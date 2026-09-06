Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?

·9·Дунё
Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?

Одатда малика деганда ҳашамат, бойлик ва фаровон ҳаёт кўз олдимизга келади. Айниқса, унинг севган шаҳзодаси билан бахтли турмуш кечираётганини тасаввур қиламиз. Аммо Дубай ҳукмдори шайх Муҳаммад бин Рашид ал-Мактумдан қочиб кетган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайннинг тақдири бундай тасаввурлардан анча фарқ қилади. Унинг қочишига нима сабаб бўлгани ва шундан кейин ҳаёти қандай кечгани кўпчиликда қизиқиш уйғотади.

Ҳайя Дубай шайхидан қочиб кетгани билан боғлиқ можаро ортидан кенг жамоатчиликка танилган. У турмушга чиқишидан аввал ҳам жуда фаол ҳаёт кечирган. Малика Оксфордни тамомлаган, бир нечта тилни ўрганган ва Олимпия ўйинларида от спорти бўйича иштирок этган биринчи араб аёл бўлган. Ана шу мусобақалардан бирида у бўлажак турмуш ўртоғи — Дубай шайхи Муҳаммад билан танишган.

Кўп ўтмай улар турмуш қурган. Бироқ никоҳдаги муносабатлар вақт ўтиши билан турли келишмовчиликларга бой бўлган. Ҳайя Иорданиянинг амалдаги қироличаси Рания сингари Ғарб анъаналари асосида тарбиялангани сабабли фаол оммавий ҳаётини давом эттиришни истаган. Аммо шайхнинг оиласи бунга қарши бўлган.

Шундан кейин Ҳайя асосан хайрия ишлари ва ижтимоий лойиҳаларда фаол қатнашган. Бироқ унинг жамоатчиликдаги фаоллиги ҳам жуфтлик ўртасидаги келишмовчиликларни янада кучайтирган.

BMT bayrog‘i oldida ma'ruza qilayotgan malika Haya bint al-Husayn.

Натижада 2019 йилда малика Дубайни 11 ёшли қизи ва 7 ёшли ўғли билан тарк этган. Айрим манбаларда у қироллик оиласидан 35 миллион евро олиб чиқиб кетгани ҳақида даъволар ҳам илгари сурилган.

Ҳайя дастлаб Германияга йўл олган. Шайх Муҳаммад уни қайтариш мақсадида Германия судига мурожаат қилиб, болаларни ўз қарамоғига беришни талаб қилган. Бироқ Германия бу талабни қатъий рад этган.

Кейинчалик малика Буюк Британияга кўчиб келган. Ҳозирда Ҳайя Лондон шаҳрида жамоатчилик эътиборидан анча йироқда, 18 ёшли қизи ва 13 ёшли ўғли билан тинч ҳаёт кечираётгани айтилмоқда.

Шундай қилиб, бир вақтлар Дубай қироллик оиласининг аъзоси бўлган малика Ҳайя бугун шов-шувли ҳаётдан узоқроқ яшашни танлаган. Унинг тақдири эса қироллик саройлари ортидаги ҳаёт ҳам ҳар доим ҳам ҳашамат ва хотиржамликдан иборат эмаслигини кўрсатувчи воқеалардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Бугун, 17:37Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиБугун, 17:27Конгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиКонгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиБугун, 17:27Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиБугун, 13:37Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди