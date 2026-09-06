Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлди
Навоий вилоятининг Кармана туманида инсонийлик ва виждон чегараларидан чиқиб, одамларнинг оғир қайғуси ҳамда мотамидан фойдаланган ҳолда пул ишлашга уринган 24 ёшли шахснинг жиноий қилмиши фош этилди. У ижтимоий тармоқлардаги жаноза ва таъзия эълонларини кузатиш орқали марҳумларнинг номидан сохта қарзлар тўқиб чиқариб, уларнинг яқинларидан пул ундириш билан шуғулланган. Ушбу жирканч фирибгарлик схемаси судда кўриб чиқилиб, айбдорга нисбатан тегишли жиноий жазо тайинланди.
Таъзия каналлари ва сохта қарзлар: Қинғир схема қандай ишлаган?
Жиноят иши тафсилотларига кўра, ёш йигит осон йўл билан ноқонуний бойлик орттириш мақсадида пухта режа тузган:
Telegram’даги мунтазам кузатув: 24 ёшли йигит Кармана туманида жаноза ва таъзия хабарлари бериб бориладиган маҳаллий Telegram канални мунтазам кузатиб борган;
Оила аъзоларини излаб топиш: У вафот этган фуқароларнинг шахси, манзили ва яқинларининг алоқа воситаларини аниқлаб, улар билан бевосита боғланган;
«Марҳум қарз эди» ёлғони: Мотам оғирлигини бошидан кечираётган оила аъзоларига марҳум тириклик чоғида ундан маълум миқдорда қарз олганини иддао қилиб, пулларни зудлик билан қайтаришни талаб қилган.
Мотамдаги оиланинг ишонувчанлиги ва пул ундириш
Қайғуда қолган яқинларнинг руҳий ҳолати фирибгарга қўл келган:
Сохта даъвога тўланган пул: Жабрланувчилардан бири марҳумнинг руҳи безовта бўлмасин ва қарздор кетмасин деган ниятда йигитнинг уйдирма гапларига ишониб, у сўраган маблағни ҳеч қандай ҳужжатсиз ўз қўли билан топширган;
Ҳақиқатнинг фош бўлиши: Кўп ўтмай, йигитнинг марҳум билан ҳеч қандай молиявий алоқаси йўқлиги ва барча гаплар сохта экани ошкор бўлгач, ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жиноят иши қўзғатилган.
Суд ҳукми: Ахлоқ тузатиш ишлари ва маошдан 20 фоиз ушланма
Суд мажлисида мазкур ҳолат тўлиқ кўриб чиқилди ва қонуний баҳо берилди:
Фирибгарлик айблови: Суд 24 ёшли йигитни фирибгарлик жиноятини содир этганликда тўлиқ айбли деб топди;
Тайинланган жазо чораси: Унга иш ҳақининг 20 фоизини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда 2,5 йил муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланди.
Сизнингча, марҳумларнинг номи ва оилаларнинг мотамидан фойдаланиб қилинган бундай виждонсизлик учун 2,5 йиллик ахлоқ тузатиш ишлари етарли жазоми ёки қонунчиликда бундай фирибгарлик турлари учун кескинроқ чоралар белгиланиши керакми? Яқин инсон вафот этганда сохта қарз талаб қилиб келувчиларга алданиб қолмаслик учун нима қилиш лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…