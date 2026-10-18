Россиялик сайёҳ Тошкентда 200 доллар солинган ҳамён билан тажриба ўтқазиб жамоатчилик эътиборига тушди (видео)
Россиялик сайёҳ Тошкент марказида ўзига хос тажриба ўтказди. У ичига 200 доллар ва телефон рақами ёзилган қоғоз солинган ҳамённи атайлаб қолдириб, кейин нима содир бўлишини четдан кузатди. Сайёҳнинг бу ҳаракати одамлар йўқолган буюмга қандай муносабатда бўлишини кўришга қаратилгандек таассурот қолдиради.
Кўп ўтмай, кўчада қолдирилган ҳамённи бир йигит топиб олди. Унинг ичида пул борлигини кўрган йигит ҳамённи ўзида олиб қолиш ўрнига, ичидаги қоғозда ёзилган телефон рақамига қўнғироқ қилишга қарор қилди. Шу тариқа у ҳамён эгаси билан боғланиб, буюми йўқолганини маълум қилди ва келиб олиб кетишини сўради.
Воқеанинг энг эътиборли жиҳати — ҳамён ичида пул бўлишига қарамай, йигит эгасини излашга урингани. Унинг бу ҳаракати ҳалоллик ва бировнинг мулкига ҳурмат билан муносабатда бўлиш масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Мазкур ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотди. Кўпчилик учун бундай воқеалар инсоннинг кундалик ҳаётдаги танлови ва ҳалоллиги нақадар муҳимлигини эслатади.
Тошкент марказида юз берган ушбу ҳолат ҳам оддий топилма ортида катта маъно яширин бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Ахир бировнинг йўқотган буюмини эгасига қайтариш нафақат ҳалоллик, балки инсонийлик ва масъулият белгиси ҳамдир.
Изоҳлар 0
…