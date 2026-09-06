"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?
Ижтимоий тармоқларнинг ўзбек сегментида кўп қаватли турар-жой биноларидан бирининг ертўласида ҳақиқий йиртқич акула боқилаётгани тўғрисида тарқалган шов-шувли видеохабарлар кенг муҳокама ва турли хавотирларга сабаб бўлди. Кўпчиликни ҳайратда қолдирган ушбу ҳолат Фарғона вилояти Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси томонидан зудлик билан назоратга олиниб, жойига чиққан ҳолда махсус текширув ўтказилди. Натижада ертўлада аслида қандай «сув махлуқи» парваришлангани ва воқеанинг асл ҳақиқати фош бўлди.
Ижтимоий тармоқлардаги ваҳима: Ертўладаги «йиртқич» ҳақида нималар дейилганди?
Қисқа вақт ичида интернетда шов-шув кўтарган ушбу ҳодиса аҳоли ўртасида қатор саволларни туғдирди:
Миллионлаб кўрилган видеолар: Telegram ва бошқа тармоқларда Фарғонадаги кўп қаватли уй ертўласида сув ҳавзаси ташкил этилиб, унда акула сақланаётгани иддао қилинган лавҳалар тарқалди;
Хавфсизлик хавотири: Жамоатчилик кўп қаватли турар-жой биноси остида бундай йирик йиртқичларни боқиш хавфли эканини таъкидлаб, соҳа мутасаддиларидан шошилинч изоҳ ва чора кўришни талаб қилди.
Экология бошқармаси аралашди: Акула эмас, Сиам соми
Вилоят Экология бош бошқармаси инспекторлари хабарда кўрсатилган манзилга етиб бориб, ертўлани кўздан кечирди:
Рейд натижаси ва эксперт хулосаси: Текширувлар натижасида сув ҳавзасида ҳеч қандай денгиз йиртқичи ёки акула йўқлиги, балки у ерда Сиам соми (пангасиус) боқилаётгани расман аниқланди;
«Акулали сом» ўзи нима?: Мутахассисларнинг тушунтиришича, ушбу балиқ тури ўзининг тана тузилиши, тез ҳаракатланиши ва сузгичларининг шакли жиҳатидан визуал тарзда кичик акулаларни жуда қаттиқ эслатади. Шу сабабли аквариум ихлосмандлари уни кўпинча норасмий тарзда «акулали сом» (shark catfish) деб аташади;
Визуал иллюзия: Айнан шу ташқи ўхшашлик ва видеони тасвирга олганларнинг бўрттириши оқибатида оддий балиқчилик ҳолати оммавий ваҳимага айланиб кетган.
Фуқаронинг узри ва балиқларнинг янги манзили
Воқеанинг асл эгаси аҳоли орасида юзага келган тушунмовчиликка нуқта қўйди:
Жамоатчиликдан узр сўралди: Мазкур балиқларни боқаётган маҳаллий фуқаро интернетда тарқалган нотўғри маълумотлар ва ортиқча хавотирлар учун расман узр сўради;
Шахсий ҳовлига кўчириш: У қўшнилар ва аҳолига ноқулайлик туғдирмаслик ҳамда муҳокамаларга чек қўйиш мақсадида барча балиқларни кўп қаватли уйнинг ертўласидан чиқариб, ўзининг шахсий ҳовлисидаги махсус жойга хавфсиз тарзда кўчирганини маълум қилди.
Сиз илгари Сиам сомини (пангасиус) кўрганмисиз ва уни ташқи кўринишидан ҳақиқий акула билан адаштирган бўлармидингиз? Кўп қаватли турар-жойларнинг ертўлаларида бу каби балиқчилик ёки бошқа тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга қандай қарайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…