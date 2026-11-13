Қўқонда мастлик ортидан жанжал қотиллик билан якунланди: 66 ёшли эркак 13 йилга қамалди

1 дақиқа ўқиш22
Қўқонда мастлик ортидан жанжал қотиллик билан якунланди: 66 ёшли эркак 13 йилга қамалди

Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида 66 ёшли эркак бирга спиртли ичимлик истеъмол қилган танишини темир лом билан уриб ўлдирди. Суд ҳукмига кўра, у 13 йилга озодликдан маҳрум этилган.

Бу ҳақда Олий суд Жамоатчилик билан алоқалар маркази бош консультанти Азиз Абидов ўзининг Telegram-каналида маълум қилган.

Қайд этилишича, воқеа жорий йилнинг 4 апрель куни соат 18:00 атрофида содир бўлган. Шу куни икки таниш судланувчининг хонадонида бирга спиртли ичимлик истеъмол қилган. Мастлик оқибатида улар ўртасида оғзаки жанжал келиб чиққан. Жанжал вақтида жабрланувчи судланувчининг юзига бир неча марта урган.

Шундан сўнг 66 ёшли эркак ҳовлидаги темир ломни олиб, яшаш хонасида ухлаб ётган танишининг юзи, боши ва танасининг бошқа қисмларига бир неча бор зарба берган. Олинган жароҳатлар оқибатида жабрланувчи вафот этган.

Мазкур жиноят иши Қўқон шаҳар жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилган. Судланувчи айбига тўлиқ иқрор бўлган. Суд тўпланган далиллар асосида унинг айбини тасдиқлаган.

Суд ҳукми билан эркак қасддан одам ўлдиришда айбдор деб топилиб, 13 йилга озодликдан маҳрум этилган.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари