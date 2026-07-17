Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалди
Тошкентда автомобили капотига интим хусусиятга эга буюм маҳкамланган ҳайдовчига нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлган ҳолат оммавий узр билан якунланмади.
Суд ҳайдовчининг ҳаракатини майда безорилик деб баҳолаб, унга 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлади.
Ҳайдовчи буюмни бошқалар қўйганини айтди
Автомобиль эгасининг тушунтиришича, капотдаги буюмни номаълум шахслар маҳкамлаб кетган.
Унинг таъкидлашича, буюмни мустақил равишда ечишнинг иложи бўлмаган. Шу сабабли у автомобилни уста томон ҳайдаб кетаётган бўлган.
Бироқ кўчада ҳаракатланган автомобиль жамоатчилик эътиборини тортиб, фойдаланувчиларнинг кескин эътирозига сабаб бўлган.
Оммавий узр жазодан қутқармади
Ҳайдовчи содир бўлган ҳолат юзасидан оммавий равишда узр сўраган.
Шунга қарамай, суд унинг хатти-ҳаракатларини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси — майда безорилик аломатлари сифатида баҳолади.
Суд 15 сутка қамоқ жазосини тайинлади
Суд қарорига кўра, автомобиль ҳайдовчиси 15 суткага маъмурий қамоққа олинди.
МЖТКнинг 183-моддаси жамоат жойларида ҳақоратомуз шилқимлик қилиш, фуқаролар осойишталигини бузиш ва жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик билан боғлиқ ҳолатларни қамраб олади.
Ҳайдовчининг буюмни ким ва қандай мақсадда автомобиль капотига ўрнатгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
…