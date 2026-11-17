Йигит киши неча ёшда уйлангани маъқул? Мутахассислар нуқтаи назари ва статистика
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 2025 йилда биринчи марта никоҳдан ўтаётган эркакларнинг ўртача ёши 25,6 ёшни ташкил этди.
- Қонунчиликка кўра никоҳ ёши 18 ёш этиб белгиланган бўлса-да, мутахассислар оила қуришда руҳий етуклик, молиявий мустақиллик ва масъулиятни ҳис қилишни асосий омиллар деб билишади.
- Статистик маълумотлар ва ҳаётий тажрибадан келиб чиқиб, 23–28 ёш оралиғи йигитлар учун оила қуришга қулай давр сифатида қаралади.
18 ёшдан никоҳ қуриш қонуний. Аммо бу йигит оилавий ҳаётга тайёр дегани эмас. Хўш, йигит киши қачон уйлангани маъқул: 20 ёшдами, 25 ёшдами ёки 30 ёшдан кейинми? Бу саволга жавоб беришда фақат ёшга эмас, руҳий етуклик, мустақил даромад ва масъулиятни ҳис қилиш даражасига ҳам эътибор қаратиш керак.
Оила қуриш — инсон ҳаётидаги энг муҳим қарорлардан бири. Бироқ бугун ҳам кўпчилик орасида йигитнинг қайси ёшда уйланиши кераклиги ҳақида турли қарашлар мавжуд. Айримлар эртароқ оила қуришни маъқул кўрса, бошқалар аввал касб эгаллаб, молиявий мустақилликка эришиш кераклигини таъкидлайди.
Аслида, бу масалада ҳамма учун бирдек тўғри келадиган ягона ёш мавжуд эмас. Шунга қарамай, қонунчилик, статистика ва ҳаётий тажрибага таяниб, оила қуриш учун қайси давр қулайроқ эканини таҳлил қилиш мумкин.
Ўзбекистонда йигитлар ўртача неча ёшда уйланмоқда?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда биринчи марта никоҳдан ўтаётган эркакларнинг ўртача ёши 25,6 ёшни ташкил этган. Аёлларда эса бу кўрсаткич 21,4 ёшга тенг бўлган.
Қизиғи, сўнгги йилларда эркакларнинг биринчи никоҳга кириш ёшида муайян ўзгаришлар кузатилган. Масалан, 2020 йилда бу кўрсаткич 26,4 ёш, 2024 йилда 26,2 ёш бўлган. 2025 йилга келиб эса 25,6 ёшга тушган.
Бу рақамлар Ўзбекистонда йигитлар, одатда, 25–26 ёшлар атрофида оила қураётганини кўрсатади. Демак, 23–28 ёш оралиғини оила қуриш учун қулай даврлардан бири сифатида кўриш мумкин. Аммо статистик ўртача кўрсаткич ҳар бир инсон учун мажбурий меъёр эмас.
Қонун бўйича неча ёшдан уйланиш мумкин?
Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 15-моддасига мувофиқ, эркаклар ва аёллар учун никоҳ ёши 18 ёш этиб белгиланган.
Қонунда айрим узрли сабаблар бўлганида, алоҳида ҳолларда туман ёки шаҳар ҳокими никоҳ ёшини кўпи билан бир йилга камайтириши мумкинлиги ҳам назарда тутилган.
Шу билан бирга, никоҳ ихтиёрий бўлиши шарт. Бўлажак эр-хотин ўз розилигини эркин ифода эта олиши керак, никоҳга мажбурлаш эса тақиқланган.
Бироқ қонун рухсат берган ёш билан оила қуриш учун шахсан тайёр бўлган ёш бир хил тушунча эмас. 18 ёшга тўлган йигит қонуний жиҳатдан уйланиши мумкин, лекин унинг оилавий ҳаётдаги масъулиятни қай даражада уддалай олиши алоҳида масала.
23–28 ёш оралиғи нима учун қулай давр ҳисобланади?
Бу ёшларда кўпчилик йигитлар ҳаётдаги мақсадларини аниқроқ белгилай бошлайди. Таълим олиш, касб эгаллаш, иш тажрибасини орттириш ва мустақил даромад манбаини шакллантириш учун имкониятлар пайдо бўлади.
Бундан ташқари, инсон ўз характерини, ҳаётий қарашларини ва муносабатлардаги талабларини яхшироқ англай бошлайди. Бу эса турмуш ўртоғини танлашда ва оилавий келишмовчиликларни ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга.
Албатта, 23 ёшга кирган ҳар бир йигит автоматик равишда етук инсонга айланмайди. Худди шунингдек, 30 ёшдан ошган киши ҳам оилавий ҳаётга тайёр бўлмаслиги мумкин. Демак, ёшнинг ўзи етуклик кафолати эмас.
Психологик етуклик: ҳиссиёт эмас, масъулият устун бўлиши керак
Оилавий ҳаёт фақат севги ва яхши ниятлардан иборат эмас. Унда келишмовчиликлар, молиявий қийинчиликлар, кундалик ташвишлар ва турли қарорлар ҳам бўлади.
Шунинг учун йигит оила қуришдан олдин ўз ҳиссиётларини бошқара олиши, муаммолардан қочмаслиги ва қийин вазиятларда ҳам масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр бўлиши муҳим.
Психологик етукликни фақат 23 ёки 25 ёш билан ўлчаб бўлмайди. Миянинг қарор қабул қилиш, ўзини назорат қилиш ва оқибатларни баҳолашга алоқадор жараёнлари ёш ўтиши билан ривожланади, аммо бу хусусиятларнинг шаклланиши ҳар бир инсонда турлича кечади.
Шу сабабли «25 ёшга кирган одамнинг мияси тўлиқ шаклланади ва у энди ҳар қандай қарорни тўғри қабул қилади» деган фикрни қатъий қоида сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Энг муҳими, йигит ўз хатоларини тан олишни, кечирим сўрашни, турмуш ўртоғини тинглашни ва муаммоларни бақир-чақирсиз ҳал қилишни билиши керак.
Молиявий мустақиллик — оилавий барқарорликнинг муҳим шарти
Оила қуришдан олдин йигитнинг доимий даромад манбаига эга бўлиши катта аҳамиятга эга. Бу албатта катта маош ёки қимматбаҳо уй-жой бўлиши шарт дегани эмас.
Муҳими, у ўз меҳнати билан оиланинг кундалик эҳтиёжларини қоплашга интилиши, даромад ва харажатларни режалаштириши ҳамда молиявий қийинчиликлар юзага келганда масъулиятдан қочмаслиги керак.
Оила бошлиғи бўлиш фақат пул топиш билан чекланмайди. Бу — маблағни тўғри сарфлаш, келажак учун жамғарма қилиш, кутилмаган харажатларга тайёр туриш ва турмуш ўртоғи билан молиявий масалаларни очиқ муҳокама қилишни ҳам англатади.
Шунингдек, уйланиш учун албатта ўз уйи ёки автомобили бўлиши керак, деган қараш ҳам тўғри эмас. Муҳими, йигитнинг аниқ режаси, меҳнат қилишга тайёрлиги ва оиласини муносиб шароит билан таъминлаш учун ҳаракат қилиши.
Ота-она ва рафиқа ўртасидаги мувозанатни сақлай оладими?
Янги оила қурган йигит учун энг муҳим синовлардан бири — ота-онасига бўлган ҳурматни сақлаган ҳолда турмуш ўртоғи билан мустақил оилавий муносабатларни йўлга қўйишдир.
Бу ерда икки томондан бирини танлаш ҳақида гап кетмаяпти. Аксинча, ота-онага ҳурмат ва рафиқага нисбатан масъулият бир-бирига зид бўлмаслиги керак.
Йигит оилавий қарорларни қабул қилишда мустақил фикрлай олиши, зарур пайтда турмуш ўртоғини қўллаб-қувватлаши ва икки томон ўртасидаги тушунмовчиликларни адолат билан ҳал қилиши муҳим.
Агар у ҳар қандай масалада бошқаларнинг фикрига қарам бўлса, ўз оиласининг манфаатларини ҳимоя қила олмаса, бу келажакда жиддий келишмовчиликларга сабаб бўлиши мумкин.
Эркаклар саломатлиги нуқтаи назаридан қайси ёш маъқул?
Оила қуриш масаласида репродуктив саломатлик ҳам эътиборга лойиқ. Бироқ эркаклар учун айнан 22–30 ёшни тиббий жиҳатдан ягона энг қулай давр деб белгилайдиган қатъий қоида йўқ.
Эркакнинг репродуктив саломатлигига ёшдан ташқари умумий соғлиқ, овқатланиш, жисмоний фаоллик, зарарли одатлар, сурункали касалликлар ва бошқа омиллар ҳам таъсир қилади.
Тиббий тадқиқотларда эркак ёши катталашгани сари уруғ сифатида айрим ўзгаришлар кузатилиши мумкинлиги қайд этилган. Хусусан, 40 ёшдан кейин оталик ёши билан боғлиқ айрим хавфлар ортиши мумкин. Аммо бу ҳам ҳар бир эркакда бир хил кечмайди ва муайян ёшда фарзандли бўлиш имконияти кескин йўқолади, дегани эмас.
Шунинг учун оила қуриш ёшини фақат тиббий омиллар билан белгилаш тўғри бўлмайди. Репродуктив саломатлик бўйича хавотирлар бўлса, шифокор билан маслаҳатлашиш мақсадга мувофиқ.
Йигит уйланишга тайёрлигини қандай билиши мумкин?
Оила қуриш ҳақида жиддий ўйлаётган йигит ўзидан қуйидаги саволларни сўраб кўриши керак:
Менинг доимий даромад манбаим ёки аниқ касбий режам борми?
Турмуш ўртоғимнинг эҳтиёжлари ва фикрларини ҳурмат қила оламанми?
Қийинчиликлар юзага келганда масъулиятдан қочмайманми?
Оилавий муаммоларни жанжалсиз, мулоқот орқали ҳал қилишни биламанми?
Ота-онамга ҳурматни сақлаган ҳолда мустақил қарор қабул қила оламанми?
Фақат бугунги кунни эмас, оиламнинг келажагини ҳам режалаштиряпманми?
Бу саволларга самимий жавоб бериш йигитга ўз тайёргарлигини баҳолашда ёрдам беради.
Хулоса: 25 ёшда уйланиш шарт эмас, тайёр бўлганда оила қуриш муҳим
Хулоса қилиб айтганда, 23–28 ёш оралиғи кўпчилик йигитлар учун оила қуришга қулай давр бўлиши мумкин. Ўзбекистонда биринчи марта никоҳдан ўтаётган эркакларнинг ўртача ёши 25,6 ёш экани ҳам буни кўрсатади.
Аммо 21–22 ёшида касб эгаллаган, мустақил даромад топаётган, масъулиятни ҳис қиладиган ва оилавий ҳаётга руҳан тайёр йигитнинг уйланишига тўсқинлик қилиш учун асос йўқ. Аксинча, 28–30 ёшга кирган бўлса-да, ҳали ўз ҳаётини режалаштира олмаётган инсон аввал ўз устида ишлаши керак бўлиши мумкин.
Энг муҳими, уйланишни ёшдошлардан ортда қолмаслик, ота-онанинг шошириши ёки атрофдагиларнинг гап-сўзи учун амалга ошириладиган қадамга айлантирмаслик лозим.
Чунки тўй бир кун давом этади, оилавий ҳаёт эса йиллар давомида қурилади. Мустаҳкам оиланинг пойдевори эса паспортдаги рақам эмас, ўзаро ҳурмат, ишонч, меҳр ва масъулиятдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…