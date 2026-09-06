“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди
Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаевнинг фуқаролар билан ўтказган навбатдаги қабулида кўпчиликнинг эътиборини тортган ва ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган самимий воқеа юз берди. Оилавий оғир шароитда онаси ва синглисини ёлғиз боқаётган ёш йигит вилоят раҳбарига тўғридан-тўғри мурожаат қилиб, оила қуриш ниятида эканини ва тўй харажатларини кўтаришга қурби етмаётганини айтди. Ҳоким эса кутилмаганда «Қабул!» дея дарҳол тўй тадоригини бошлаш бўйича масъулларга топшириқ берди.
«Онам ва синглим менинг қарамоғимда»: Ёш йигитнинг ҳаётий мурожаати
Фуқаролар қабулида юзма-юз суҳбат қурган йигит ўз муаммосини очиқ ва тортинмасдан баён этди:
Оилавий юк ва масъулият: Мурожаатчи оилада ягона боқувчи эканини, кекса онаси ва синглиси унинг қарамоғида бўлгани сабабли топган даромади кундалик рўзғордан ортмаётганини билдирди;
Оила қуриш орзуси: Уйланиш ва янги рўзғор бошлаш истагида экани, аммо тўй учун талаб этиладиган катта харажатлар уни анчадан бери қийнаб келаётганини айтиб, вилоят раҳбаридан амалий кўмак сўради;
Самимий ва жасоратли қадам: Қабулдаги расмий муҳитга қарамай, йигитнинг тўғридан-тўғри мурожаати йиғилганларда ҳамдардлик ва қизиқиш уйғотди.
«Ўтиргин-да, рўйхатни ёз»: Зойир Мирзаевнинг бармоқлари билан санаган харажатлари
Вилоят ҳокими мурожаатни эшитиб, ҳеч қандай иккиланишсиз ёрдам беришга розилик билдирди ва тўйнинг барча ташвишларини санаб берди:
«Мен ҳозир нима ёрдам берай? Уйланишга ёрдам берай»: Вилоят ҳокими стол ортида ўтирган ҳолда бармоқлари билан керакли маҳсулот ва харажатларни бирма-бир санаб кўрсатди;
Келин харажатлари ва сарполар: «Рўйхат борми? Ўтириб ёз. Тўйга нима керак? Мана: ёғ, гуруч, қўй, келиннинг харажатлари, ҳали у томонга юборадиган кийим-кечак, прокат... Нима керак бўлса ҳаммасини ёзиб бер, тўй харажатларини қилиб берамиз», — деди ҳоким;
«Қарнай-сурнайниям қўш!»: Зойир Мирзаев тўй ўзбекона урф-одатларга тўлиқ мос ва тантанали ўтиши учун ҳатто миллий чолғулар ҳам назардан четда қолмаслиги кераклигини алоҳида таъкидлади.
Ўринбосарга топшириқ: Тўй тараддуди бошланди
Ҳоким қабулда ҳозир бўлган масъул раҳбарга ишни пайсалга солмасдан расмийлаштиришни буюрди:
Ёшлар бўйича ўринбосарга қатъий вазифа: Зойир Мирзаев вилоят ҳокимининг ёшлар сиёсати бўйича ўринбосари Отабек Султонбековга юзланиб: «Қани, Султонбеков! Тўйга расмий хат тайёрланг. Уйланмоқчи экан. Тўйга нима керак бўлса ёзсин, биз барчасини таъминлаб берайлик», дея топшириқ берди;
Ёшларни қўллаб-қувватлаш намунаси: Ушбу қарор нафақат бир оиланинг оғирини енгил қилиш, балки мураккаб шароитдаги йигитларнинг ҳаётда ўз ўрнини топиши учун берилган кучли далда сифатида баҳоланмоқда.
Сиз Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаевнинг ёш йигитга кўрсатган бундай тезкор ва инсоний ёрдамига қандай баҳо берасиз? Муҳтож ва оила боқувчиси бўлган ёшларнинг тўй харажатларига давлат ёки ҳокимликлар томонидан ёрдам берилиши тўғрими ёки ортиқча тўй дабдабаларини камайтириш керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…