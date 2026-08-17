Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Оддий темир бўлаклари ва симлардан ҳам ҳақиқий санъат асари яратиш мумкин. Буни ўзининг ноодатий ижод намуналари билан намойиш этаётган қашқадарёлик ёш ҳунарманд ишларида кўриш мумкин.
У темир симларни турли шаклларда эгиб, инсон қиёфаси, ҳайкалчалар ва турли креатив композицияларни яратмоқда. Ҳар бир асарда ҳунарманднинг тасаввури, диди ва темир билан ишлаш маҳорати яққол намоён бўлади.
Ижод намуналарининг энг қизиқ жиҳати — уларда ортиқча безак ёки мураккаб деталлар деярли йўқ. Шунга қарамай, асарларга бир қарашдаёқ улар қандай образни ифода этаётганини англаш мумкин.
Айниқса, инсон қўллари ва оёқларининг ҳаракати, гавдаси ҳамда бош қисмининг нозик чизиқлар орқали ифодаланиши эътиборни тортади. Бир қарашда оддий сим бўлиб кўринган материал ҳунарманд қўлида ҳаракат ва ҳиссиётни ифодаловчи образга айланмоқда.
Унинг ишлари темирга фақат қурилиш ёки маиший буюм сифатида эмас, балки ижод учун имконият сифатида қараш мумкинлигини кўрсатади. Ёш ҳунарманднинг ҳар бир асарида минимализм, ўзига хослик ва фантазия уйғунлашган.
Ушбу ижод намуналари эса оддий материалдан ҳам ўзига хос ва таъсирчан санъат асари яратиш мумкинлигининг ёрқин намунасидир.
…