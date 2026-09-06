Энди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имконият

·0·Жамият
Энди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имконият

Ўзбекистонда давлат идоралари ва масъул мансабдорларнинг аҳоли мурожаатларига юзаки ёндашиши, «кўриб чиқилди» қабилидаги қуруқ ҳисоботбозлик ва расмиятчиликка қарши кескин рақамли тўсиқ қўйилди. Президент Халқ қабулхонаси ҳамда Рақамли технологиялар вазирлиги ҳамкорлигида СМС-хабарнома орқали тўғридан-тўғри қайта алоқа хизмати расман фойдаланишга топширилди. Янги механизм фуқароларга ўз аризаси тақдирини реал вақт режимида кузатиш, давлат органининг жавобини баҳолаш ва қониқарсиз жавобларни биргина тугма орқали қайта кўриб чиқишга мажбурлаш ваколатини берди.

Мансабдор устидан фуқаро назорати: «Розиман» ёки «Эътирозим бор»

Янгиланган тизим давлат хизматчиларининг масъулиятини тубдан ўзгартиради:

  • Ижрони фуқаронинг ўзи баҳолайди: Давлат органи юборган жавоб энди автоматик тарзда «бажарилди» деб ҳисобланмайди — мурожаат эгаси жавобдан қониқсагина «Розиман» белгисини танлайди;

  • Қайта ижрога мажбурлаш ҳуқуқи: Агар муаммо ўз жойида ҳал этилмаган бўлса ёки расмийлар қоғозда қуруқ ваъда билан чекланган бўлса, фуқаро «Эътирозим бор» тугмасини босади ва мурожаат зудлик билан ижрога қайтарилади;

  • Шахсий кабинет ва СМС хабарнома: Мурожаатнинг кўриб чиқилиш жараёни ва унга масъул этиб тайинланган мутасаддилар ҳақидаги ҳар бир янгилик pm.gov.uz порталидаги шахсий кабинет ҳамда телефонга келувчи СМС орқали доимий билдириб борилади.

5 босқичли назорат алгоритми: Мурожаат тақдири қандай кузатилади?

Аҳоли учун тизимдан фойдаланиш максимал даражада соддалаштирилган:

  • 1-босқич: Мобил телефонга келган СМС-хабарномадаги ҳавола орқали тизимга кирилади;

  • 2-босқич: Мурожаат айни пайтда қайси идора ва қайси босқичда экани кузатилади;

  • 3-босқич: Масъул ташкилот томонидан тайёрланган расмий жавоб хати қабул қилиб олинади;

  • 4-босқич: Тақдим этилган жавоб ва муаммонинг амалий ечими билан тўлиқ танишиб чиқилади;

  • 5-босқич: Натижадан келиб чиқиб розилик билдирилади ёки муаммо тўлиқ бартараф этилгунча эътироз қайд этилади.

Рақамли даврдаги ҳисобдорлик: Формал жавобларга чек қўйилади

Ушбу тизим давлат аппарати фаолиятида халқ фикрини бош мезонга айлантиради:

  • Кўзбўямачиликка барҳам: Ташкилотларнинг мурожаатларни шунчаки муддат ўтмаслиги учун «ёпиб қўйиш» амалиёти тўхтатилади;

  • Мансабдорлар жавобгарлиги: Фуқаро розилиги олинмаган ҳар бир мурожаат юқори назорат органлари диққат марказида бўлиб, тизимли камчиликларни юзага чиқаради.

Сизнингча, СМС орқали қайта алоқа ва «Эътирозим бор» тугмасининг ишга туширилиши маҳаллий ташкилотлардаги расмиятчилик ва бюрократияни тўлиқ бартараф эта оладими? Охирги марта қилган мурожаатингиз ижобий ҳал бўлганмиди? Ўз фикр ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиБугун, 17:53Навоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиНавоийда жаноза хабарлари орқали оилаларни тунаган фирибгар фош бўлдиБугун, 17:19"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?Бугун, 16:33Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Сергелида йиллар давом этган ёқимсиз ҳид бартараф этилди...Бугун, 13:30Чорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиЧорвоқда ота ва 2 ўғил бедарак йўқолдиБугун, 10:30Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиТошкент вилоятида гаровдаги уй сотилдиКеча, 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди