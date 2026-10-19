Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди

·73·Жамият
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди

Хоразм вилоятининг Хонқа туманида бедарак йўқолган 15 ёшли қиз Тошкент шаҳридан соғ-саломат топилди. Бу ҳақда Хоразм вилояти Ички ишлар бошқармаси Қидирув хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, 2011 йилда туғилган Қ.Г. Хонқа тумани Нурафшон маҳалласидаги уйидан чиқиб кетганидан сўнг унинг қаердалиги номаълум бўлиб қолган. Шундан кейин у бедарак йўқолган шахс сифатида қидирувга берилган ва жамоатчиликка мурожаат қилинган.

Олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида туман ИИБ ходимлари вояга етмаган қизни Тошкент шаҳридан топишга муваффақ бўлган. Ҳозирда уни оила аъзоларига топшириш чоралари кўрилмоқда.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари қидирув ишларига кўмаклашган ва маълумотларни тарқатишда фаол қатнашган фуқароларга миннатдорлик билдирган.

Хоразм вилоятиХонқа туманиҚидирув хизматиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

29 май куни Ўзбекистонда ҳаво 38 даражагача исийди29 май куни Ўзбекистонда ҳаво 38 даражагача исийди28 май 12:15«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши20 сентябр 17:55Жиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушландиЖиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушланди7 октябр 12:27Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишдиХоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди26 май 15:48Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиҚимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилди10 август 14:28Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаТошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқда3 июн 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди