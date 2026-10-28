Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Келин никоҳдан бир неча дақиқа олдин куёвнинг телефонида пайдо бўлган хабарни кўриб қолди. Хабарни ўқигач, унинг қўллари титрай бошлади. У шу пайтгача ҳаётини боғлашга тайёр турган инсоннинг ўзидан яширган сирини билиб қолганди. Аммо келиннинг кейинги ҳаракати тўйга келганларнинг барчасини ҳайратда қолдирди.
Зал тўла меҳмон, дастурхонлар безатилган, қариндошлар қувонч билан кутиб ўтиришарди. Ҳамма куёв билан келиннинг бахтли ҳаёти бошланишига гувоҳ бўлиш учун йиғилганди.
Келиннинг исми Мадина, куёвники эса Азиз эди. Улар икки йил давомида бир-бирини севиб, бирга ҳаёт қуришни орзу қилишганди. Азиз Мадинага доимо меҳрибон бўлган, унинг ота-онасини ҳурмат қилган ва қийин пайтларда ёнида турган.
Мадина учун Азиз шунчаки севган йигити эмас, балки келажакдаги фарзандларининг отаси, сирларини ишониб айтадиган инсони эди.
Аммо никоҳ кунидаги биргина хабар унинг бутун тасаввурини ўзгартириб юборди.
Келин тасодифан кўриб қолган хабар
Никоҳ маросими бошланишига оз вақт қолганди. Азиз дўстлари билан ташқарига чиқиб кетган, телефони эса келиннинг хонасидаги стол устида қолган эди.
Мадина телефонга тегишни хаёлига ҳам келтирмаганди. Аммо экранда янги хабар пайдо бўлди. Хабар юборувчининг исми унга таниш эди — бу Азизнинг опаси Дилноза эди.
Мадина дастлаб хабарни очмасликка қарор қилди. Бироқ экранда кўриниб турган сўзлар унинг эътиборини тортди:
«Унга бугун ҳаммасини айтмасанг, кейин кеч бўлади. Мадина ҳақиқатни билишга ҳақли».
Келиннинг юраги тез ура бошлади.
Нима ҳақиқат? Нима учун Азиз ундан бирор нарсани яширяпти?
У телефонни қўлига олиб, хабарни очди. У ердаги сўзлар эса Мадинани бутунлай ларзага солди.
«Ука, сен унинг олдида ўзингни айбдор ҳис қилганинг учунгина уйланишга қарор қилган бўлсанг, бу никоҳ икковингизни ҳам бахтсиз қилади. Ўтмишдаги воқеа учун бутун умр ўзингни жазолама. Мадина сени чин дилдан яхши кўради, лекин у сенинг раҳмингга эмас, ҳақиқий муҳаббатингга муносиб».
Мадина хабарни қайта-қайта ўқиди.
Ўтмишда қандай воқеа содир бўлган? Азиз нима учун ўзини айбдор ҳис қилган? Унга уйланиш қарори муҳаббатдан эмас, бошқа сабабдан келиб чиққанми?
Унинг кўзларига ёш қалқди. Шу пайт эшик очилиб, Азиз хонага кирди.
Мадина телефонни столга қўйди.
— Азиз, мен сендан бир нарсани сўрамоқчиман. Илтимос, бу сафар менга ростини айт.
Азиз унинг юзидаги ўзгаришни кўриб, бир зумда жиддий тортди.
— Нима бўлди, Мадина?
— Сен менга ҳақиқатан ҳам севганинг учун уйланяпсанми?
Азиз жим қолди.
Ана шу сукут Мадина учун энг оғир жавобдек туюлди.
Куёвнинг яширган сири нимадан иборат эди?
Азиз бир неча сония давомида нима дейишни билмай турди. Кейин секин эшикни ёпди ва стулга ўтирди.
— Сен бу хабарни ўқидингми? — деб сўради у.
Мадина бош ирғади.
— Ҳа. Мен сендан ҳаммасини эшитишни хоҳлайман. Ҳозир. Никоҳдан олдин.
Азиз чуқур нафас олди. Унинг кўзларида пушаймонлик бор эди.
— Мадина, мен сендан бир нарсани яширганман. Лекин бу сен ўйлаётгандек эмас.
Унинг айтишича, бир неча йил аввал Азиз автомобилда кетаётиб, йўл-транспорт ҳодисасига дуч келган. Унинг ўзи жиддий жароҳат олмаган, аммо иккинчи машинадаги бир инсон шифохонага олиб кетилганди.
Азиз ўша воқеадан кейин узоқ вақт ўзини айбдор ҳис қилиб яшаган. Ҳодиса тафсилотлари ва айб масаласи ҳақидаги расмий хулоса ҳикояда келтирилмаган, аммо у ўша кунни хаёлидан чиқара олмасди.
Шундан кейин Азиз одамларга кўпроқ ёрдам беришга, яқинларининг кўнглини оғритмасликка ва ҳар бир қарорини минг марта ўйлаб қабул қилишга одатланганди.
Мадина билан танишганида эса унинг самимийлиги ва меҳрибонлиги Азизнинг қалбига яқин бўлган. У қизга чиндан ҳам кўнгил қўйганди. Бироқ ўтмишдаги воқеа туфайли ўзини бахтли бўлишга муносиб эмасдек ҳис қиларди.
— Опам менга шуни айтмоқчи бўлган, — деди Азиз. — У менинг сенга уйланишимни ўзимни айбдор ҳис қилганим учун қабул қиляпсан, деб ўйлаяпти. Лекин мен сени раҳмим келгани учун танламаганман. Мен сени севаман.
Мадина уни тинглар экан, кўнглидаги оғриқ бироз енгиллашди. Аммо унинг ҳали бир саволи бор эди.
— Агар мени севсанг, нега бу ҳақда олдин айтмадинг?
Азиз бошини эгди.
— Қўрқдим. Сен мени бошқача тушуниб қолишингдан қўрқдим. Ўтмишдаги хатоларим сенинг келажагингга соя солишини истамадим.
— Лекин сенинг ўтмишингни билмасам, келажагимиз ҳақида қандай қарор қабул қиламан? — деди Мадина.
Азиз жавоб бера олмади.
Мадина тўйни тўхтатадими?
Ташқарида меҳмонлар никоҳ маросими бошланишини кутишарди. Қариндошлардан бири эшикни тақиллатиб, уларни чақирди.
— Болалар, ҳамма тайёр. Келинглар!
Азиз ўрнидан турди. У Мадинага қаради.
— Агар хоҳласанг, бугунги маросимни тўхтатишимиз мумкин. Мен сени мажбурламайман.
Мадина унинг юзига узоқ тикилиб турди. Унинг кўнглида хафалик ҳам, қўрқув ҳам бор эди. Аммо шу пайт у бир нарсани англади: муаммо Азизнинг ўтмишдаги воқеаси эмас, балки иккови ўртасидаги ишончнинг қай даражада мустаҳкам эканида эди.
— Мен сендан хатосиз инсон бўлишингни кутмайман, Азиз. Ҳеч ким хатосиз эмас. Лекин менга ростини айтишингни хоҳлайман. Бугун менга ёлғон гапирсанг, эртага яна нималарни яширишингни билмайман.
Азиз унинг қўлини ушлади.
— Сенга ваъда бераман. Энди ҳеч нарсани яширмайман.
Мадина унинг қўлини қўйиб юборди ва бироз ўйланди.
— Мен ҳозир тўйни тўхтатмайман. Лекин бу қарорим сенинг сирингни билиб қолганим учун эмас, сенга ишонишни истаганим учун. Бу ишончни асраш эса энди сенинг зиммангда ҳам.
У эшик томон юрди.
Азиз унинг ортидан эргашди.
Никоҳ маросимида айтилган кутилмаган гап
Маросим бошланди. Меҳмонлар қувонч билан кутишар, қариндошлар дуо қилишарди. Мадина ва Азиз никоҳдан ўтиш учун ўз жойларига ўтиришди.
Аммо никоҳни расмийлаштиришдан олдин Мадина бир илтимос билан чиқди.
— Мен бир нарсани айтмоқчиман, — деди у. — Бугун биз янги ҳаёт бошлаяпмиз. Мен Азизнинг ўтмишида оғир кунлар бўлганини билдим. Ҳар бир инсоннинг ўтмиши бор. Лекин оила фақат муҳаббат билан эмас, ростгўйлик ва ишонч билан ҳам қурилади.
Залда сукунат ҳукм сурди.
— Мен бўлажак турмуш ўртоғимдан мукаммал бўлишни талаб қилмайман. Мен ундан менга ишонишини ва ҳақиқатни мендан яширмаслигини сўрайман. Чунки мен унинг фақат қувончли кунларида эмас, қийин пайтларида ҳам ёнида бўлишни хоҳлайман.
Азиз бошини эгди. Унинг кўзларида ёш пайдо бўлди.
Мадина эса унинг қўлини ушлади.
— Биз бир-биримизнинг ўтмишимизни ўзгартира олмаймиз. Аммо келажагимизни қандай қуришни ўзимиз танлаймиз.
Бу гаплардан кейин залдаги кўпчиликнинг кўзлари намланди. Азизнинг опаси Дилноза эса укасини бағрига босиб, узоқ вақтдан бери айтмоқчи бўлган гапларини келиннинг ўзи айта олганидан енгил тортди.
Никоҳ маросими давом этди. Аммо бу сафар у шунчаки тўй эмас, икки инсоннинг бир-бирига ростгўй бўлишга берган ваъдасидек туюлди.
Тўйдан кейин Азиз нимани тушунди?
Орадан бир неча ой ўтди. Мадина ва Азиз оилавий ҳаётни бошлашди. Улар баъзан келишмовчиликларга дуч келишди, баъзан бир-бирини тушунишга қийналишди. Аммо улар бир қоидага амал қилишга ҳаракат қилишди: муаммони яшириш эмас, очиқ гаплашиш.
Азиз ҳам ўтмишдаги воқеа туфайли ўзини айблашни аста-секин тўхтатди. Зарур пайтларда мутахассис билан суҳбатлашди ва ўзини кечиришни ўргана бошлади.
Мадина эса эридан ҳар бир нарсани мукаммал қилишни талаб қилмади. У фақат оиласида ишонч ва ҳурмат бўлишини истарди.
Бир куни Азиз хотинидан сўради:
— Ўша куни хабарни ўқиб, нега тўйни тўхтатмадинг?
Мадина табассум қилди.
— Чунки хабарда сенинг ўтмишинг ҳақида гап бор эди. Лекин мен сенинг кимлигингни фақат ўтмишингга қараб баҳолашни истамадим. Мен сенинг бугунги қарорингга қарадим. Сен менга ростини айтишга қарор қилдинг. Энди ҳар куни шу ишончга муносиб бўлишинг керак.
Азиз хотинининг қўлини ушлади. У шу пайтда бир нарсани тушунди: инсонни севиш унинг сирларини кўр-кўрона қабул қилиш дегани эмас. Ҳақиқий муҳаббат — бир-бирини тушуниш, ҳақиқатни айтиш ва масъулиятни бирга кўтаришга тайёр бўлишдир.
Бу ҳикоядан қандай хулоса чиқариш мумкин?
Ҳаётда биз кўпинча инсонларнинг ўтмишига қараб ҳукм чиқарамиз. Баъзан эса аксинча, севган инсонларимиздан ҳақиқатни яширишга уринамиз, чунки уларни йўқотишдан қўрқамиз.
Аммо яширилган сирлар бир кун келиб барибир юзага чиқиши мумкин. Шунда муносабатнинг мустаҳкамлиги синовдан ўтади.
Мадинанинг қарори ҳар қандай вазиятда тўйни давом эттириш кераклигини англатмайди. Агар сир инсоннинг хавфсизлигига, соғлиғига ёки келажакдаги ҳаётига бевосита таъсир қилса, шошилмасдан ҳақиқатни аниқлаш ва мустақил қарор қабул қилиш муҳим. Муҳаббат инсонни ўз ҳуқуқлари ва хавфсизлигидан воз кечишга мажбур қилмаслиги керак.
Бироқ бу ҳикоянинг асосий сабоғи бошқа: мустаҳкам оила фақат бир-бирини севган икки инсондан эмас, балки бир-бирига ростини айтишдан қўрқмайдиган икки қалбдан қурилади.
Чунки муҳаббат ишончсиз яшай олмайди. Ишонч эса чиройли ваъдалар билан эмас, ҳар куниги амаллар, самимий суҳбатлар ва қийин пайтда ҳам ҳақиқатни танлаш билан мустаҳкамланади.
Изоҳ: ушбу ҳикоя бадиий тўқима асосида ёзилган. Ундаги қаҳрамонлар ва воқеалар реал шахслар ёки аниқ содир бўлган ҳодиса сифатида тақдим этилмайди.
Изоҳлар 0
…