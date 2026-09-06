Энди мурожаатни шунчаки ёпиб бўлмайди: Фуқаролар учун инқилобий имконият
Ўзбекистонда давлат идоралари ва масъул мансабдорларнинг аҳоли мурожаатларига юзаки ёндашиши, «кўриб чиқилди» қабилидаги қуруқ ҳисоботбозлик ва расмиятчиликка қарши кескин рақамли тўсиқ қўйилди. Президент Халқ қабулхонаси ҳамда Рақамли технологиялар вазирлиги ҳамкорлигида СМС-хабарнома орқали тўғридан-тўғри қайта алоқа хизмати расман фойдаланишга топширилди. Янги механизм фуқароларга ўз аризаси тақдирини реал вақт режимида кузатиш, давлат органининг жавобини баҳолаш ва қониқарсиз жавобларни биргина тугма орқали қайта кўриб чиқишга мажбурлаш ваколатини берди.
Мансабдор устидан фуқаро назорати: «Розиман» ёки «Эътирозим бор»
Янгиланган тизим давлат хизматчиларининг масъулиятини тубдан ўзгартиради:
Ижрони фуқаронинг ўзи баҳолайди: Давлат органи юборган жавоб энди автоматик тарзда «бажарилди» деб ҳисобланмайди — мурожаат эгаси жавобдан қониқсагина «Розиман» белгисини танлайди;
Қайта ижрога мажбурлаш ҳуқуқи: Агар муаммо ўз жойида ҳал этилмаган бўлса ёки расмийлар қоғозда қуруқ ваъда билан чекланган бўлса, фуқаро «Эътирозим бор» тугмасини босади ва мурожаат зудлик билан ижрога қайтарилади;
Шахсий кабинет ва СМС хабарнома: Мурожаатнинг кўриб чиқилиш жараёни ва унга масъул этиб тайинланган мутасаддилар ҳақидаги ҳар бир янгилик pm.gov.uz порталидаги шахсий кабинет ҳамда телефонга келувчи СМС орқали доимий билдириб борилади.
5 босқичли назорат алгоритми: Мурожаат тақдири қандай кузатилади?
Аҳоли учун тизимдан фойдаланиш максимал даражада соддалаштирилган:
1-босқич: Мобил телефонга келган СМС-хабарномадаги ҳавола орқали тизимга кирилади;
2-босқич: Мурожаат айни пайтда қайси идора ва қайси босқичда экани кузатилади;
3-босқич: Масъул ташкилот томонидан тайёрланган расмий жавоб хати қабул қилиб олинади;
4-босқич: Тақдим этилган жавоб ва муаммонинг амалий ечими билан тўлиқ танишиб чиқилади;
5-босқич: Натижадан келиб чиқиб розилик билдирилади ёки муаммо тўлиқ бартараф этилгунча эътироз қайд этилади.
Рақамли даврдаги ҳисобдорлик: Формал жавобларга чек қўйилади
Ушбу тизим давлат аппарати фаолиятида халқ фикрини бош мезонга айлантиради:
Кўзбўямачиликка барҳам: Ташкилотларнинг мурожаатларни шунчаки муддат ўтмаслиги учун «ёпиб қўйиш» амалиёти тўхтатилади;
Мансабдорлар жавобгарлиги: Фуқаро розилиги олинмаган ҳар бир мурожаат юқори назорат органлари диққат марказида бўлиб, тизимли камчиликларни юзага чиқаради.
Сизнингча, СМС орқали қайта алоқа ва «Эътирозим бор» тугмасининг ишга туширилиши маҳаллий ташкилотлардаги расмиятчилик ва бюрократияни тўлиқ бартараф эта оладими? Охирги марта қилган мурожаатингиз ижобий ҳал бўлганмиди? Ўз фикр ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг!
…