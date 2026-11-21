Уч келин ва уч куёв бир саҳнада: Ушбу ибратли тўй кўпчиликнинг ҳавасини келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ёғду» тўйхонасида уч нафар куёв ва уч нафар келиннинг никоҳ тўйи бир вақтнинг ўзида ўтказилди.
- Ушбу ташаббус жамиятда ортиқча дабдабабозлик ҳамда исрофгарчиликнинг олдини олишга қаратилган ибратли қадам сифатида баҳоланмоқда.
- Биргаликда ўтказилган маросим оилавий буджетни тежаш, вақт ва куч сарфини камайтириш ҳамда яқинлар учун унутилмас файзли байрам ташкил этиш имконини берди.
Ижтимоий тармоқларда бир вақтнинг ўзида учта никоҳ тўйи биргаликда ўтказилгани акс этган видеолавҳа кенг муҳокамаларга ва илиқ тилакларга сабаб бўлмоқда.
Тармоқларда тарқалган кадрларда «Ёғду» тўйхонасининг байрамона безатилган саҳнасида уч нафар куёв ва уч нафар келин ёнма-ён турганини кўриш мумкин. Ёшлар миллий қадриятларга хос эҳтиром билан қўлларини кўксига қўйган ҳолда меҳмонлар ва яқинларининг дуо ҳамда табрикларини қабул қилишмоқда.
Нима учун бундай тўйлар кўпчиликка манзур бўлмоқда?
Бир вақтнинг ўзида учта тўйни бирлаштириб ўтказиш жамиятда ортиқча дабдабабозлик ва исрофгарчиликнинг олдини олиш борасида ибратли ташаббус сифатида баҳоланмоқда. Бундай формат бир қатор муҳим афзалликларга эга:
Оилавий бюджетни тежаш: Учта алоҳида маросим ўрнига битта тўй ўтказилиши тўйхона, дастурхон ва ташкилий харажатларни сезиларли даражада қисқартиради.
Вақт ва куч сарфини камайтириш: Ота-оналар, қариндошлар ва меҳмонлар учун уч марта алоҳида тайёргарлик кўриш ўрнига бир кунда барча ёшларни табриклаш имконияти яратилади.
Унутилмас байрам шукуҳи: Уч жуфтликнинг бир даврада бахт остонасига қадам қўйиши оила ва яқинлар хотирасида ўзгача, файзли воқеа бўлиб қолади.
Маросим жиҳати
Тафсилотлар
Иштирокчилар
Уч нафар куёв ва уч нафар келин
Ўтказилган жой
«Ёғду» тўйхонаси
Асосий афзаллиги
Харажат ва вақтни тежаш, оилавий бирдамлик ва қўшалоқ байрам кайфияти
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ёш келин-куёвларга мустаҳкам оилавий бахт тилаб, бундай оқилона ва файзли тўйлар янада оммалашишини таъкидлашмоқда.
Сизнингча, бир оиладаги ака-ука ёки яқин қариндошларнинг тўйларини бир кунда қўшиб ўтказиш анъанасини кенг оммалаштириш керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…