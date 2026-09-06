Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби бор
Баъзи саволлар оддий туюлади. Аммо улар ортида инсоннинг бутун умри, қилган қурбонликлари ва айтилмай қолган орзулари яширин бўлиши мумкин. Шунинг учун халқимизда отадан маошини, онадан эса ёшини сўрамаслик ҳақида таъсирчан иборалар шаклланган.
Чунки ота-онанинг ҳаёти кўпинча фақат ўзлари ҳақида эмас.
Отанинг маоши ортида нималар бор?
Ота иш ҳақини оиласидан алоҳида тасаввур қилмаслиги мумкин. Унинг даромади — уй-рўзғор, фарзандларнинг эҳтиёжлари, таълим-тарбияси ва оила келажаги билан боғлиқ.
Кўпинча фарзанд отасининг қанча пул топишини эмас, балки унинг шу пулни қандай меҳнат билан топаётганини тушуниши муҳимроқ.
Ота учун маош — фақат рақам эмас. Унинг ортида меҳнат, масъулият ва оиласи учун қилинган ҳаракат бор.
Шу сабабли «Қанча маош оласиз?» деган савол баъзан оддий қизиқишдан кўра чуқурроқ маъно касб этади.
Онадан ёшини сўраш нега ноқулай?
Она учун йиллар фақат паспортдаги рақам эмас. Улар фарзандларининг биринчи қадами, тунлари бедор ўтказилган кунлар, мактабга кузатишлар, касаллик пайтидаги хавотирлар ва оила учун қилинган минглаб майда ишлар билан боғлиқ.
Фарзанд улғайган сари онанинг ҳам вақти ўтаётганини кўпроқ ҳис қила бошлайди.
Шунинг учун онанинг ёшини сўрашдан кўра, унинг бугун қандай экани билан қизиқиш кўпроқ қадрли бўлиши мумкин.
Ота-онанинг қадрини нима белгилайди?
Ота-онани фақат ёши ёки даромади билан баҳолаш тўғри эмас. Уларнинг инсон ҳаётидаги ўрни бошқа мезонлар билан ўлчанади.
Ота-онада қадрланадиган жиҳат
Нима учун муҳим?
Меҳнат
Оила эҳтиёжларини таъминлашга хизмат қилади
Вақт
Фарзанд тарбияси ва муносабатларга сарфланади
Ғамхўрлик
Оилада меҳр ва ишончни шакллантиради
Сабр
Қийин вазиятларда оилани бирлаштиради
Қўллаб-қувватлаш
Фарзандга ўз кучига ишонишга ёрдам беради
Фарзандлар кўпинча нимани кеч англайди?
Инсон болалигида ота-онасининг меҳнатини оддий ҳол деб қабул қилиши мумкин.
Овқат тайёр бўлади. Уйда шароит яратилади. Керакли нарсалар олиб берилади. Мактаб, ўқиш, кийим-кечак ва бошқа эҳтиёжлар таъминланади.
Аммо фарзанд катта бўлганида бу нарсалар ўз-ўзидан пайдо бўлмаганини тушуна бошлайди.
Бунинг ортида кимнингдир меҳнати, вақти ва сабри турган бўлади.
Энг муҳим савол — «қанча?» эмас
Отадан маошини, онадан ёшини сўрамаслик ҳақидаги иборани фақат сўзма-сўз қабул қилиш шарт эмас. Унинг замирида бошқа бир фикр бор: яқинларимизни рақамлар билан эмас, уларнинг меҳри ва қилган яхшиликлари билан қадрлайлик.
Ота қанча маош олиши эмас, фарзандлари учун қанча масъулиятни елкасига олгани муҳим.
Она неча ёшда экани эмас, оиласига қанча меҳр ва ғамхўрлик бергани қадрли.
Ота-онага айтиладиган энг яхши гап
Баъзан узун миннатдорчиликларга ҳам ҳожат йўқ.
Оддийгина:
«Раҳмат, дада».
«Раҳмат, ойи».
«Сиз борлигингиз учун хурсандман».
«Ўзингизни ҳам асранг».
деган сўзлар ота-она учун катта маъно касб этиши мумкин.
Чунки йиллар ўтиб, инсон кўп нарсанинг қийматини қайта англайди.
Отадан маошини, онадан ёшини сўрамаслик — одобнинг бир кўриниши, холос. Аслида эса бу ибора бизга янада муҳим нарсани эслатади: ота-онани улардаги рақамлар билан эмас, биз учун қилган меҳнати, меҳри ва фидойилиги билан қадрлаш керак.
…