Россиялик сайёҳ Тошкентда 200 доллар солинган ҳамён билан тажриба ўтқазиб жамоатчилик эътиборига тушди (видео)

·78·Жамият
Россиялик сайёҳ Тошкентда 200 доллар солинган ҳамён билан тажриба ўтқазиб жамоатчилик эътиборига тушди (видео)

Россиялик сайёҳ Тошкент марказида ўзига хос тажриба ўтказди. У ичига 200 доллар ва телефон рақами ёзилган қоғоз солинган ҳамённи атайлаб қолдириб, кейин нима содир бўлишини четдан кузатди. Сайёҳнинг бу ҳаракати одамлар йўқолган буюмга қандай муносабатда бўлишини кўришга қаратилгандек таассурот қолдиради.

Кўп ўтмай, кўчада қолдирилган ҳамённи бир йигит топиб олди. Унинг ичида пул борлигини кўрган йигит ҳамённи ўзида олиб қолиш ўрнига, ичидаги қоғозда ёзилган телефон рақамига қўнғироқ қилишга қарор қилди. Шу тариқа у ҳамён эгаси билан боғланиб, буюми йўқолганини маълум қилди ва келиб олиб кетишини сўради.

Воқеанинг энг эътиборли жиҳати — ҳамён ичида пул бўлишига қарамай, йигит эгасини излашга урингани. Унинг бу ҳаракати ҳалоллик ва бировнинг мулкига ҳурмат билан муносабатда бўлиш масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Мазкур ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотди. Кўпчилик учун бундай воқеалар инсоннинг кундалик ҳаётдаги танлови ва ҳалоллиги нақадар муҳимлигини эслатади.

Тошкент марказида юз берган ушбу ҳолат ҳам оддий топилма ортида катта маъно яширин бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Ахир бировнинг йўқотган буюмини эгасига қайтариш нафақат ҳалоллик, балки инсонийлик ва масъулият белгиси ҳамдир.

Тошкент марказиРоссиялик сайёҳқоғозда телефон рақамибуюмни топиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Онасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалдиОнасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалди13 октябр 17:12Бухорода қизини кўришга келган 17 яшар йигитни, отаси калтакладиБухорода қизини кўришга келган 17 яшар йигитни, отаси калтаклади6 октябр 18:43Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?3 август 10:16Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди8 август 05:31250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?11 август 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?