Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалди
1999 йилда туғилган Жиззахлик йигит Самарқандга бориш мақсадида таксига ўтиради. Йўл давомида у 77 ёшли ҳайдовчининг ёнида пул борлигини кўриб, жиноий ниятини амалга оширишга қарор қилади.
У ҳайдовчига тоғли ҳудуддан қўй сотиб олмоқчи эканини айтиб, одамлар деярли яшамайдиган яйловга боришни таклиф қилади. Бунинг учун йўл ҳақига қўшимча пул беришини ҳам ваъда қилади.
Манзилга етиб боргач, йигит кекса ҳайдовчига ҳужум қилиб, уни ўлдиради. Шундан сўнг марҳумнинг пули, телефони ва автомобиль калитларини олиб, унинг Nexia-3 русумли машинасида ҳодиса жойини тарк этади.
Энг ачинарлиси, у қотилликдан сўнг ҳам мазкур автомобилда йўловчилар ташиб, ўзини ҳеч нарса бўлмагандек тутишга уринган. Бироқ унинг бу ҳаракати узоққа бормади. Йигит Самарқанд шаҳрида Йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан тўхтатилиб, қўлга олинган.
Суд ҳукмига кўра, у қасддан одам ўлдириш, босқинчилик ҳамда автомобилни олиб қочишда айбдор деб топилди. Унга нисбатан 20 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
…