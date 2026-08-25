Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди

·62·Жамият
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди

Ўзбекистонда блогер "Азиз Эстет" ёрдамга муҳтож аёлларни аниқлаш мақсадида уларни қабристон ҳудудини тозалаш ишларига таклиф қилди. Бироқ иш якунида у иштирокчилар учун кутилмаган совға тайёрлаган.

Блогернинг айтишича, ушбу ташаббус орқали ҳақиқатан ҳам ёрдамга эҳтиёжи бор инсонларни аниқлаш ва уларга амалий кўмак бериш мақсад қилинган.

Қабристонни тозалаш ишлари тугагач, "Азиз Эстет" тадбирда қатнашган аёлларга қарийб 1 миллион сўмлик озиқ-овқат ва турли маҳсулотлар, шунингдек, пул маблағлари топширди.

Бундан ташқари, у аёлларнинг фарзандлари учун 1 сентябрь — янги ўқув йили бошланиши муносабати билан зарур канцелярия буюмларини ҳам совға қилди.

Блогернинг ушбу ташаббуси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди.

Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Бугун, 06:17Фарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаФарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаБугун, 06:0318 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб бердиКеча, 19:31Иккинчи имконият: ОТМлардаги вакант ўринларга қабул бўйича муҳим қўлланма!Иккинчи имконият: ОТМлардаги вакант ўринларга қабул бўйича муҳим қўлланма!Кеча, 15:13Тадбиркорни чув туширган солиқчи: Жиззахдаги тезкор тадбир тафсилотлариТадбиркорни чув туширган солиқчи: Жиззахдаги тезкор тадбир тафсилотлариКеча, 14:43Байрам арафасида тиббиёт ходимаси вафоти учун 154 миллион сўм тўлаб берилдиБайрам арафасида тиббиёт ходимаси вафоти учун 154 миллион сўм тўлаб берилдиКеча, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди