Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?

·0·Жамият
Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?

Ҳаёт доимо бир текис ва фаровон кунлардан иборат эмас. Омад кулиб боққанда, чўнтак тўла пул ва мартаба бўлганида инсоннинг атрофида «содиқ дўстлар», хушомадгўй ошналар ва меҳрибон қариндошлар гирдикапалак бўлиши табиий ҳол. Бироқ эркак киши учун ҳақиқий дўстлик, қариндошлик ва садоқат синови айнан кутилмаганда омад юз ўгириб, молиявий қийинчилик бошланганда юзага чиқади.

Халқ орасида юрган машҳур шеърий мисраларда эркакнинг чўнтаги бўшаб, омади кетган лаҳзалардаги аччиқ ҳақиқат шундай тасвирланади:

Аҳвол эмас, қарзлар сўралар,

Миннат учун ёни ўралар,

Чойхонага айтмас жўралар —

Пули бўлмай қолса эркакни.

Яқинлари сизламай қўяр,

Мақтов айтиб сўзламай қўяр,

Қариндошлар изламай қўяр —

Пули бўлмай қолса эркакни...

Ниқоблар ечилганда: Нима учун атрофдагилар ўзгаради?

Ушбу мисралар шунчаки шеър эмас, балки минглаб эркакларнинг бошидан ўтган ҳаётий манзарадир:

  • Ҳол-аҳвол эмас, қарз даъвоси: Омадсизлик палласида кўпчилик инсоннинг руҳий аҳволи билан қизиқмайди; аксинча, берилган озгина қарз ёки қилинган майда яхшиликлар миннат билан юзига солина бошлайди;

  • Давралардан четлатиш: Кечагина бир дастурхонда ўтириб, қалин ошналикни даъво қилган «жўралар» эркакни чойхона ва тўй-маъракаларга чақирмай, четлаб ўтишни бошлайди;

  • Муомала ва эътиборнинг совиши: Пул йўқолиши билан ҳурмат-эҳтиром сусаяди, яқинлар орасидаги самимий «сиз»лар совуқ оҳангга айланади, узоқ-яқин қариндошлар эса кўчада кўрганда ҳам ўзини кўрмасликка олишга уринади.

Танҳолик — синиш эмас, ўзликни қайта кашф этиш даври

Боши эгилиб, уйда ёки кўча-куйда ёлғиз қолган эркак образи умидсизлик рамзи эмас, балки улкан куч тўплаш лаҳзасидир:

  • Ҳаётнинг энг шафқатсиз «фильтри»: Омадсизлик ва бепуллик ҳаётдаги сохта инсонларни чиғириқдан ўтказиб берувчи энг яхши воситадир. Ким чин дўст, ким шунчаки манфаат шериги экани айнан шу паллада аён бўлади;

  • Эркакча сабр ва янгидан бошлаш кучи: Ҳар бир кучли инсон ҳаётида йиқилишлар, пасайишлар бўлади. Энг асосийси — бундай вазиятда руҳан тушкунликка тушмасдан, сохта ҳамдардликка муҳтож бўлмай, яна ўз кучига суяниб оёққа туришдир.

Ҳаётнинг қоидаси оддий: қийинчилик абадий эмас. Сабр билан курашиб, қайтадан омадини топган мард инсон нафақат ўз мартабасини тиклайди, балки бундан кейин ҳеч қачон қалбаки хушомадлар ва манфаатли меҳрибонликларга алданмайди.

психологияҳаётий сабоқларшахсий ривожланишижтимоий муносабатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!9 сентябр 17:18Энергия ва мотивацияни қандай ошириш мумкин? Руҳиятни кўтарувчи амалий қадамларЭнергия ва мотивацияни қандай ошириш мумкин? Руҳиятни кўтарувчи амалий қадамлар11 октябр 09:10Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?20 сентябр 10:02Ижтимоий тармоқлар қарамлигига қарши янги ечим: МеБеМе иловаси тақдим этилдиИжтимоий тармоқлар қарамлигига қарши янги ечим: МеБеМе иловаси тақдим этилди23 июл 20:5710 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)11 сентябр 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?