Укаси мағлуб бўлганидан кейин мусобақада одам ўлдирган эркак 18 йилга қамалди

·10·Жамият
Укаси мағлуб бўлганидан кейин мусобақада одам ўлдирган эркак 18 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сурхондарё вилоятида кураш мусобақаси пайтида укасининг мағлуб бўлганидан жаҳл чиққан Достон Жабборов Низомиддин Чўтбоевни пичоқлаб ўлдиргани учун 18 йилга озодликдан маҳрум этилди.
  • Достон Жабборов 2026 йил 9 май куни Денов туманидаги Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт техникуми ҳудудида ўтказилган мус

Сурхондарё вилоятида кураш мусобақаси пайтида Низомиддин Чўтбоевни пичоқлаб ўлдирган Достон Жабборов 18 йилга озодликдан маҳрум этилди. Фожиа укасининг беллашувда мағлуб бўлганидан кейин бошланган жанжаллар билан боғлиқ. Бу ҳақда QALAMPIR.UZ суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Суд материалларига кўра, 1997 йилда туғилган Достон Жабборов 2026 йил 9 май куни Денов туманидаги “Янгиариқ” маҳалласида жойлашган Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт техникуми ҳудудида ўтказилган кураш мусобақасини томоша қилишга борган. Беллашувда унинг укаси Бўстонбек Жабборов Аюбхон Ҳуррамовга мағлуб бўлган. Бу ҳолат Достоннинг жаҳлини чиқарган ва у мусобақа майдонини тарк этган.

Бироқ кейинчалик у такси ҳайдовчисидан мусобақа ҳудудида отаси Асл Худойқулов билан Аюбхон Ҳуррамовнинг отаси Низомиддин Чўтбоев ўртасида тортишув келиб чиққанини эшитган. Бу хабардан ғазабланган Достон яқиндаги озиқ-овқат дўконидан ошхона пичоғини олиб, кураш майдонига қайтган.

У ерда Достон Жабборов Низомиддин Чўтбоевга икки нафар гувоҳнинг кўз ўнгида тўрт марта пичоқ урган. Атрофдагилар уларни ажратиб олганига қарамай, жабрланувчининг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган. Низомиддин Чўтбоев Денов туман тиббиёт бирлашмасининг жонлантириш бўлимида вафот этган.

Мазкур жиноят иши 8 октябрь куни Жиноят ишлари бўйича Қумқўрғон туман судида кўриб чиқилган. Суд жараёнида Достон Жабборов ўз айбига иқрор бўлган.

Суд ҳукми билан у Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми «ж» ва «л» бандларида назарда тутилган қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этганликда айбдор деб топилган. Унга 18 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиб, жазони умумий тартибли колонияда ўташ белгиланган.

Достон ЖабборовНизомиддин ЧўтбоевСурхондарё вилоятиКураш мусобақаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалдиБухорода ота-онасини ёқиб юборишга уринган эркак 15 йил 6 ойга қамалди2 октябр 16:30Фарғонада алиментдан қочиб аёли ва қизини ўлдирган эркак 19 йилга қамалдиФарғонада алиментдан қочиб аёли ва қизини ўлдирган эркак 19 йилга қамалди4 май 13:48Тошкент шаҳрида 5 ойлик чақалоғини уриб ўлдирган 29 ёшли эркак 16 йилга қамалдиТошкент шаҳрида 5 ойлик чақалоғини уриб ўлдирган 29 ёшли эркак 16 йилга қамалди27 июл 12:53Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)26 сентябр 12:46Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)11 июл 17:36Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиАндижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилди6 июл 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?