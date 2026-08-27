“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Андижонда икки қиз фарзанддан сўнг оилада бир йўла беш эгизак — икки ўғил ва уч қиз дунёга келди. Ота-она учун бу кутилмаган қувонч бўлган бўлса-да, орадан кўп ўтмай оилани оғир мусибат ҳам қарши олди.
Оиланинг аввал икки нафар қизи бўлган. Кейинги ҳомиладорлик вақтида эса бир эмас, беш нафар чақалоқ кутилаётгани маълум бўлган.
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим...” — дейди оила вакили.
Дунёга келган эгизакларнинг иккитаси ўғил, учтаси эса қиз бўлган. Беш фарзанднинг дунёга келиши оила учун катта қувонч бўлса-да, чақалоқлардан бири ҳаёт учун курашган.
Эгизакларнинг кенжаси Санобарой атиги 10 кун яшаб, вафот этган. Бир вақтнинг ўзида беш чақалоқнинг дунёга келиши оиланинг ҳаётини бутунлай ўзгартирган. Қувончли кунлар билан бирга Санобаройнинг вафоти ота-онаси учун оғир йўқотишга айланган.
Шундай бўлса-да, оилада қолган тўрт эгизакнинг тақдири ва уларнинг келажаги яқинлари учун энг муҳим масалага айланган.
…