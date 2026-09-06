"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?

·4·Жамият
"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?

Ижтимоий тармоқларнинг ўзбек сегментида кўп қаватли турар-жой биноларидан бирининг ертўласида ҳақиқий йиртқич акула боқилаётгани тўғрисида тарқалган шов-шувли видеохабарлар кенг муҳокама ва турли хавотирларга сабаб бўлди. Кўпчиликни ҳайратда қолдирган ушбу ҳолат Фарғона вилояти Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси томонидан зудлик билан назоратга олиниб, жойига чиққан ҳолда махсус текширув ўтказилди. Натижада ертўлада аслида қандай «сув махлуқи» парваришлангани ва воқеанинг асл ҳақиқати фош бўлди.

Ижтимоий тармоқлардаги ваҳима: Ертўладаги «йиртқич» ҳақида нималар дейилганди?

Қисқа вақт ичида интернетда шов-шув кўтарган ушбу ҳодиса аҳоли ўртасида қатор саволларни туғдирди:

  • Миллионлаб кўрилган видеолар: Telegram ва бошқа тармоқларда Фарғонадаги кўп қаватли уй ертўласида сув ҳавзаси ташкил этилиб, унда акула сақланаётгани иддао қилинган лавҳалар тарқалди;

  • Хавфсизлик хавотири: Жамоатчилик кўп қаватли турар-жой биноси остида бундай йирик йиртқичларни боқиш хавфли эканини таъкидлаб, соҳа мутасаддиларидан шошилинч изоҳ ва чора кўришни талаб қилди.

Экология бошқармаси аралашди: Акула эмас, Сиам соми

Вилоят Экология бош бошқармаси инспекторлари хабарда кўрсатилган манзилга етиб бориб, ертўлани кўздан кечирди:

  • Рейд натижаси ва эксперт хулосаси: Текширувлар натижасида сув ҳавзасида ҳеч қандай денгиз йиртқичи ёки акула йўқлиги, балки у ерда Сиам соми (пангасиус) боқилаётгани расман аниқланди;

  • «Акулали сом» ўзи нима?: Мутахассисларнинг тушунтиришича, ушбу балиқ тури ўзининг тана тузилиши, тез ҳаракатланиши ва сузгичларининг шакли жиҳатидан визуал тарзда кичик акулаларни жуда қаттиқ эслатади. Шу сабабли аквариум ихлосмандлари уни кўпинча норасмий тарзда «акулали сом» (shark catfish) деб аташади;

  • Визуал иллюзия: Айнан шу ташқи ўхшашлик ва видеони тасвирга олганларнинг бўрттириши оқибатида оддий балиқчилик ҳолати оммавий ваҳимага айланиб кетган.

Фуқаронинг узри ва балиқларнинг янги манзили

Воқеанинг асл эгаси аҳоли орасида юзага келган тушунмовчиликка нуқта қўйди:

  • Жамоатчиликдан узр сўралди: Мазкур балиқларни боқаётган маҳаллий фуқаро интернетда тарқалган нотўғри маълумотлар ва ортиқча хавотирлар учун расман узр сўради;

  • Шахсий ҳовлига кўчириш: У қўшнилар ва аҳолига ноқулайлик туғдирмаслик ҳамда муҳокамаларга чек қўйиш мақсадида барча балиқларни кўп қаватли уйнинг ертўласидан чиқариб, ўзининг шахсий ҳовлисидаги махсус жойга хавфсиз тарзда кўчирганини маълум қилди.

Сиз илгари Сиам сомини (пангасиус) кўрганмисиз ва уни ташқи кўринишидан ҳақиқий акула билан адаштирган бўлармидингиз? Кўп қаватли турар-жойларнинг ертўлаларида бу каби балиқчилик ёки бошқа тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга қандай қарайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Бугун, 13:30Чорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиЧорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиБугун, 10:30Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиТошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиКеча, 18:44Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиКеча, 18:27Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Кеча, 12:33Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Кеча, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди