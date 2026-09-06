“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда
Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик ёзги трансферлар ойнасида «Манчестер Сити» сафидан келиб қўшилган тажрибали яримҳимоячи Родрининг кўрсатаётган ўйини ва майдондаги профессионаллигидан ниҳоятда мамнун. Испаниянинг нуфузли «El Pais» нашри тарқатган маълумотларга кўра, германиялик мутахассис испаниялик юлдуз билан машғулотлардан сўнг мунтазам равишда яккама-якка махфий тактик суҳбатлар ўтказмоқда. Родри нафақат майдон марказида каталонияликларнинг асосий дирижёрига айланди, балки қисқа фурсатда кийиниш хонасида ҳам муҳим сўзга эга бўлган бош етакчилардан бири сифатида ўз ўрнини мустаҳкамлади.
Машғулотдаги сирли 5 дақиқа: «Валенсия» олдидан нималар келишиб олинди?
Испания матбуоти Флик ва Родри ўртасидаги яқин муносабатларнинг энг қизиқарли тафсилотларини ошкор қилди:
Майдон четидаги алоҳида мулоқот: Ла Лига доирасидаги «Валенсия»га қарши ўйин олдидан бутун жамоа дарвозага зарба беришни машқ қилаётган бир пайтда, Флик ва Родри майдон четида тахминан беш дақиқа давомида алоҳида суҳбат қурган;
Прессинг тизимини мукаммаллаштириш: Журналистларнинг ёзишича, мураббий жамоанинг умумий агрессив прессинг фалсафасини айнан Родрининг ҳаракатлари ва тўпни олиб қўйиш маҳорати атрофида қурмоқда;
Жарима майдончаси ташқарисидан зарбалар: Флик Родрига яримҳимоя чизиғи вакилларини жарима майдончаси атрофидан кўпроқ зарба беришга ундашни ва ҳужумларни дадил якунлашни алоҳида вазифа қилиб юклаган.
Кийиниш хонасидаги янги сардор: «Манчестер Сити» мактаби ва лидерлик руҳи
Пеп Гвардиола қўл остида дунёнинг энг кучли таянч яримҳимоячиси даражасига кўтарилган Родри «Камп Ноу»да ҳам ўз таъсирини тез ўрнатди:
Майдондаги мураббий: Мураббийлар штаби уни оддий футболчи эмас, балки майдон ичидаги мураббийнинг «ўнг қўли» сифатида кўрмоқда;
Ёшлар учун идеал ўрнак: Нашрнинг таъкидлашича, Родрининг хотиржамлиги, бой халқаро тажрибаси ва тактик саводхонлиги каталонияликларнинг ёш авлоди учун катта мактаб бўлиб хизмат қилмоқда;
Кийиниш хонасидаги обрў: У жамоа ичидаги руҳий муҳитни бошқаришда ва ҳал қилувчи паллаларда футболчиларни бирлаштиришда жуда қисқа вақт ичида ҳал қилувчи шахслардан бирига айланди.
Сизнингча, Родри «Барселона»ни Ла Лига ва Чемпионлар лигасида бош совринлар сари етаклай оладими? Ханс-Дитер Фликнинг айнан Родри атрофида тактика қуриши каталонияликларнинг олдинги буюк кучини қайтариш учун тўғри қарорми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…