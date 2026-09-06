Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби бор

·40·Жамият
Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби бор

Баъзи саволлар оддий туюлади. Аммо улар ортида инсоннинг бутун умри, қилган қурбонликлари ва айтилмай қолган орзулари яширин бўлиши мумкин. Шунинг учун халқимизда отадан маошини, онадан эса ёшини сўрамаслик ҳақида таъсирчан иборалар шаклланган.

Чунки ота-онанинг ҳаёти кўпинча фақат ўзлари ҳақида эмас.

Отанинг маоши ортида нималар бор?

Ота иш ҳақини оиласидан алоҳида тасаввур қилмаслиги мумкин. Унинг даромади — уй-рўзғор, фарзандларнинг эҳтиёжлари, таълим-тарбияси ва оила келажаги билан боғлиқ.

Кўпинча фарзанд отасининг қанча пул топишини эмас, балки унинг шу пулни қандай меҳнат билан топаётганини тушуниши муҳимроқ.

Ота учун маош — фақат рақам эмас. Унинг ортида меҳнат, масъулият ва оиласи учун қилинган ҳаракат бор.

Шу сабабли «Қанча маош оласиз?» деган савол баъзан оддий қизиқишдан кўра чуқурроқ маъно касб этади.

Онадан ёшини сўраш нега ноқулай?

Она учун йиллар фақат паспортдаги рақам эмас. Улар фарзандларининг биринчи қадами, тунлари бедор ўтказилган кунлар, мактабга кузатишлар, касаллик пайтидаги хавотирлар ва оила учун қилинган минглаб майда ишлар билан боғлиқ.

Фарзанд улғайган сари онанинг ҳам вақти ўтаётганини кўпроқ ҳис қила бошлайди.

Шунинг учун онанинг ёшини сўрашдан кўра, унинг бугун қандай экани билан қизиқиш кўпроқ қадрли бўлиши мумкин.

Ота-онанинг қадрини нима белгилайди?

Ота-онани фақат ёши ёки даромади билан баҳолаш тўғри эмас. Уларнинг инсон ҳаётидаги ўрни бошқа мезонлар билан ўлчанади.

Ота-онада қадрланадиган жиҳат

Нима учун муҳим?

Меҳнат

Оила эҳтиёжларини таъминлашга хизмат қилади

Вақт

Фарзанд тарбияси ва муносабатларга сарфланади

Ғамхўрлик

Оилада меҳр ва ишончни шакллантиради

Сабр

Қийин вазиятларда оилани бирлаштиради

Қўллаб-қувватлаш

Фарзандга ўз кучига ишонишга ёрдам беради

Фарзандлар кўпинча нимани кеч англайди?

Инсон болалигида ота-онасининг меҳнатини оддий ҳол деб қабул қилиши мумкин.

Овқат тайёр бўлади. Уйда шароит яратилади. Керакли нарсалар олиб берилади. Мактаб, ўқиш, кийим-кечак ва бошқа эҳтиёжлар таъминланади.

Аммо фарзанд катта бўлганида бу нарсалар ўз-ўзидан пайдо бўлмаганини тушуна бошлайди.

Бунинг ортида кимнингдир меҳнати, вақти ва сабри турган бўлади.

Энг муҳим савол — «қанча?» эмас

Отадан маошини, онадан ёшини сўрамаслик ҳақидаги иборани фақат сўзма-сўз қабул қилиш шарт эмас. Унинг замирида бошқа бир фикр бор: яқинларимизни рақамлар билан эмас, уларнинг меҳри ва қилган яхшиликлари билан қадрлайлик.

Ота қанча маош олиши эмас, фарзандлари учун қанча масъулиятни елкасига олгани муҳим.

Она неча ёшда экани эмас, оиласига қанча меҳр ва ғамхўрлик бергани қадрли.

Ота-онага айтиладиган энг яхши гап

Баъзан узун миннатдорчиликларга ҳам ҳожат йўқ.

Оддийгина:

  • «Раҳмат, дада».

  • «Раҳмат, ойи».

  • «Сиз борлигингиз учун хурсандман».

  • «Ўзингизни ҳам асранг».

деган сўзлар ота-она учун катта маъно касб этиши мумкин.

Чунки йиллар ўтиб, инсон кўп нарсанинг қийматини қайта англайди.

Отадан маошини, онадан ёшини сўрамаслик — одобнинг бир кўриниши, холос. Аслида эса бу ибора бизга янада муҳим нарсани эслатади: ота-онани улардаги рақамлар билан эмас, биз учун қилган меҳнати, меҳри ва фидойилиги билан қадрлаш керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиБугун, 18:24“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олдиБугун, 18:23Энди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имкониятЭнди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имкониятБугун, 18:07Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиБугун, 17:53Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиНавоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиБугун, 17:19"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?Бугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди