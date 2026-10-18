“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...

·0·Жамият
“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...

Кундалик ташвишлар, васвасалар ва сохта туйғулар билан тўлиб-тошган замонда кўпчилик чинакам саодат ва хотиржамликнинг асл манбаини унутиб қўяди. Инсон ҳаётидаги энг катта бойлик — остонасидан ҳаловат уфуриб турган уйи, унга омонат қилинган умр йўлдоши ва фарзандларининг кулгисидир.

Шеърий сатрларда акс этган «Аёлингни сев» хитоби шунчаки муҳаббат чақириғи эмас, балки ҳар бир эркакнинг ўз оиласи, келажаги ва Яратган олдидаги масъулияти ҳақидаги кучли эслатмадир.

«Кўчалардан бахт излама сен,

Севгин, жуфти ҳалолингни сев,

Бошқа ёрни ҳеч кўзлама сен,

Уйингдаги аёлингни сев...»

Сохта жилвалар ортидаги ҳалокат ва чин бахт

Ҳаётда ташқаридан чиройли кўринган нарсалар кўпинча сароб бўлиб чиқади:

  • Кўчадаги васваса ва пушаймонлик: Ташқаридаги вақтинчалик мафтункорлик ва алдамчи ҳислар кўпинча оилалар барбод бўлишига, ота-она меҳридан бебаҳра қолган болаларнинг кўз ёшларига олиб келади;

  • Жуфти ҳалол — тақдир туҳфаси: Аёл — хонадоннинг файзи ва баракаси. Сабр билан рўзғор юкини кўтариб, оиланинг тинчлигини таъминлаётган аёлга меҳр кўрсатиш, уни қадрлаш эр кишининг энг олий фазилати ҳисобланади;

  • Эркаклик масъулияти: Эркак ўз уйида суянч бўлиши, оиласини ўкситмасдан, кўнгил ришталарини мустаҳкамлаши ҳақиқий мардлик белгисидир.

Насиҳат ва маънавий тарбия

Оилавий ҳаётда учрайдиган гина-кудурат ва қийинчиликлар вақтинчалик синовдир:

  • Фарзандлар бахти: Отанинг онага бўлган самимий муҳаббати ва ҳурмати фарзандларнинг руҳий хотиржам, бахтли ва соғлом бўлиб улғайишининг асосий кафолатидир;

  • Шукроналик туйғуси: Ўткинчи дунёда яқинларини борида қадрламай, кейинчалик пушаймонлик ўтида ёнишдан кўра, бугуноқ уйдаги жуфти ҳалолига илиқ сўз айтиш, меҳрини изҳор қилиш энг хайрли амалдир.

Ушбу маънавий мулоҳазалар оила муқаддаслиги ва садоқатни ҳаётнинг энг муҳим пойдевори сифатида англашга чақиради. (Шеърнинг тўлиқ матнини қидирув тизимлари орқали топиб ўқишингиз мумкин).

Аёлингни севЖуфти ҳалолОилавий ҳаётМаънавий тарбия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди5 сентябр 18:27Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олинг31 июл 20:06«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласиОила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи7 сентябр 22:15Жиззахда отахон эшакда ҳам йўл қоидаларига амал қилдиЖиззахда отахон эшакда ҳам йўл қоидаларига амал қилди23 апрел 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?