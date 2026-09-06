АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилди

·19·Техно
АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилди

АҚШ Мудофаа вазирлигининг Мудофаа инновациялари бўлинмаси (ДИУ) сунъий йўлдош сигналисиз ишлайдиган МагНав навигация тизимининг муҳим синовларини муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, Эмбраер 170 самолёти Тинч океани узра тўрт соатдан ортиқ вақт давомида ГПСдан фойдаланмаган ҳолда парвозни амалга оширди ва бу авиация хавфсизлигини таъминлашда янги босқични бошлаб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов парвози давомида ҳаво кемаси Сиетл шаҳри яқинидаги Пюжет-Саунд туманидан Алясканинг жанубий қисмига қадар бўлган масофани босиб ўтиб, ортга қайтди. Парвоз 4 соат 23 дақиқа давом этди ва бу вақт мобайнида навигация маълумотлари реал вақт режимида экипаж учун оддий планшетларга узатиб турилди.

МагНав қандай ишлайди ва унинг афзалликлари

Мазкур технология Ернинг табиий магнит майдонига таяниб ишлайди. МагНав тизими Ер қобиғининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлган магнит майдонидаги кичик ўзгаришларни қайд этувчи юқори сезгир квант магнит датчикларидан фойдаланади. Олинган маълумотлар олдиндан тайёрланган магнит харитаси билан солиштирилади ва самолётнинг аниқ координаталари аниқланади.

Дастурчиларнинг таъкидлашича, магнит навигациясидан фойдаланиш анъанавий захира усулларига нисбатан жойлашувни аниқлаш аниқлигини 89 фоизга оширган. Технологиянинг асосий устунлиги шундаки, унга на сунъий йўлдошлар, на ер устидаги навигация станциялари керак бўлади.

Келгусидаги режалар ва истиқболлар

ГПС сигналини сунъий равишда тўсиб қўйиш ёки унинг ишига аралашиш мумкин бўлган бир пайтда, Ернинг магнит майдонини шунчаки ўчириб қўйиб бўлмайди. Бу айниқса океанлар узра ва ориентирлар чекланган олис ҳудудларда парвоз қилганда долзарб аҳамият касб этади.

АҚШда 2024 йилда бошланган МагНав дастури Транситион оф Қуантум Сенсинг ташаббусининг бир қисми ҳисобланиб, унинг прототипи Ҳонейвелл Аэроспасе компанияси томонидан яратилмоқда. Навбатдаги босқичда тизимни АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг Boeing К-17 Глобемастер ИИИ оғир ҳарбий-транспорт самолётида синовдан ўтказиш режалаштирилган.

Мутахассисларнинг фикрича, келгусида ушбу магнит навигацияси сунъий йўлдош тизимлари беқарор ишлайдиган ҳудудлар учун қўшимча захира манбаси бўлиши мумкин. Шунингдек, сигнални сохталаштириш ҳолатлари кўпайиб бораётган бир шароитда мазкур технология фуқаролик авиациясида ҳам ўз ўрнини топиши кутилмоқда.

МагНавГПСАвиацияТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиБугун, 19:26Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиБугун, 18:56Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиApple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиБугун, 17:55Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиGoogle Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиБугун, 16:53Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди