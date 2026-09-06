Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путиннинг НАТО ҳудудига ҳужум қилиш нияти йўқ, деб ҳисоблашини билдирди. Бу баёнот Германияда портловчи қурилма ортилган дрон билан боғлиқ жиддий ҳодисадан кейин янгради.
Журналист Трампдан Германиядаги аэропортда дрон топилгани НАТО ҳудудига ҳужум ҳисобланмайдими, деб сўради. Президент эса Путин билан мулоқот қилиб туришини ва уни яхши билишини таъкидлади.
Трамп журналист саволига нима деди?
Трампнинг таъкидлашича, у Путин билан мулоқот қилган ва Россия раҳбарининг НАТОга қарши ҳужум қилиш нияти борлигига ишонмайди.
«Мен у билан гаплашаман. Мен уни жуда яхши биламан. Путин НАТО ҳудудига ҳужум қилмоқчи эмас», — деди Трамп.
Шу тариқа АҚШ президенти Германиядаги воқеага қарамай, Москва томонидан НАТО давлатларига қарши тўғридан-тўғри ҳарбий ҳужум хавфини паст баҳолаётганини билдирди.
Германиядаги дрон ҳодисаси нима эди?
Гап Лейпциг/Халле аэропортида содир бўлган воқеа ҳақида кетмоқда. Германия ҳукумати август ойида аэропортнинг хавфсизлик ҳудудида Украинага тегишли юк самолётлари яқинида портловчи модда ва детонатор билан жиҳозланган дрон аниқланганини маълум қилган.
1 сентябрь куни Германия ҳукумати ушбу ҳодиса учун Россияни масъул деб ҳисоблашини билдирди. Берлин буни Россиянинг гибрид ҳаракатлари билан боғлади.
Бироқ Москва бу айбловларни рад этди. Россия томони Германия далилларни тақдим этмаганини таъкидлаган.
Нега Трампнинг баёноти муҳим?
Ҳодиса НАТОга аъзо Германия ҳудудида содир бўлгани сабабли Европа хавфсизлиги масаласида жиддий хавотирларга сабаб бўлди.
Шу билан бирга, НАТОнинг АҚШдаги элчиси Мэттью Уитакер Германиядаги ҳодисани альянс давлатларига қарши гибрид таҳдидлар контекстида баҳолаб, бундай ҳаракатларга нисбатан қатъий ёндашув зарурлигини айтди.
Германия эса ҳодисадан кейин Россияга нисбатан қатор чораларни эълон қилди. НАТО бош котиби Марк Рютте ҳам Германияни қўллаб-қувватлашини билдирган.
Томонларнинг позицияси қандай?
Томон
Позиция
Дональд Трамп
Путин НАТО ҳудудига ҳужум қилмоқчи эмас, деб ҳисоблайди
Германия
Аэропортдаги дрон ҳодисасида Россияни масъул деб ҳисоблайди
Россия
Германиянинг айбловларини рад этмоқда
НАТО
Аъзо давлатларга таҳдидларга қарши туришини билдирган
Асосий савол очиқ қолмоқда
Трампнинг баёноти сиёсий жиҳатдан муҳим бўлса-да, Германиядаги дрон ҳодисаси бўйича баҳслар давом этмоқда.
АҚШ президентининг позицияси — Путин НАТОга ҳужум қилишни режалаштирмаяпти, деган ишончга асосланган. Германия ва айрим НАТО вакиллари эса Европа ҳудудидаги бундай ҳодисаларни жиддий хавфсизлик муаммоси сифатида кўрмоқда.
Шу сабабли ҳозирги вазиятда энг катта савол — Германиядаги ҳодиса билан Москва ўртасидаги алоқа бўйича далиллар ва кейинги тергов натижалари қандай бўлиши. Москва эса ўз навбатида айбловларни рад этишда давом этмоқда.
…