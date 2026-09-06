Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирди

·19·Техно
Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирди

Google компанияси ўзининг янги флагман қурилмаларида қувватни тежаш ва автономликни ошириш борасида сезиларли муваффақиятларга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод Google Pixel 11 Pro модели ихчам ўлчамига қарамай, таъсирчан батарея қувватини намойиш этиб, асосий рақобатчиларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ГСМ Арена нашри ўтказган батафсил тест натижалари шуни кўрсатдики, кичикроқ ҳажмдаги Google Pixel 11 Pro модели синовларда қўшимча равишда нафақат ўтмишдошини, балки қатор машҳур рақибларини ҳам қувват борасида ортда қолдирган. Жумладан, кичик «пихел» бир қувватланишда 15 соат 38 дақиқа давомида ишлашга муваффақ бўлган.

Таққослашлар ва асосий натижалар

Таққослаш учун, ўтган йили чиқарилган Pixel 10 Pro модели худди шундай синовларда атиги 12 соат 5 дақиқа бардош берган эди. Сериянинг каттароқ вакили бўлган Pixel 11 Pro ХЛ эса 16 соат 45 дақиқа натижа кўрсатди. Қизиғи шундаки, ихчамроқ Pixel 11 Pro автономлик кўрсаткичи бўйича ҳатто iPhone 17 Pro'ни ҳам бироз ортда қолдиришга эришди.

Шу билан бирга, мутахассислар Google учун асосий чинакам рақобат яқин кунларда тақдим этилиши кутилаётган iPhone 18 Pro модели бўлишини таъкидлашмоқда. Шунингдек, янги қурилма Samsung'нинг Galaxy S26 флагманини ҳам синовларда кичик фарқ билан ортда қолдиргани эътиборга лойиқдир.

Қувват олиш тезлиги ва хусусиятлари

Агар батарея қуввати масаласида катта силжиш кузатилган бўлса, қувват олиш тезлиги борасида вазият бироз бошқача. Кичик Pixel 11 Pro моделининг қувват олиш кўрсаткичлари ўтмишдошига нисбатан унчалик катта фарқ қилмайди, ваҳоланки Pixel 11 Pro ХЛ модели эски Pixel 10 Pro ХЛга қараганда сезиларли даражада тезроқ қувват олади.

Бунинг асосий сабаби 30 ваттли қувватлаш адаптеридан фойдаланилганидир. Натижада, янги ихчам қурилма Эхтреме режимида атиги ярим соат ичида 59 фоизгача қувват тўплай олади. Батареяни нолдан юз фоизгача тўлиқ қувватлаш учун эса жами 1 соат 20 дақиқа вақт талаб этилади.

Google PixelPixel 11 ProiPhone 17 ProСмартфонларАвтономлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиЗангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштирадиБугун, 19:26АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиАҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиБугун, 18:24Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиApple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиБугун, 17:55Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиGoogle Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиБугун, 16:53Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди