуқаронинг ишончига кирган

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Бухоро вилояти бошқармаси томонидан терговга қадар текширув ўтказилди.

Текширув давомида фуқаро Б.Р. уч нафар шахснинг ишончига киргани аниқланган.

У Германияда кўп йиллардан буён ишлаб келаётганини айтиб, хориждаги алоқалари борлигига ишонтирган.

Германияга ишга юборишни ваъда қилган

Б.Р. гўёки юқори лавозимларда ишловчи танишлари орқали фуқароларни Германияга ишга жойлаштириш имконияти борлигини билдирган.

Шу ваъда эвазига у жабрланувчилардан:

  • 19 минг 800 АҚШ доллари;

  • 2 миллион сўм

олгани қайд этилмоқда.

Маблағлар фирибгарлик йўли билан қўлга киритилгани аниқланган.

Иккита модда бўйича иш қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Б.Р.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг:

  • 168-моддаси — фирибгарлик;

  • 28, 211-моддалари — пора беришда иштирок этиш

билан жиноят иши қўзғатилган.

Тергов давом этмоқда

Айни пайтда иш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ҳодисанинг барча тафсилотлари, маблағларнинг сарфланиши ва эҳтимолий бошқа иштирокчилар тергов жараёнида аниқланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиТошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиБугун, 12:05Боланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБоланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 12:03Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Бугун, 11:07Тармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиТармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиКеча, 22:45Тошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиТошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиКеча, 22:25650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?Кеча, 19:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди