Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)

·36·Дунё
Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)

Ҳормуз бўғози атрофидаги геосиёсий кескинлик жаҳон энергетика бозори учун янги саволни кун тартибига чиқарди: нефть ташишда бу стратегик денгиз йўлига қарамликни камайтириш мумкинми?

АҚШ президенти Дональд Трампнинг айтишича, Яқин Шарқда Ҳормузни четлаб ўтиш имконини берадиган янги қувурлар ва қуруқлик йўллари пайдо бўлмоқда. У, хусусан, Сурия орқали ўтадиган маршрутни тилга олди.

«Ҳормуз бўғозига кўплаб муқобил йўллар яратилмоқда. Ҳормуз энди аввалгидек эмас», — деди Трамп.

Бу баёнот ортида эса оддий транспорт масаласидан анча катта геосиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар турибди.

1. Трамп қайси йўлни назарда тутмоқда?

Трамп Сурия орқали ўтадиган қуруқлик маршрути аллақачон ишлаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, нефть ташувчи юк машиналари Сурия ҳудуди орқали ҳаракатланмоқда.

Бу маълумот мустақил манбаларда ҳам тасдиқланган: Вашингтон Пост хабарига кўра, Ироқнинг жанубий ҳудудларидан Суриянинг Банияс порти томон кунига минглаб нефть ташувчи машиналар ҳаракатланмоқда. Ушбу маршрут Ҳормуз орқали ташишдаги узилишлар фонида фаоллашган.

Яъни гап фақат келажакдаги режа ҳақида эмас — муқобил қуруқлик йўли аллақачон синовдан ўтмоқда.

2. Энг катта лойиҳа — Ироқдан Сурияга қувур

Сурия орқали энергия ташиш режасининг энг муҳим қисми янги нефть қувури лойиҳаси ҳисобланади.

Мавжуд маълумотларга кўра, Ироқнинг Басра ҳудудидан Суриянинг Ўрта ер денгизи соҳилидаги Банияс портигача қувур қуриш режалаштирилган.

Кўрсаткич

Лойиҳа ҳақидаги маълумот

Йўналиш

Басра — Банияс

Масофа

Қарийб 1 600 км

Режалаштирилган қиймат

$5,7 млрд атрофида

Қувват

Кунига 2 млн баррелгача

Асосий мақсад

Ҳормузни четлаб, Ўрта ер денгизига чиқиш

Вашингтон Пост маълумотига кўра, лойиҳани Chevron бошчилигидаги консорциум амалга ошириши режалаштирилган ва қурилиш камида икки ярим йил давом этиши мумкин.

Шунинг учун бу қувур Ҳормузни қисқа муддатда тўлиқ алмаштириб қўядиган тайёр ечим эмас.

3. Нега Суриянинг аҳамияти бирданига ошди?

Суриянинг асосий устунлиги — унинг географик жойлашуви.

Форс кўрфази ҳудудидан келаётган нефть қуруқлик орқали Сурияга, у ердан эса Ўрта ер денгизи портларига чиқарилиши мумкин.

Бу эса нефть экспортини фақат Ҳормузга боғлаб қўймаслик имконини беради.

Сурия ҳукумати ҳам мамлакатни Яқин Шарқдаги транзит марказига айлантириш ғоясини илгари сурмоқда. Нефтьдан ташқари, темир йўллар, автомобиль йўллари ва бошқа логистика йўналишларини ривожлантириш режалари ҳам муҳокама қилинмоқда.

4. Ҳормузни бутунлай алмаштириш мумкинми?

Ҳозирча бунга аниқ «ҳа» деб жавоб бериш қийин.

Ҳормуз бўғози дунё энергетика тизимида ниҳоятда муҳим ўрин тутади. У орқали катта ҳажмдаги нефть ва газ ташилади.

Қувурлар эса денгиз орқали ташиладиган улкан ҳажмларни бир зумда ўз зиммасига ола олмайди.

Бундан ташқари, янги лойиҳаларнинг ўзи ҳам хавфсизлик, молиялаштириш, инфратузилма ва сиёсий барқарорлик каби муаммоларга дуч келиши мумкин. Сурия орқали ўтадиган қувур маршрути ҳам хавфсизлик нуқтаи назаридан жиддий чақириқларга эга.

5. Бошқа муқобил йўллар ҳам пайдо бўлмоқда

Ҳормуздаги вазият нафақат Сурия, балки бошқа минтақаларда ҳам янги логистика йўлларига қизиқишни кучайтирди.

Масалан:

  • Иорданиянинг Ақаба порти орқали транзит юк ташиш ҳажми сезиларли ошган;

  • айрим нефть импортчилари Америка ва Африкадан кўпроқ хомашё олишга ўтмоқда;

  • Форс кўрфази нефтини бошқа йўналишларга буриш вариантлари кўриб чиқилмоқда;

  • энергия таъминотида битта стратегик маршрутга қарамликни камайтиришга ҳаракат кучаймоқда.

Бу жараённинг энг муҳим натижаси — глобал энергетика логистикаси аста-секин диверсификацияланаётганидир.

6. Трампнинг «Ҳормуз аввалгидек эмас» дегани нимани англатади?

Трампнинг баёнотини Ҳормуз бўғози энди аҳамиятсиз деган маънода қабул қилишга ҳали эрта.

Аниқроғи, АҚШ президенти Ҳормузнинг стратегик аҳамияти муқобил маршрутлар кўпайиши билан пасайиши мумкин, деган позицияни илгари сурмоқда.

Ҳозир эса вазият бошқача: муқобил йўллар пайдо бўлмоқда, аммо улар Ҳормуз орқали ўтадиган барча оқимни бирданига алмаштириш даражасига ҳали етмаган.

Якуний савол: Ҳормуз даври тугаяптими?

Трампнинг баёноти жаҳон энергетикасида муҳим тенденцияни кўрсатди: стратегик йўлларга қарамликни камайтириш энди назарий ғоя эмас, амалий лойиҳаларга айланмоқда.

Сурия орқали юк машиналари ҳаракати бошланган, Ироқдан Ўрта ер денгизигача янги қувур режалаштирилмоқда, бошқа давлатлар эса ўз логистика занжирларини қайта кўриб чиқмоқда.

Аммо ҳозирча энг тўғри хулоса шу: Ҳормузнинг аҳамияти йўқолгани эмас, унга муқобил бўлиши мумкин бўлган янги энергетик йўлаклар шаклланаётгани ҳақида гап кетмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Бугун, 17:51Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Бугун, 17:37Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиБугун, 17:27Конгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиКонгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиБугун, 17:27Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиБугун, 13:37Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди