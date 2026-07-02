Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосланди

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосланди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама флагмани — Galaxy Z Фолд 8 устида қизғин иш олиб бормоқда. Қурилманинг расмий тақдимотига ҳали анча вақт бўлишига қарамай, тармоқларда янги смартфоннинг илк рендер тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу тасвирлар қурилманинг дизайни ва экран нисбатларидаги жиддий ўзгаришларни очиқлаб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инсайдерлар томонидан эълон қилинган янги суратларда Galaxy Z Фолд 8 модели компаниянинг яна бир кутилаётган флагмани — Galaxy S26 Ultra билан ёнма-ён ҳолатда кўрсатилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қиёсий тасвирлар смартфоннинг ҳам ёпиқ, ҳам очиқ ҳолатдаги ўлчамлари ҳақида аниқ тасаввур уйғотади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, янги буклама қурилманинг ташқи экрани сезиларли даражада кенгайган.

Экран нисбатларидаги инқилобий ўзгаришлар

Йиллар давомида фойдаланувчилар Galaxy Z Фолд сериясидаги ташқи экраннинг ўта торлигидан шикоят қилиб келишган эди. Янги рендерлар Samsung ниҳоят ушбу муаммога ечим топганини кўрсатмоқда. Galaxy Z Фолд 8 моделининг ташқи дисплейи аввалги авлодларга қараганда кенгроқ қилиб ишланган. Бунинг натижасида смартфон ёпиқ ҳолатда анъанавий моноблок қурилмаларга, хусусан Galaxy S26 Ultra моделига яқинлашган, бироқ ундан кўра ихчамроқ кўриниш олган.

Қурилма очилганда эса фойдаланувчини улкан ички дисплей қарши олади. Кенгайтирилган экран майдони кўп вазифалилик (мультитаскинг) режимида ишлаш, видеоларни томоша қилиш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта иловалардан фойдаланиш учун янада қулайроқ форматга келтирилган. Ҳар икки экран ҳам замонавий дизайн талабларига мос равишда, селфи-камералар учун кичик доирасимон кесимга эга бўлган.

Тақдимот санаси ва кутилмалар

Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung брендининг буклама моделлари ҳар доим юқори нуфузга эга бўлиб келган. Galaxy Z Фолд 8 моделидаги ушбу ўзгаришлар маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қурилмадан кундалик ҳаётда фойдаланиш қулайлигини ошириши шубҳасиз. Айниқса, ташқи экраннинг кенгайиши смартфонни очмасдан туриб ҳам кўплаб амалларни бажариш имконини беради.

Ҳозирча мавжуд маълумотларга кўра, Samsung янги Galaxy Z Фолд 8 сериясининг расмий премерасини келаси йилнинг 22-июль куни ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу санага қадар қурилманинг техник хусусиятлари, процессори ва камералари ҳақида янада кўпроқ маълумотлар сиздирилиши кутилмоқда. Ҳозирча эса дизайндаги ушбу ўзгаришлар Samsung буклама смартфонлар бозоридаги етакчилигини сақлаб қолиш учун жиддий қадам ташлаётганидан далолат беради.

SamsungGalaxy Z Фолд 8Galaxy S26 UltraСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиКосмик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиБугун, 11:50SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиSpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиБугун, 11:29Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинКоинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинБугун, 10:52Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинБугун, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиNVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиБугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди