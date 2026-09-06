“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди

·34·Жамият
“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди

Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаевнинг фуқаролар билан ўтказган навбатдаги қабулида кўпчиликнинг эътиборини тортган ва ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган самимий воқеа юз берди. Оилавий оғир шароитда онаси ва синглисини ёлғиз боқаётган ёш йигит вилоят раҳбарига тўғридан-тўғри мурожаат қилиб, оила қуриш ниятида эканини ва тўй харажатларини кўтаришга қурби етмаётганини айтди. Ҳоким эса кутилмаганда «Қабул!» дея дарҳол тўй тадоригини бошлаш бўйича масъулларга топшириқ берди.

«Онам ва синглим менинг қарамоғимда»: Ёш йигитнинг ҳаётий мурожаати

Фуқаролар қабулида юзма-юз суҳбат қурган йигит ўз муаммосини очиқ ва тортинмасдан баён этди:

  • Оилавий юк ва масъулият: Мурожаатчи оилада ягона боқувчи эканини, кекса онаси ва синглиси унинг қарамоғида бўлгани сабабли топган даромади кундалик рўзғордан ортмаётганини билдирди;

  • Оила қуриш орзуси: Уйланиш ва янги рўзғор бошлаш истагида экани, аммо тўй учун талаб этиладиган катта харажатлар уни анчадан бери қийнаб келаётганини айтиб, вилоят раҳбаридан амалий кўмак сўради;

  • Самимий ва жасоратли қадам: Қабулдаги расмий муҳитга қарамай, йигитнинг тўғридан-тўғри мурожаати йиғилганларда ҳамдардлик ва қизиқиш уйғотди.

«Ўтиргин-да, рўйхатни ёз»: Зойир Мирзаевнинг бармоқлари билан санаган харажатлари

Вилоят ҳокими мурожаатни эшитиб, ҳеч қандай иккиланишсиз ёрдам беришга розилик билдирди ва тўйнинг барча ташвишларини санаб берди:

  • «Мен ҳозир нима ёрдам берай? Уйланишга ёрдам берай»: Вилоят ҳокими стол ортида ўтирган ҳолда бармоқлари билан керакли маҳсулот ва харажатларни бирма-бир санаб кўрсатди;

  • Келин харажатлари ва сарполар: «Рўйхат борми? Ўтириб ёз. Тўйга нима керак? Мана: ёғ, гуруч, қўй, келиннинг харажатлари, ҳали у томонга юборадиган кийим-кечак, прокат... Нима керак бўлса ҳаммасини ёзиб бер, тўй харажатларини қилиб берамиз», — деди ҳоким;

  • «Қарнай-сурнайниям қўш!»: Зойир Мирзаев тўй ўзбекона урф-одатларга тўлиқ мос ва тантанали ўтиши учун ҳатто миллий чолғулар ҳам назардан четда қолмаслиги кераклигини алоҳида таъкидлади.

Ўринбосарга топшириқ: Тўй тараддуди бошланди

Ҳоким қабулда ҳозир бўлган масъул раҳбарга ишни пайсалга солмасдан расмийлаштиришни буюрди:

  • Ёшлар бўйича ўринбосарга қатъий вазифа: Зойир Мирзаев вилоят ҳокимининг ёшлар сиёсати бўйича ўринбосари Отабек Султонбековга юзланиб: «Қани, Султонбеков! Тўйга расмий хат тайёрланг. Уйланмоқчи экан. Тўйга нима керак бўлса ёзсин, биз барчасини таъминлаб берайлик», дея топшириқ берди;

  • Ёшларни қўллаб-қувватлаш намунаси: Ушбу қарор нафақат бир оиланинг оғирини енгил қилиш, балки мураккаб шароитдаги йигитларнинг ҳаётда ўз ўрнини топиши учун берилган кучли далда сифатида баҳоланмоқда.

Сиз Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаевнинг ёш йигитга кўрсатган бундай тезкор ва инсоний ёрдамига қандай баҳо берасиз? Муҳтож ва оила боқувчиси бўлган ёшларнинг тўй харажатларига давлат ёки ҳокимликлар томонидан ёрдам берилиши тўғрими ёки ортиқча тўй дабдабаларини камайтириш керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борБугун, 18:40Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиБугун, 18:24Энди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имкониятЭнди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имкониятБугун, 18:07Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиБугун, 17:53Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиНавоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиБугун, 17:19"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?Бугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди