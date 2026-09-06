Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирди
Google компанияси ўзининг янги флагман қурилмаларида қувватни тежаш ва автономликни ошириш борасида сезиларли муваффақиятларга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод Google Pixel 11 Pro модели ихчам ўлчамига қарамай, таъсирчан батарея қувватини намойиш этиб, асосий рақобатчиларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ГСМ Арена нашри ўтказган батафсил тест натижалари шуни кўрсатдики, кичикроқ ҳажмдаги Google Pixel 11 Pro модели синовларда қўшимча равишда нафақат ўтмишдошини, балки қатор машҳур рақибларини ҳам қувват борасида ортда қолдирган. Жумладан, кичик «пихел» бир қувватланишда 15 соат 38 дақиқа давомида ишлашга муваффақ бўлган.
Таққослашлар ва асосий натижаларТаққослаш учун, ўтган йили чиқарилган Pixel 10 Pro модели худди шундай синовларда атиги 12 соат 5 дақиқа бардош берган эди. Сериянинг каттароқ вакили бўлган Pixel 11 Pro ХЛ эса 16 соат 45 дақиқа натижа кўрсатди. Қизиғи шундаки, ихчамроқ Pixel 11 Pro автономлик кўрсаткичи бўйича ҳатто iPhone 17 Pro'ни ҳам бироз ортда қолдиришга эришди.
Шу билан бирга, мутахассислар Google учун асосий чинакам рақобат яқин кунларда тақдим этилиши кутилаётган iPhone 18 Pro модели бўлишини таъкидлашмоқда. Шунингдек, янги қурилма Samsung'нинг Galaxy S26 флагманини ҳам синовларда кичик фарқ билан ортда қолдиргани эътиборга лойиқдир.
Қувват олиш тезлиги ва хусусиятлариАгар батарея қуввати масаласида катта силжиш кузатилган бўлса, қувват олиш тезлиги борасида вазият бироз бошқача. Кичик Pixel 11 Pro моделининг қувват олиш кўрсаткичлари ўтмишдошига нисбатан унчалик катта фарқ қилмайди, ваҳоланки Pixel 11 Pro ХЛ модели эски Pixel 10 Pro ХЛга қараганда сезиларли даражада тезроқ қувват олади.
Бунинг асосий сабаби 30 ваттли қувватлаш адаптеридан фойдаланилганидир. Натижада, янги ихчам қурилма Эхтреме режимида атиги ярим соат ичида 59 фоизгача қувват тўплай олади. Батареяни нолдан юз фоизгача тўлиқ қувватлаш учун эса жами 1 соат 20 дақиқа вақт талаб этилади.
…