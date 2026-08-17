Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда

·0·Жамият
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда

Оддий темир бўлаклари ва симлардан ҳам ҳақиқий санъат асари яратиш мумкин. Буни ўзининг ноодатий ижод намуналари билан намойиш этаётган қашқадарёлик ёш ҳунарманд ишларида кўриш мумкин.

У темир симларни турли шаклларда эгиб, инсон қиёфаси, ҳайкалчалар ва турли креатив композицияларни яратмоқда. Ҳар бир асарда ҳунарманднинг тасаввури, диди ва темир билан ишлаш маҳорати яққол намоён бўлади.

Ижод намуналарининг энг қизиқ жиҳати — уларда ортиқча безак ёки мураккаб деталлар деярли йўқ. Шунга қарамай, асарларга бир қарашдаёқ улар қандай образни ифода этаётганини англаш мумкин.

Айниқса, инсон қўллари ва оёқларининг ҳаракати, гавдаси ҳамда бош қисмининг нозик чизиқлар орқали ифодаланиши эътиборни тортади. Бир қарашда оддий сим бўлиб кўринган материал ҳунарманд қўлида ҳаракат ва ҳиссиётни ифодаловчи образга айланмоқда.

Унинг ишлари темирга фақат қурилиш ёки маиший буюм сифатида эмас, балки ижод учун имконият сифатида қараш мумкинлигини кўрсатади. Ёш ҳунарманднинг ҳар бир асарида минимализм, ўзига хослик ва фантазия уйғунлашган.

Ушбу ижод намуналари эса оддий материалдан ҳам ўзига хос ва таъсирчан санъат асари яратиш мумкинлигининг ёрқин намунасидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Бугун, 11:38Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 10:31Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Бугун, 09:59Тошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиТошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиБугун, 09:39Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариКеча, 12:21Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Кеча, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди