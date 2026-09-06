Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирди

·6·Жамият
Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирди

Ижтимоий тармоқларда ўзбек йигитига турмушга чиққан Жанубий кореялик келинчакнинг миллий урф-одатларимизга кўра «Келин салом» қилаётгани акс этган лавҳалар тарқалиб, қисқа фурсат ичида минглаб томошабинларнинг қалбини забт этди. Ўзбекона миллий яшил заррин либос, нафис бош кийим ва ҳарир оқ рўмол остида одоб билан таъзим қилаётган қизини кузатиб турган кореялик ота-она ва яқинларнинг ҳайрати, қувончи ҳамда самимий тўлқинланиши видеога ўзгача файз бағишлаган.

Тўрдаги ҳайрат ва «Vauu~» хитоблари: Кореялик оиланинг қувончи

Тўкин ўзбек дастурхони атрофида жам бўлган кореялик қудалар ва меҳмонлар учун бу маросим ҳақиқий маданий мўъжизага айланди:

  • Кўзлардаги ҳайрат ва қарсаклар: Қизининг сиполик ва назокат билан таъзим қилаётганини кўрган онанинг ҳаяжондан оғзини ёпиб, кўзларига ёш олгани ва оила аъзоларининг бир овоздан «Вауу~» дея олқишлаб юборгани камера тасмасига муҳрланди;

  • Ҳар бир лаҳза телефонлар хотирасида: Меҳмонларнинг барчаси қўлларига смартфонларини олиб, ўзбек хонадонидаги бетакрор маросимни, миллий меҳмондўстлик ва келинчакнинг ҳар бир қадамини ҳаяжон билан видеога муҳрлашга ошиқди;

  • «Бейонсега ўхшайди!» ҳазили: Оқ ҳарир парда остидаги келинчакнинг кўркам қадди-қомати ва либосининг маҳобатидан завқланган яқинларидан бири унинг гўзаллигини жаҳон поп-юлдузи Бейонсега ўхшатиб, даврада хуш кайфият уйғотди.

Заррин либос ва шарқона сиполик: Ўзбекона келинлик назокати

Жанубий кореялик келиннинг ўзбек урф-одатларини чин кўнгилдан ўзлаштиргани алоҳида эътирофга лойиқ:

  • Миллий либос маҳобати: Келинчак эгнидаги зумрад-яшил рангли, тилларанг зар иплар билан сайқалланган сарпо, зеб-зийнатли анъанавий бош кийим ва попукли нафис рўмол унга чинакам ўзбек келинларига хос шарқона жозиба бағишлаган;

  • Одоб ва эҳтиром намунаси: Келин саломи чоғида ўзини тутиши, миллий одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилган ҳолда янги оиласи ва ўз ота-онасига бирдек таъзим қилиши меҳмонларнинг чексиз ҳурматига сабаб бўлди;

  • Ён даврадаги кўмакчи: Келиннинг ёнида турган ва унга урф-одатларни ўргатиб, йўл-йўриқ кўрсатаётган ўзбек опа-сингилларининг меҳрибон муносабати оиладаги илиқ муҳитни яққол намоён этди.

Маданиятлар чорраҳаси: Миллий қадриятларга юксак ҳурмат

Ушбу самимий видео икки турли халқ ва маданиятнинг бир оила тимсолида бирлашишини кўрсатиб берди:

  • Ўзбек урф-одатларининг халқаро жозибаси: Ўзбек тўйлари, келин саломлари ва оилавий қадриятлари нафақат юртимизда, балки чет эллик меҳмонларда ҳам доимо катта қизиқиш ва чуқур ҳурмат уйғотиб келади;

  • Оилавий тотувлик рамзи: Турли тил ва миллат вакилларининг бир дастурхон атрофида шундай самимият, қувонч ва меҳр билан жам бўлиши миллий анъаналаримиз инсонларни бирлаштирувчи қудратли куч эканини яна бир бор исботлади.

Сиз миллий урф-одатларимизга чексиз ҳурмат билан ёндашган кореялик келинчак ва унинг ота-онасининг самимий қувончига қандай баҳо берасиз? Турли миллат ва маданият вакилларининг оила қуришида ўзбекона урф-одатларни сақлаб қолиш ва уларни эъзозлаш қанчалик муҳим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиНавоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиБугун, 17:19"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?Бугун, 16:33Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Бугун, 13:30Чорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиЧорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиБугун, 10:30Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиТошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиКеча, 18:44Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди