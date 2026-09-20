«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши

·67·Жамият
«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғоналик тадбиркор Мўминжон Йўлдашев Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми бўйича айбланиб, Interpol орқали халқаро қидирувга берилди.
  • У Мадад Инвест Банкнинг собиқ йирик аксиядори ва кузатув кенгаши собиқ раиси бўлган, шунингдек, қурилиш ва тўқимачилик соҳаларида ҳам бизнес империясига эга эди.
  • 2019 йилда Жаҳон банки уни тендер жараёнида ноқонуний хатти-ҳаракатлари учун ўз лойиҳаларидан четлатган эди.

Ўзбекистон банк ва бизнес ҳамжамиятида йирик резонанс уйғотган воқеа юз берди. Фарғоналик таниқли тадбиркор, Madad Invest Bank’нинг собиқ йирик акциядори ҳамда кузатув кенгаши собиқ раиси Мўминжон Йўлдашев расмий Тошкентнинг сўровига асосан Интерпол орқали халқаро қидирувга берилди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми — жуда кўп миқдорда ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш бўйича айблов эълон қилинган.

Банк секторидан ташқари йирик қурилиш ва тўқимачилик соҳаларидаги кўплаб корхоналарга эгалик қилган собиқ банкирнинг номи илгари ҳам халқаро молия ташкилотлари диққат марказига тушган эди. Жумладан, 2019 йилда Жаҳон банки уни тендер жараёнида рақобатчи компания вакилига ноқонуний босим ўтказиш билан боғлиқ ножўя хатти-ҳаракатлари учун ўз лойиҳаларида иштирок этишдан камида 4 йилга четлатганди.

Хўш, таниқли тадбиркорнинг қидирувга берилиши ортида айнан қандай молиявий махинациялар ётибди, у қайси мамлакатда яширинган бўлиши мумкин ва бу воқеа мамлакат банк тизимидаги шаффофлик назоратига қандай таъсир кўрсатади?

«Интерпол, 167-модда ва Жаҳон банки санкцияси»: Иш бўйича асосий фактлар

Мўминжон Йўлдашевга нисбатан қўзғатилган иш ва унинг фаолияти хроникаси:

  • Интерпол орқали қидирув эълон қилиниши: Ўзбекистон ҳуқуқ-тартибот органларининг расмий талаби билан халқаро полиция тармоғи ишга туширилди;

  • Оғир модда билан айблов: Жиноят кодексининг 167-моддаси 3-қисми (жуда кўп миқдордаги талон-торожлик) бўйича суриштирув олиб борилмоқда;

  • Madad Invest Bank’даги мақоми: Тадбиркор мазкур молия муассасасининг асосчиларидан бири, энг йирик акциядори ва кузатув кенгаши раҳбари бўлган;

  • Кенг тармоқли бизнес империяси: У банк секторидан ташқари қурилиш индустрияси ва тўқимачилик кластерларида ҳам бир нечта йирик активларга эгалик қилиб келган;

  • Жаҳон банкининг қора рўйхати: 2019 йилда тендер иштирокчисига босим ўтказгани сабабли Жаҳон банки томонидан 4 йиллик дисквалификацияга учраган.

Мўминжон Йўлдашев иши бўйича ҳуқуқий ва касбий кўрсаткичлар

Тадбиркорнинг фаолияти ва унга қўйилган айбловлар тақсимоти:

Параметрлар ва йўналишлар

Маълумотлар ва ҳолатлар

Қидирувга берилган шахс

Мўминжон Йўлдашев (фарғоналик тадбиркор)

Қидирув мақоми

Ўзбекистон талаби билан Интерпол халқаро қидируви

Жиноий модда

ЎзР ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми (ўзлаштириш ёки растрата)

Асосий молиявий активи

Madad Invest Bank (собиқ йирик акциядор ва раис)

Бизнес тармоқлари

Қурилиш, тўқимачилик ва молия-банк соҳалари

Аввалги санкциялар

2019 йилда Жаҳон банки лойиҳаларидан 4 йилга четлатилиш

«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши

Ҳуқуқий ва иқтисодий таҳлил: Экспертлар банк соҳасидаги жиноятлар ҳақида

Молиявий ҳуқуқ ва иқтисодиёт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Молия секторидаги назоратнинг кучайиши: Банк муассислари ва раҳбарларининг халқаро қидирувга берилиши мамлакатда капитал айланмаси ва омонатлар хавфсизлиги устидан давлат назорати кескин кучайганини кўрсатади;

  • Экстрадиция эҳтимоли ва жараён: Интерполнинг қизил хабарномаси (Red Notice) чиқарилган тақдирда, гумонланувчи дунёнинг 190 дан ортиқ давлатида ҳибсга олиниши ва Ўзбекистонга топширилиши мумкин;

  • Жаҳон банки огоҳлантиришининг аҳамияти: 2019 йилдаги ҳолат тадбиркор фаолиятида рақобат қоидалари ва шаффофликка зид қадамлар аввал ҳам бўлганини ва назорат идоралари уни эътиборда ушлаб турганини тасдиқлайди;

  • Активларни қайтариш механизми: Агар судда талон-торожлик исботланса, етказилган молиявий зарарни қоплаш мақсадида гумонланувчининг қурилиш ва тўқимачиликдаги улушлари ҳам хатланиши эҳтимоли юқори.

Мазкур халқаро қидирув Ўзбекистон молия тизимида молиявий масъулият ва ҳисобдорлик масаласи қонун олдида барча учун тенг эканидан далолат берувчи жиддий ҳодисага айланди.

Сизнингча, банк тизимидаги йирик мулкдорлар ва раҳбарларнинг масъулиятини янада кучайтириш учун қандай назорат механизмлари зарур? Чет элга чиқиб кетган айбланувчиларни экстрадиция қилиш жараёни қанчалик самара беради деб ўйлайсиз? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда бизнес ва банк оламидаги ушбу шов-шувли воқеа таҳлилини яқинларингиз ва молия соҳаси ихлосмандларига улашинг!

Мўминжон ЙўлдашевMadad Invest BankИнтерполЖаҳон банки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сириБугун, 18:08Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Бугун, 14:13Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинТошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинБугун, 13:41Қозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиҚозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиБугун, 12:4720 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!Бугун, 12:43Ангренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаАнгренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди