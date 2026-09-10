10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?

·27·Жамият
10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?

Баъзи кунларни календарь эмас, инсоннинг ўзи мазмунли қилади. 10 сентябрь ҳам ижтимоий тармоқларда меҳр-оқибат ва яқинларга муҳаббат куни сифатида тилга олинмоқда. Бу сана муносабати билан тарқалаётган асосий ғоя эса жуда оддий: узоқлашган инсонлар билан яна бир бор боғланиш, аразлашганлар билан ярашиш ва яқинларнинг қадрига етиш.

Чунки инсон ҳаётида баъзан бир оғиз «Қалайсан?» деган савол, бир телефон қўнғироғи ёки бир дастурхон атрофидаги самимий суҳбат катта маънога эга бўлади.

Бугун кимнидир эслаш учун баҳона бор

Кундалик ташвишлар орасида қариндошлар, дўстлар ва қадрдон инсонлар билан мулоқот қилишга вақт топилмай қолиши мумкин.

Кеча гаплашаман, эртага бораман, кейинроқ қўнғироқ қиламан, деган режалар эса баъзан ҳафталар, ҳатто ойларга чўзилиб кетади.

Шу боис бу каби ташаббуснинг энг муҳим маъноси — яқинлар билан алоқани тиклашга баҳона топиш.

Бугун телефонни қўлга олиб, анчадан бери гаплашмаган инсонга қўнғироқ қилиш мумкин.

Ёки кутилмаган ҳолда эшик қоқиб, яқин инсонни зиёрат қилиш мумкин.

Аразлашганлар учун бир қадам етарли бўлиши мумкин

Оилада, қариндошлар орасида ёки дўстлар ўртасида турли сабабларга кўра аразлашиб қолиш ҳолатлари учрайди.

Баъзан муаммо катта эмас, аммо «биринчи бўлиб ким қадам ташлайди?» деган савол муносабатларни узоқ вақт совутиб қўяди.

Аслида эса ярашиш учун ҳар доим катта сабаб шарт эмас.

Бир телефон қўнғироғи.

Бир самимий хабар.

Бир пиёла чой.

Ёки оддийгина:

«Кел, ҳаммасини унутайлик. Сени соғиндим».

Шунинг ўзи ҳам узоқ давом этган сукутни бузиши мумкин.

Бир дастурхон атрофидаги суҳбатнинг қадри бошқача

Ўзбек оиласида дастурхон нафақат таом, балки мулоқот ва меҳр майдони ҳамдир.

Қариндош-уруғ ва дўст-биродарларни бир жойга йиғиб, биргаликда овқатланиш, ҳол-аҳвол сўраш, эски хотираларни эслаш ва самимий суҳбатлашиш инсонларни янада яқинлаштиради.

Шунинг учун бугунги кунни катта тадбирга айлантириш шарт эмас.

Яқинлар даврасидаги оддий кеча ҳам етарли.

Дийдорлашмай қўйганлар учрашсин

Ҳаётда инсонлар турли сабаблар билан бир-биридан узоқлашади.

Кимдир бошқа шаҳарга кўчади.

Кимдир иш билан банд бўлади.

Кимдир оилавий ташвишларга кўмилиб кетади.

Натижада бир вақтлар ҳар куни кўришиб юрган инсонлар йиллаб учрашмай қолиши мумкин.

Бундай пайтда «вақт бор» деб кутишдан кўра, вақт ажратиш муҳим.

Чунки дийдорнинг қадри уни кутиб ўтирган инсон учун жуда катта.

Бугун нима қилиш мумкин?

Меҳр-оқибатни фақат сўз билан эмас, кичик амаллар билан ҳам кўрсатиш мумкин.

  • Анчадан бери гаплашмаган қариндошингизга қўнғироқ қилинг.

  • Соғинган инсонларингиз билан учрашув ташкил қилинг.

  • Аразлашган яқин кишингиз билан биринчи бўлиб гаплашиб кўринг.

  • Ота-она, буви-бува ёки қариндошларингизни йўқлаб қўйинг.

  • Дўстлар даврасида бир дастурхон атрофида суҳбатлашинг.

  • Яқинларингизга уларни қадрлашингизни айтишдан уялманг.

Энг қиммат совға — эътибор

Инсонга ҳар доим қимматбаҳо совға керак эмас.

Баъзан унинг ҳолидан хабар олиш, дардини эшитиш, бирга чой ичиш ёки шунчаки ёнида бўлишнинг ўзи катта меҳрни англатади.

Яқинларимиз борлигига кўникиб қолиш эса уларнинг қадрини баъзан кеч англашимизга сабаб бўлади.

Шунинг учун меҳрни кейинга қолдирмаслик керак.

Кимнидир яхши кўрсангиз — айтинг. Соғинсангиз — қўнғироқ қилинг. Кўришгингиз келса — учрашинг. Аразлашган бўлсангиз — ярашиш учун биринчи қадамни ташлашдан қўрқманг.

Чунки меҳр-оқибат учун алоҳида сана керак эмас. Аммо баъзан инсонга айнан шундай бир сана ўз яқинларини яна бир бор қадрлашини эслатиб қўяди.

Бугун эса оддий бир саволни ўзингизга бериб кўринг:

«Мен бугун кимни хурсанд қила оламан?»

10 сентябрьмахаббат кунияқинлармуҳаббатмуҳаббатни нишонлашмуҳаббатни излашмуҳаббатни кўрсатиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Кеча, 23:57Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)Кеча, 22:37Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиБаланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиКеча, 22:05Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиКеча, 21:22Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Кеча, 19:35Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари