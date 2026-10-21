Қашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирди

·59·Жамият
Қашқадарёда отаси дўконга кетгач, йигит ўгай онасини ўлдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида ўгай онасини қасддан ўлдирган П.Ч.
  • 13 йилу 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.
  • 2026-йил 5-июн куни содир бўлган ушбу фожиа отаси дўконга кетган вақтда юз берган.
  • Судланувчи ўгай онаси билан ўрталарида келиб чиққан жанжал оқибатида ошхона пичоғи ва каравотнинг темир бўлаги билан аёлга тан жароҳатлари етказган. Жабрланувчи кўп қон йўқотиши оқибатида шифохонада вафот этган.

Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманида ўгай онасини ўлдирган йигит 13 йилу 6 ой муддатга қамалди. Эътиборлиси, у фожиали воқеадан бир кун олдин қишлоққа қайтиб келган ва ҳодиса содир бўлган куни отаси ҳамда ўгай онасидан кечирим сўраган. Бу ҳақда «Дарё» суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Воқеа 2026 йил 5 июнь куни содир бўлган. Суд маълумотларига кўра, П.Ч.нинг онаси 2020 йилда вафот этган. Орадан бир йил ўтиб, отаси бошқа аёл билан бирга яшай бошлаган. Дастлаб йигит ва унинг укаси ҳам ота-онаси билан бир хонадонда истиқомат қилган. Бироқ ўгай она билан ўғиллар ўртасидаги муносабатлар яхши бўлмаган. Оилада тез-тез жанжаллар келиб чиққан.

Кейинчалик П.Ч. ишлаш учун Россияга, сўнг Тошкентга кетган. Қишлоққа қайтган пайтларида ҳам ўгай онаси билан келишмовчиликларга борган. Аввалги жанжаллардан бирида аёлнинг юзига шапалоқ ургани айтилган. Шундан сўнг ота ўғлини уриб, уйдан ҳайдаган.

Жанжал яна фожиа билан якунланди

2026 йил 4 июнь куни қишлоққа қайтган П.Ч. эртаси куни кечқурун отаси ва ўгай онасининг уйига бориб, улардан кечирим сўраган. Ота ҳам ўғли билан ярашганидан кейин музқаймоқ ва кола олиб келиш учун дўконга йўл олган.

Бироқ у уйдан чиққач, П.Ч. билан ўгай онаси ўртасида яна жанжал чиққан. Суд ҳужжатларида келтирилишича, йигит амакисининг уйидан ошхона пичоғини олиб келиб, аёлнинг орқа қисми ва бўйнига бир неча марта урган. Кейин эса каравотнинг темир бўлаги билан унинг бошига зарба берган.

Бақир-чақирни эшитган амакиси ташқарига чиққан. У аёлни ҳовли ташқарисида оғир аҳволда, жиянини эса уйнинг орқа томонидан қочиб кетаётган ҳолда кўрган.

Жабрланувчи шошилинч равишда шифохонага олиб борилган. Аммо кўп қон йўқотган аёл шифокорлар ёрдамига қарамай вафот этган.

Йигит воқеа жойидан қочган

Ҳодисадан кейин П.Ч. қариндошларидан бирининг уйига бориб, кийимларини алмаштирган. Кейин Тошкент—Термиз йўлига чиқиб, йўловчи машинада Қаршига, у ердан эса Тошкентга кетган. Охир-оқибат у амакисининг хонадонига борган.

Судда айбланувчи айбига қисман иқрор бўлган. У ўгай онасини ўлдиришни олдиндан режалаштирмаганини, жанжал вақтида ҳиссиётга берилганини айтган. П.Ч.нинг кўрсатувига кўра, у аёл билан гаплашмоқчи бўлган, аммо улар ўртасидаги тортишув кескинлашиб кетган.

Марҳуманинг онаси эса судда қизининг ўгай ўғиллари билан муносабатлари аввалдан яхши бўлмаганини билдирган. У судланувчини кечирмаслигини айтиб, унга оғир жазо тайинлашни сўраган.

Жиноят ишлари бўйича Деҳқонобод туман суди П.Ч.ни Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми, яъни қасддан одам ўлдиришда айбли деб топди. Унга 13 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

П.Ч.Қашқадарё вилоятиДеҳқонобод туманиўгай онаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалдиДеҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалдиБугун 14:02Қашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлдиҚашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлди6 октябр 21:40Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирдиҚашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди31 май 14:32Фарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирдиФарғонада ака-ука уй талашиб, ота-онасини ўлдирди18 сентябр 19:05Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалдиҚашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалди12 октябр 16:43Фарғонада 29 ёшли ўғил пул учун ўз онасини ўлдирдиФарғонада 29 ёшли ўғил пул учун ўз онасини ўлдирди10 май 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)