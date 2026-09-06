Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирди
Ижтимоий тармоқларда ўзбек йигитига турмушга чиққан Жанубий кореялик келинчакнинг миллий урф-одатларимизга кўра «Келин салом» қилаётгани акс этган лавҳалар тарқалиб, қисқа фурсат ичида минглаб томошабинларнинг қалбини забт этди. Ўзбекона миллий яшил заррин либос, нафис бош кийим ва ҳарир оқ рўмол остида одоб билан таъзим қилаётган қизини кузатиб турган кореялик ота-она ва яқинларнинг ҳайрати, қувончи ҳамда самимий тўлқинланиши видеога ўзгача файз бағишлаган.
Тўрдаги ҳайрат ва «Vauu~» хитоблари: Кореялик оиланинг қувончи
Тўкин ўзбек дастурхони атрофида жам бўлган кореялик қудалар ва меҳмонлар учун бу маросим ҳақиқий маданий мўъжизага айланди:
Кўзлардаги ҳайрат ва қарсаклар: Қизининг сиполик ва назокат билан таъзим қилаётганини кўрган онанинг ҳаяжондан оғзини ёпиб, кўзларига ёш олгани ва оила аъзоларининг бир овоздан «Вауу~» дея олқишлаб юборгани камера тасмасига муҳрланди;
Ҳар бир лаҳза телефонлар хотирасида: Меҳмонларнинг барчаси қўлларига смартфонларини олиб, ўзбек хонадонидаги бетакрор маросимни, миллий меҳмондўстлик ва келинчакнинг ҳар бир қадамини ҳаяжон билан видеога муҳрлашга ошиқди;
«Бейонсега ўхшайди!» ҳазили: Оқ ҳарир парда остидаги келинчакнинг кўркам қадди-қомати ва либосининг маҳобатидан завқланган яқинларидан бири унинг гўзаллигини жаҳон поп-юлдузи Бейонсега ўхшатиб, даврада хуш кайфият уйғотди.
Заррин либос ва шарқона сиполик: Ўзбекона келинлик назокати
Жанубий кореялик келиннинг ўзбек урф-одатларини чин кўнгилдан ўзлаштиргани алоҳида эътирофга лойиқ:
Миллий либос маҳобати: Келинчак эгнидаги зумрад-яшил рангли, тилларанг зар иплар билан сайқалланган сарпо, зеб-зийнатли анъанавий бош кийим ва попукли нафис рўмол унга чинакам ўзбек келинларига хос шарқона жозиба бағишлаган;
Одоб ва эҳтиром намунаси: Келин саломи чоғида ўзини тутиши, миллий одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилган ҳолда янги оиласи ва ўз ота-онасига бирдек таъзим қилиши меҳмонларнинг чексиз ҳурматига сабаб бўлди;
Ён даврадаги кўмакчи: Келиннинг ёнида турган ва унга урф-одатларни ўргатиб, йўл-йўриқ кўрсатаётган ўзбек опа-сингилларининг меҳрибон муносабати оиладаги илиқ муҳитни яққол намоён этди.
Маданиятлар чорраҳаси: Миллий қадриятларга юксак ҳурмат
Ушбу самимий видео икки турли халқ ва маданиятнинг бир оила тимсолида бирлашишини кўрсатиб берди:
Ўзбек урф-одатларининг халқаро жозибаси: Ўзбек тўйлари, келин саломлари ва оилавий қадриятлари нафақат юртимизда, балки чет эллик меҳмонларда ҳам доимо катта қизиқиш ва чуқур ҳурмат уйғотиб келади;
Оилавий тотувлик рамзи: Турли тил ва миллат вакилларининг бир дастурхон атрофида шундай самимият, қувонч ва меҳр билан жам бўлиши миллий анъаналаримиз инсонларни бирлаштирувчи қудратли куч эканини яна бир бор исботлади.
Сиз миллий урф-одатларимизга чексиз ҳурмат билан ёндашган кореялик келинчак ва унинг ота-онасининг самимий қувончига қандай баҳо берасиз? Турли миллат ва маданият вакилларининг оила қуришида ўзбекона урф-одатларни сақлаб қолиш ва уларни эъзозлаш қанчалик муҳим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…