Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашди
Apple компанияси экранларни тозалашга мўлжалланган машҳур Полишинг Клот латвачаси нархини кутилмаган тарзда икки бараварга арзонлаштирди. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, нархнинг пасайиши ортида аслида маҳсулот сифатининг сезиларли даражада ёмонлашгани ётибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ушбу латвача дастлаб 20 АҚШ доллари миқдоридаги нархи билан кўпчиликнинг танқидига учраган эди. Кўпчилик технология ихлосмандлари компаниянинг оддий тозаловчи мато учун бунчалик юқори нарх белгилаганини тушунарсиз ҳолат деб баҳолаганди.
Сифат ва оғирликдаги фарқларЯнги версиядаги тозаловчи мато 10 доллар туриши маълум бўлди. Шунга қарамай, Сназзй Лабс канали муаллифи ушбу маҳсулотни синовдан ўтказиб, у асл версиядан тубдан фарқ қилишини аниқлади. Макрофот суратларида матонинг тузилиши бутунлай бошқача эканлиги яққол кўзга ташланади.
Текширув натижаларига кўра, янги латвачанинг вазни атиги 7 граммни ташкил этади. Таққослаш учун, асл версиядаги матонинг оғирлиги 12 граммга тенг эди.
Амалиётдаги камчиликларОғирлик ва тузилишдаги ўзгаришлар маҳсулотнинг асосий вазифасига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Маълум бўлишича, янги тозаловчи латвача дисплейлардаги кир ва доғларни аввалгидек яхши тозалай олмайди.
Шунингдек, у олдинги версиядан фарқли ўлароқ, сувсизлантириш ёки сувни қайтариш хусусиятидан ҳам маҳрум бўлган. Бу эса шиша юзаларни тозалаш жараёнини сезиларли даражада қийинлаштиради.
Мутахассисларнинг фикрича, Apple аслида нархни туширмаган, балки эски ном остида бутунлай бошқа ва сифатсизроқ маҳсулотни сотишни бошлаган. Натижада фойдаланувчилар арзонроқ нарх эвазига пастроқ сифатли аксессуарни қўлга киритишмоқда.
…