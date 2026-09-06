Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашди

·4·Техно
Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашди

Apple компанияси экранларни тозалашга мўлжалланган машҳур Полишинг Клот латвачаси нархини кутилмаган тарзда икки бараварга арзонлаштирди. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, нархнинг пасайиши ортида аслида маҳсулот сифатининг сезиларли даражада ёмонлашгани ётибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ушбу латвача дастлаб 20 АҚШ доллари миқдоридаги нархи билан кўпчиликнинг танқидига учраган эди. Кўпчилик технология ихлосмандлари компаниянинг оддий тозаловчи мато учун бунчалик юқори нарх белгилаганини тушунарсиз ҳолат деб баҳолаганди.

Сифат ва оғирликдаги фарқлар

Янги версиядаги тозаловчи мато 10 доллар туриши маълум бўлди. Шунга қарамай, Сназзй Лабс канали муаллифи ушбу маҳсулотни синовдан ўтказиб, у асл версиядан тубдан фарқ қилишини аниқлади. Макрофот суратларида матонинг тузилиши бутунлай бошқача эканлиги яққол кўзга ташланади.

Текширув натижаларига кўра, янги латвачанинг вазни атиги 7 граммни ташкил этади. Таққослаш учун, асл версиядаги матонинг оғирлиги 12 граммга тенг эди.

Амалиётдаги камчиликлар

Оғирлик ва тузилишдаги ўзгаришлар маҳсулотнинг асосий вазифасига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Маълум бўлишича, янги тозаловчи латвача дисплейлардаги кир ва доғларни аввалгидек яхши тозалай олмайди.

Шунингдек, у олдинги версиядан фарқли ўлароқ, сувсизлантириш ёки сувни қайтариш хусусиятидан ҳам маҳрум бўлган. Бу эса шиша юзаларни тозалаш жараёнини сезиларли даражада қийинлаштиради.

Мутахассисларнинг фикрича, Apple аслида нархни туширмаган, балки эски ном остида бутунлай бошқа ва сифатсизроқ маҳсулотни сотишни бошлаган. Натижада фойдаланувчилар арзонроқ нарх эвазига пастроқ сифатли аксессуарни қўлга киритишмоқда.

AppleПолишинг КлотТехнологияГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиGoogle Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиБугун, 16:53Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиБугун, 15:25ЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиЖеррйРигEверйтинг ноодатий Икко МиндОне Pro смартфонини синовдан ўтказдиБугун, 14:55Оддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиОддий оқартиргич шўр батарея қувватини икки баробар оширдиБугун, 13:51Apple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинApple букланувчи смартфони учун кутилмаган ном танлаши мумкинБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди