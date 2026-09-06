“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда

·42·Спорт
“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда

Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик ёзги трансферлар ойнасида «Манчестер Сити» сафидан келиб қўшилган тажрибали яримҳимоячи Родрининг кўрсатаётган ўйини ва майдондаги профессионаллигидан ниҳоятда мамнун. Испаниянинг нуфузли «El Pais» нашри тарқатган маълумотларга кўра, германиялик мутахассис испаниялик юлдуз билан машғулотлардан сўнг мунтазам равишда яккама-якка махфий тактик суҳбатлар ўтказмоқда. Родри нафақат майдон марказида каталонияликларнинг асосий дирижёрига айланди, балки қисқа фурсатда кийиниш хонасида ҳам муҳим сўзга эга бўлган бош етакчилардан бири сифатида ўз ўрнини мустаҳкамлади.

Машғулотдаги сирли 5 дақиқа: «Валенсия» олдидан нималар келишиб олинди?

Испания матбуоти Флик ва Родри ўртасидаги яқин муносабатларнинг энг қизиқарли тафсилотларини ошкор қилди:

  • Майдон четидаги алоҳида мулоқот: Ла Лига доирасидаги «Валенсия»га қарши ўйин олдидан бутун жамоа дарвозага зарба беришни машқ қилаётган бир пайтда, Флик ва Родри майдон четида тахминан беш дақиқа давомида алоҳида суҳбат қурган;

  • Прессинг тизимини мукаммаллаштириш: Журналистларнинг ёзишича, мураббий жамоанинг умумий агрессив прессинг фалсафасини айнан Родрининг ҳаракатлари ва тўпни олиб қўйиш маҳорати атрофида қурмоқда;

  • Жарима майдончаси ташқарисидан зарбалар: Флик Родрига яримҳимоя чизиғи вакилларини жарима майдончаси атрофидан кўпроқ зарба беришга ундашни ва ҳужумларни дадил якунлашни алоҳида вазифа қилиб юклаган.

Кийиниш хонасидаги янги сардор: «Манчестер Сити» мактаби ва лидерлик руҳи

Пеп Гвардиола қўл остида дунёнинг энг кучли таянч яримҳимоячиси даражасига кўтарилган Родри «Камп Ноу»да ҳам ўз таъсирини тез ўрнатди:

  • Майдондаги мураббий: Мураббийлар штаби уни оддий футболчи эмас, балки майдон ичидаги мураббийнинг «ўнг қўли» сифатида кўрмоқда;

  • Ёшлар учун идеал ўрнак: Нашрнинг таъкидлашича, Родрининг хотиржамлиги, бой халқаро тажрибаси ва тактик саводхонлиги каталонияликларнинг ёш авлоди учун катта мактаб бўлиб хизмат қилмоқда;

  • Кийиниш хонасидаги обрў: У жамоа ичидаги руҳий муҳитни бошқаришда ва ҳал қилувчи паллаларда футболчиларни бирлаштиришда жуда қисқа вақт ичида ҳал қилувчи шахслардан бирига айланди.

Сизнингча, Родри «Барселона»ни Ла Лига ва Чемпионлар лигасида бош совринлар сари етаклай оладими? Ханс-Дитер Фликнинг айнан Родри атрофида тактика қуриши каталонияликларнинг олдинги буюк кучини қайтариш учун тўғри қарорми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирдиБугун, 16:47Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бугун, 16:42Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Бугун, 16:37Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаПорту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 13:32Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиБугун, 12:13Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиКриштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди