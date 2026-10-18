“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...
Кундалик ташвишлар, васвасалар ва сохта туйғулар билан тўлиб-тошган замонда кўпчилик чинакам саодат ва хотиржамликнинг асл манбаини унутиб қўяди. Инсон ҳаётидаги энг катта бойлик — остонасидан ҳаловат уфуриб турган уйи, унга омонат қилинган умр йўлдоши ва фарзандларининг кулгисидир.
Шеърий сатрларда акс этган «Аёлингни сев» хитоби шунчаки муҳаббат чақириғи эмас, балки ҳар бир эркакнинг ўз оиласи, келажаги ва Яратган олдидаги масъулияти ҳақидаги кучли эслатмадир.
«Кўчалардан бахт излама сен,
Севгин, жуфти ҳалолингни сев,
Бошқа ёрни ҳеч кўзлама сен,
Уйингдаги аёлингни сев...»
Сохта жилвалар ортидаги ҳалокат ва чин бахт
Ҳаётда ташқаридан чиройли кўринган нарсалар кўпинча сароб бўлиб чиқади:
Кўчадаги васваса ва пушаймонлик: Ташқаридаги вақтинчалик мафтункорлик ва алдамчи ҳислар кўпинча оилалар барбод бўлишига, ота-она меҳридан бебаҳра қолган болаларнинг кўз ёшларига олиб келади;
Жуфти ҳалол — тақдир туҳфаси: Аёл — хонадоннинг файзи ва баракаси. Сабр билан рўзғор юкини кўтариб, оиланинг тинчлигини таъминлаётган аёлга меҳр кўрсатиш, уни қадрлаш эр кишининг энг олий фазилати ҳисобланади;
Эркаклик масъулияти: Эркак ўз уйида суянч бўлиши, оиласини ўкситмасдан, кўнгил ришталарини мустаҳкамлаши ҳақиқий мардлик белгисидир.
Насиҳат ва маънавий тарбия
Оилавий ҳаётда учрайдиган гина-кудурат ва қийинчиликлар вақтинчалик синовдир:
Фарзандлар бахти: Отанинг онага бўлган самимий муҳаббати ва ҳурмати фарзандларнинг руҳий хотиржам, бахтли ва соғлом бўлиб улғайишининг асосий кафолатидир;
Шукроналик туйғуси: Ўткинчи дунёда яқинларини борида қадрламай, кейинчалик пушаймонлик ўтида ёнишдан кўра, бугуноқ уйдаги жуфти ҳалолига илиқ сўз айтиш, меҳрини изҳор қилиш энг хайрли амалдир.
Ушбу маънавий мулоҳазалар оила муқаддаслиги ва садоқатни ҳаётнинг энг муҳим пойдевори сифатида англашга чақиради. (Шеърнинг тўлиқ матнини қидирув тизимлари орқали топиб ўқишингиз мумкин).
Изоҳлар 0
…