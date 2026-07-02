Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосланди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама флагмани — Galaxy Z Фолд 8 устида қизғин иш олиб бормоқда. Қурилманинг расмий тақдимотига ҳали анча вақт бўлишига қарамай, тармоқларда янги смартфоннинг илк рендер тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу тасвирлар қурилманинг дизайни ва экран нисбатларидаги жиддий ўзгаришларни очиқлаб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инсайдерлар томонидан эълон қилинган янги суратларда Galaxy Z Фолд 8 модели компаниянинг яна бир кутилаётган флагмани — Galaxy S26 Ultra билан ёнма-ён ҳолатда кўрсатилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қиёсий тасвирлар смартфоннинг ҳам ёпиқ, ҳам очиқ ҳолатдаги ўлчамлари ҳақида аниқ тасаввур уйғотади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, янги буклама қурилманинг ташқи экрани сезиларли даражада кенгайган.
Экран нисбатларидаги инқилобий ўзгаришларЙиллар давомида фойдаланувчилар Galaxy Z Фолд сериясидаги ташқи экраннинг ўта торлигидан шикоят қилиб келишган эди. Янги рендерлар Samsung ниҳоят ушбу муаммога ечим топганини кўрсатмоқда. Galaxy Z Фолд 8 моделининг ташқи дисплейи аввалги авлодларга қараганда кенгроқ қилиб ишланган. Бунинг натижасида смартфон ёпиқ ҳолатда анъанавий моноблок қурилмаларга, хусусан Galaxy S26 Ultra моделига яқинлашган, бироқ ундан кўра ихчамроқ кўриниш олган.
Қурилма очилганда эса фойдаланувчини улкан ички дисплей қарши олади. Кенгайтирилган экран майдони кўп вазифалилик (мультитаскинг) режимида ишлаш, видеоларни томоша қилиш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта иловалардан фойдаланиш учун янада қулайроқ форматга келтирилган. Ҳар икки экран ҳам замонавий дизайн талабларига мос равишда, селфи-камералар учун кичик доирасимон кесимга эга бўлган.
Тақдимот санаси ва кутилмаларЎзбекистон смартфон бозорида Samsung брендининг буклама моделлари ҳар доим юқори нуфузга эга бўлиб келган. Galaxy Z Фолд 8 моделидаги ушбу ўзгаришлар маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қурилмадан кундалик ҳаётда фойдаланиш қулайлигини ошириши шубҳасиз. Айниқса, ташқи экраннинг кенгайиши смартфонни очмасдан туриб ҳам кўплаб амалларни бажариш имконини беради.
Ҳозирча мавжуд маълумотларга кўра, Samsung янги Galaxy Z Фолд 8 сериясининг расмий премерасини келаси йилнинг 22-июль куни ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу санага қадар қурилманинг техник хусусиятлари, процессори ва камералари ҳақида янада кўпроқ маълумотлар сиздирилиши кутилмоқда. Ҳозирча эса дизайндаги ушбу ўзгаришлар Samsung буклама смартфонлар бозоридаги етакчилигини сақлаб қолиш учун жиддий қадам ташлаётганидан далолат беради.
…