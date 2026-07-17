Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалди

·27·Жамият
Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалди

Тошкентда автомобили капотига интим хусусиятга эга буюм маҳкамланган ҳайдовчига нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлган ҳолат оммавий узр билан якунланмади.

Суд ҳайдовчининг ҳаракатини майда безорилик деб баҳолаб, унга 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинлади.

Ҳайдовчи буюмни бошқалар қўйганини айтди

Автомобиль эгасининг тушунтиришича, капотдаги буюмни номаълум шахслар маҳкамлаб кетган.

Унинг таъкидлашича, буюмни мустақил равишда ечишнинг иложи бўлмаган. Шу сабабли у автомобилни уста томон ҳайдаб кетаётган бўлган.

Бироқ кўчада ҳаракатланган автомобиль жамоатчилик эътиборини тортиб, фойдаланувчиларнинг кескин эътирозига сабаб бўлган.

Оммавий узр жазодан қутқармади

Ҳайдовчи содир бўлган ҳолат юзасидан оммавий равишда узр сўраган.

Шунга қарамай, суд унинг хатти-ҳаракатларини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси — майда безорилик аломатлари сифатида баҳолади.

Суд 15 сутка қамоқ жазосини тайинлади

Суд қарорига кўра, автомобиль ҳайдовчиси 15 суткага маъмурий қамоққа олинди.

МЖТКнинг 183-моддаси жамоат жойларида ҳақоратомуз шилқимлик қилиш, фуқаролар осойишталигини бузиш ва жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик билан боғлиқ ҳолатларни қамраб олади.

Ҳайдовчининг буюмни ким ва қандай мақсадда автомобиль капотига ўрнатгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиБугун, 18:56Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиТошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиБугун, 18:25Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиБугун, 18:22ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорБугун, 18:11Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиБугун, 17:57Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиCentral Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда