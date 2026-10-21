Қашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида ўгай онасини қасддан ўлдирган П.Ч.
- 13 йилу 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.
- 2026-йил 5-июн куни содир бўлган ушбу фожиа отаси дўконга кетган вақтда юз берган.
- Судланувчи ўгай онаси билан ўрталарида келиб чиққан жанжал оқибатида ошхона пичоғи ва каравотнинг темир бўлаги билан аёлга тан жароҳатлари етказган. Жабрланувчи кўп қон йўқотиши оқибатида шифохонада вафот этган.
Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида ўгай онасини ўлдирган йигит 13 йилу 6 ой муддатга қамалди. Эътиборлиси, у фожиали воқеадан бир кун олдин қишлоққа қайтиб келган ва ҳодиса содир бўлган куни отаси ҳамда ўгай онасидан кечирим сўраган. Бу ҳақда «Дарё» суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.
Воқеа 2026 йил 5 июнь куни содир бўлган. Суд маълумотларига кўра, П.Ч.нинг онаси 2020 йилда вафот этган. Орадан бир йил ўтиб, отаси бошқа аёл билан бирга яшай бошлаган. Дастлаб йигит ва унинг укаси ҳам ота-онаси билан бир хонадонда истиқомат қилган. Бироқ ўгай она билан ўғиллар ўртасидаги муносабатлар яхши бўлмаган. Оилада тез-тез жанжаллар келиб чиққан.
Кейинчалик П.Ч. ишлаш учун Россияга, сўнг Тошкентга кетган. Қишлоққа қайтган пайтларида ҳам ўгай онаси билан келишмовчиликларга борган. Аввалги жанжаллардан бирида аёлнинг юзига шапалоқ ургани айтилган. Шундан сўнг ота ўғлини уриб, уйдан ҳайдаган.
Жанжал яна фожиа билан якунланди
2026 йил 4 июнь куни қишлоққа қайтган П.Ч. эртаси куни кечқурун отаси ва ўгай онасининг уйига бориб, улардан кечирим сўраган. Ота ҳам ўғли билан ярашганидан кейин музқаймоқ ва кола олиб келиш учун дўконга йўл олган.
Бироқ у уйдан чиққач, П.Ч. билан ўгай онаси ўртасида яна жанжал чиққан. Суд ҳужжатларида келтирилишича, йигит амакисининг уйидан ошхона пичоғини олиб келиб, аёлнинг орқа қисми ва бўйнига бир неча марта урган. Кейин эса каравотнинг темир бўлаги билан унинг бошига зарба берган.
Бақир-чақирни эшитган амакиси ташқарига чиққан. У аёлни ҳовли ташқарисида оғир аҳволда, жиянини эса уйнинг орқа томонидан қочиб кетаётган ҳолда кўрган.
Жабрланувчи шошилинч равишда шифохонага олиб борилган. Аммо кўп қон йўқотган аёл шифокорлар ёрдамига қарамай вафот этган.
Йигит воқеа жойидан қочган
Ҳодисадан кейин П.Ч. қариндошларидан бирининг уйига бориб, кийимларини алмаштирган. Кейин Тошкент—Термиз йўлига чиқиб, йўловчи машинада Қаршига, у ердан эса Тошкентга кетган. Охир-оқибат у амакисининг хонадонига борган.
Судда айбланувчи айбига қисман иқрор бўлган. У ўгай онасини ўлдиришни олдиндан режалаштирмаганини, жанжал вақтида ҳиссиётга берилганини айтган. П.Ч.нинг кўрсатувига кўра, у аёл билан гаплашмоқчи бўлган, аммо улар ўртасидаги тортишув кескинлашиб кетган.
Марҳуманинг онаси эса судда қизининг ўгай ўғиллари билан муносабатлари аввалдан яхши бўлмаганини билдирган. У судланувчини кечирмаслигини айтиб, унга оғир жазо тайинлашни сўраган.
Жиноят ишлари бўйича Деҳқонобод туман суди П.Ч.ни Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми, яъни қасддан одам ўлдиришда айбли деб топди. Унга 13 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
Изоҳлар 0
…