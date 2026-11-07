Фарзанддан қайтадиган акс-садо: Оилавий ризқ ва хотиржамликнинг яширин қонунияти

·36·Жамият
Фарзанддан қайтадиган акс-садо: Оилавий ризқ ва хотиржамликнинг яширин қонунияти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Онага кўрсатилган эътибор ва берилган моддий кўмак инсон ҳаётида ризқ баракаси ҳамда руҳий хотиржамликни таъминловчи муҳим маънавий қонуниятдир.
  • Ота-онанинг чин дилдан қилинган дуоси инсон ишларининг осонлашишига ва кутилмаган манбалардан даромад келишига сабаб бўлади.
  • Шунингдек, волидага қилинган ғамхўрлик фарзандлар учун тарбия намунаси бўлиб, келажакда уларнинг ота-онага нисбатан худди шундай муносабатда бўлишини таъминлайди.

Ҳаётда шундай теран ва исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатлар борки, уларни англаб етган инсон ҳеч қачон муҳтожлик ёки тушкунлик кўрмайди. Шулардан бири — онага қилинган ҳар қандай эътибор, меҳр ва берилган моддий кўмак кун келиб инсоннинг ўзига бир неча баробар бўлиб қайтишидир.

Кўпчилик оилавий харажатлар орасида ота-онага ажратилган маблағни шунчаки пул сифатида қабул қилади. Аслида эса бу моддий бойлик эмас, балки инсон ҳаётини тубдан ижобий томонга ўзгартирувчи улкан маънавий қонуниятдир.

Қайтиш фақат пулда эмас: Она дуосининг 3 та муҳим самараси

Онага берилган маблағ ва ғамхўрлик инсон тақдирида турли кўринишларда ўз аксини топади:

  • Умр ва ризқ баракаси: Ҳалол топганидан онасининг кўнглини олган фарзанднинг даромадига кутилмаган барака киради. Ота-онанинг чин дилдан қилган биргина дуоси туфайли инсоннинг ишлари осонлашади, ёпиқ эшиклар очилиб, тасаввур ҳам қилинмаган манбалардан мўл-кўл ризқ кела бошлайди;

  • Фарзандлар камоли ва тарбия акс-садоси: Ҳаёт — улкан кўзгу. Бугун сиз ўз волидангизга қандай эҳтиром ва ғамхўрлик кўрсатаётган бўлсангиз, кўз олдингизда ўсиб-улғаяётган фарзандларингиз ҳам айнан шу амалларни ўрганади. Эртага улар ҳам сизни худди шундай қадрлайди ва эъзозлайди;

  • Қалб хотиржамлиги ва ҳақиқий бахт: Ота-онанинг табассуми ва розилигидан туғиладиган ички сокинликни дунёдаги ҳеч бир бойлик, лавозим ёки қаср билан сотиб олиб бўлмайди. Бу руҳий хотиржамлик инсонни стресс ва ҳаётий тўсиқлардан асровчи энг кучли қалқондир.

Келажакка тикилган энг гўзал сармоя

Она учун ажратилган маблағни ҳеч қачон харажат деб ҳисобламаслик керак. Бу — инсоннинг нафақат дунёвий фаровонлигига, балки икки дунё саодатига киритган энг ишончли, фойдали ва ҳеч қачон куймайдиган сармоясидир.

Қўлимизда бор имконият билан волидаларимизнинг дуосини олиб қолиш — ҳаётдаги энг катта муваффақият гарови ҳисобланади.

Она қадриОта-она ҳурматиМаънавий тарбияОилавий қадриятлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллариНутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллари24 октябр 13:00“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...“Уйингдаги аёлингни сев”: Эркаклар учун ибратли ва ҳаётий ҳақиқатлар...18 октябр 14:47"Сўзсиз фидойилик": Ота меҳрининг энг сокин, аммо энг буюк 4 та ифодаси"Сўзсиз фидойилик": Ота меҳрининг энг сокин, аммо энг буюк 4 та ифодаси5 ноябр 09:31Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириЭрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сири1 ноябр 09:51Бугун бобо ва бувиларни йўқлаш куни: бир оғиз ширин сўзингиз улар учун энг катта совғаБугун бобо ва бувиларни йўқлаш куни: бир оғиз ширин сўзингиз улар учун энг катта совға28 октябр 10:04Ота-онангизга бугун вақт ажратинг: оддий кечки овқатнинг катта қадриОта-онангизга бугун вақт ажратинг: оддий кечки овқатнинг катта қадри12 октябр 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?