Бугун, 17 октябрь — дўстлар, қариндошлар ва яқинлар билан ярашиш учун энг эзгу кун

·13·Жамият
Бугун, 17 октябрь — дўстлар, қариндошлар ва яқинлар билан ярашиш учун энг эзгу кун
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 17 октябр — Ўтмишдаги хафагарчиликларни кечириш куни сифатида рамзий маънога эга бўлиб, қалбдаги оғир гина-кудуратлардан халос бўлиш ҳамда муносабатларни қайта тиклаш учун энг қулай имкониятдир.
  • Биринчи бўлиб қадам ташлаш чинакам маънавий жасорат ҳисобланади ва битта самимий хабар мўжиза яратиши мумкин.

Ҳар биримизнинг ҳаётимизда тушунмовчиликлар, қаттиқ гап-сўзлар ёки арзимас сабаблар билан алоқалари узилган қадрдонлар, дўстлар ва яқин инсонлар бор. Бугун, 17 октябрь — Ўтмишдаги хафагарчиликларни кечириш куни сифатида рамзий маънога эга бўлиб, қалбдаги оғир гина-кудуратлардан халос бўлиш ҳамда муносабатларни қайта тиклаш учун энг қулай имкониятдир.

Кўнгилдаги совуқлик ва аразлашиш нафақат инсонлараро ришталарни узади, балки кишининг ички хотиржамлигини ҳам емиради. Шу боис бугун биринчи бўлиб қадам ташлаш чинакам маънавий жасорат ҳисобланади.

Биринчи қадам: Битта самимий хабар мўъжиза яратиши мумкин

Узоқ вақтдан бери гаплашмай юрган инсонингиз билан орадаги масофани қисқартириш учун катта баҳоналар шарт эмас:

  • Эски дўстлар ва яқинлар: Йиллар давомида бир-биридан узоқлашган қадрдонларга оддий «Аҳволларингиз яхшими?» қабилидаги биргина СМС ёзиш совуқлик музини эритиш учун кифоя қилади;

  • Қариндош-уруғлик ришталари: Оилавий ва қариндошчилик муносабатларидаги майда хафагарчиликларни унутиб, силаи раҳм қилиш — икки дунё саодатига эришиш йўлидир;

  • Севган инсон билан ярашув: Ғурурни четга суриб, севги ва садоқатни устун қўйиш муносабатларни янада мустаҳкамлайди.

Кечиримлиликнинг маънавий ва руҳий кучи

Кечиримли бўлиш — кучсизлик эмас, балки руҳий етуклик белгисидир:

  • «Кечирганни Аллоҳ кечиради»: Муқаддас таълимотларда ҳам банданинг бошқаларни кечириши Яратганнинг раҳмати ва кечиримига сабаб бўлиши таъкидланган;

  • Ички енгиллик ва соғлиқ: Психологларнинг фикрича, гина сақлаб юриш юрак ва асаб тизимига улкан салбий юк бўлади; кечиришни билган одам эса руҳий енгиллик, хотиржамлик ва соғлом турмушга эришади.

Бугун ғурур тўсиқларини енгиб, телефонни қўлга олиш, биргина самимий қўнғироқ ёки ярашув хабари орқали узилган кўнгил ришталарини қайта боғлаш учун энг хайрли кундир.

Кечириш куниЎтмишдаги хафагарчиликларни кечиришПсихологик саломатликМуқаддас таълимот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?15 октябр 13:41Тошкентда иссиқ сув сифати юзасидан шикоятлар кўпайдиТошкентда иссиқ сув сифати юзасидан шикоятлар кўпайдиКеча 16:48Олмазор туманида 16 ёшли қиз ўз уйида осилган ҳолда топилдиОлмазор туманида 16 ёшли қиз ўз уйида осилган ҳолда топилдиКеча 16:13Эрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирдиЭрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирдиКеча 09:08Смартфонга қарамлик: Тармоқ фойдаланувчиларини тўлқинлантирган муҳим ижтимоий масалаСмартфонга қарамлик: Тармоқ фойдаланувчиларини тўлқинлантирган муҳим ижтимоий масалаКеча 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?