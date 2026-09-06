Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)

·21·Дунё
Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)

АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путиннинг НАТО ҳудудига ҳужум қилиш нияти йўқ, деб ҳисоблашини билдирди. Бу баёнот Германияда портловчи қурилма ортилган дрон билан боғлиқ жиддий ҳодисадан кейин янгради.

Журналист Трампдан Германиядаги аэропортда дрон топилгани НАТО ҳудудига ҳужум ҳисобланмайдими, деб сўради. Президент эса Путин билан мулоқот қилиб туришини ва уни яхши билишини таъкидлади.

Трамп журналист саволига нима деди?

Трампнинг таъкидлашича, у Путин билан мулоқот қилган ва Россия раҳбарининг НАТОга қарши ҳужум қилиш нияти борлигига ишонмайди.

«Мен у билан гаплашаман. Мен уни жуда яхши биламан. Путин НАТО ҳудудига ҳужум қилмоқчи эмас», — деди Трамп.

Шу тариқа АҚШ президенти Германиядаги воқеага қарамай, Москва томонидан НАТО давлатларига қарши тўғридан-тўғри ҳарбий ҳужум хавфини паст баҳолаётганини билдирди.

Германиядаги дрон ҳодисаси нима эди?

Гап Лейпциг/Халле аэропортида содир бўлган воқеа ҳақида кетмоқда. Германия ҳукумати август ойида аэропортнинг хавфсизлик ҳудудида Украинага тегишли юк самолётлари яқинида портловчи модда ва детонатор билан жиҳозланган дрон аниқланганини маълум қилган.

1 сентябрь куни Германия ҳукумати ушбу ҳодиса учун Россияни масъул деб ҳисоблашини билдирди. Берлин буни Россиянинг гибрид ҳаракатлари билан боғлади.

Бироқ Москва бу айбловларни рад этди. Россия томони Германия далилларни тақдим этмаганини таъкидлаган.

Нега Трампнинг баёноти муҳим?

Ҳодиса НАТОга аъзо Германия ҳудудида содир бўлгани сабабли Европа хавфсизлиги масаласида жиддий хавотирларга сабаб бўлди.

Шу билан бирга, НАТОнинг АҚШдаги элчиси Мэттью Уитакер Германиядаги ҳодисани альянс давлатларига қарши гибрид таҳдидлар контекстида баҳолаб, бундай ҳаракатларга нисбатан қатъий ёндашув зарурлигини айтди.

Германия эса ҳодисадан кейин Россияга нисбатан қатор чораларни эълон қилди. НАТО бош котиби Марк Рютте ҳам Германияни қўллаб-қувватлашини билдирган.

Томонларнинг позицияси қандай?

Томон

Позиция

Дональд Трамп

Путин НАТО ҳудудига ҳужум қилмоқчи эмас, деб ҳисоблайди

Германия

Аэропортдаги дрон ҳодисасида Россияни масъул деб ҳисоблайди

Россия

Германиянинг айбловларини рад этмоқда

НАТО

Аъзо давлатларга таҳдидларга қарши туришини билдирган

Асосий савол очиқ қолмоқда

Трампнинг баёноти сиёсий жиҳатдан муҳим бўлса-да, Германиядаги дрон ҳодисаси бўйича баҳслар давом этмоқда.

АҚШ президентининг позицияси — Путин НАТОга ҳужум қилишни режалаштирмаяпти, деган ишончга асосланган. Германия ва айрим НАТО вакиллари эса Европа ҳудудидаги бундай ҳодисаларни жиддий хавфсизлик муаммоси сифатида кўрмоқда.

Шу сабабли ҳозирги вазиятда энг катта савол — Германиядаги ҳодиса билан Москва ўртасидаги алоқа бўйича далиллар ва кейинги тергов натижалари қандай бўлиши. Москва эса ўз навбатида айбловларни рад этишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Бугун, 17:51Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиБугун, 17:27Конгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиКонгодаги тўйда даҳшатли ёнғин: 22 киши ҳалок бўлдиБугун, 17:27Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиБугун, 13:37Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очдиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди