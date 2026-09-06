Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлди

·28·Жамият
Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлди

Навоий вилоятининг Кармана туманида инсонийлик ва виждон чегараларидан чиқиб, одамларнинг оғир қайғуси ҳамда мотамидан фойдаланган ҳолда пул ишлашга уринган 24 ёшли шахснинг жиноий қилмиши фош этилди. У ижтимоий тармоқлардаги жаноза ва таъзия эълонларини кузатиш орқали марҳумларнинг номидан сохта қарзлар тўқиб чиқариб, уларнинг яқинларидан пул ундириш билан шуғулланган. Ушбу жирканч фирибгарлик схемаси судда кўриб чиқилиб, айбдорга нисбатан тегишли жиноий жазо тайинланди.

Таъзия каналлари ва сохта қарзлар: Қинғир схема қандай ишлаган?

Жиноят иши тафсилотларига кўра, ёш йигит осон йўл билан ноқонуний бойлик орттириш мақсадида пухта режа тузган:

  • Telegram’даги мунтазам кузатув: 24 ёшли йигит Кармана туманида жаноза ва таъзия хабарлари бериб бориладиган маҳаллий Telegram канални мунтазам кузатиб борган;

  • Оила аъзоларини излаб топиш: У вафот этган фуқароларнинг шахси, манзили ва яқинларининг алоқа воситаларини аниқлаб, улар билан бевосита боғланган;

  • «Марҳум қарз эди» ёлғони: Мотам оғирлигини бошидан кечираётган оила аъзоларига марҳум тириклик чоғида ундан маълум миқдорда қарз олганини иддао қилиб, пулларни зудлик билан қайтаришни талаб қилган.

Мотамдаги оиланинг ишонувчанлиги ва пул ундириш

Қайғуда қолган яқинларнинг руҳий ҳолати фирибгарга қўл келган:

  • Сохта даъвога тўланган пул: Жабрланувчилардан бири марҳумнинг руҳи безовта бўлмасин ва қарздор кетмасин деган ниятда йигитнинг уйдирма гапларига ишониб, у сўраган маблағни ҳеч қандай ҳужжатсиз ўз қўли билан топширган;

  • Ҳақиқатнинг фош бўлиши: Кўп ўтмай, йигитнинг марҳум билан ҳеч қандай молиявий алоқаси йўқлиги ва барча гаплар сохта экани ошкор бўлгач, ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жиноят иши қўзғатилган.

Суд ҳукми: Ахлоқ тузатиш ишлари ва маошдан 20 фоиз ушланма

Суд мажлисида мазкур ҳолат тўлиқ кўриб чиқилди ва қонуний баҳо берилди:

  • Фирибгарлик айблови: Суд 24 ёшли йигитни фирибгарлик жиноятини содир этганликда тўлиқ айбли деб топди;

  • Тайинланган жазо чораси: Унга иш ҳақининг 20 фоизини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда 2,5 йил муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланди.

Сизнингча, марҳумларнинг номи ва оилаларнинг мотамидан фойдаланиб қилинган бундай виждонсизлик учун 2,5 йиллик ахлоқ тузатиш ишлари етарли жазоми ёки қонунчиликда бундай фирибгарлик турлари учун кескинроқ чоралар белгиланиши керакми? Яқин инсон вафот этганда сохта қарз талаб қилиб келувчиларга алданиб қолмаслик учун нима қилиш лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиБугун, 17:53"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?Бугун, 16:33Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Бугун, 13:30Чорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиЧорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиБугун, 10:30Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиТошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиКеча, 18:44Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди