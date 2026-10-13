Онасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалди
Хоразм вилояти Хонқа туманида онасининг синфдошлари билан юзага келган низо фожиа билан якунланди. 21 ёшли йигит чойхонадаги жанжал вақтида бир кишининг ҳаётига зомин бўлди. Суд ҳукми билан у 16 йилга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда «Дарё» суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа жорий йилнинг 9 апрель куни содир бўлган. Ўша куни тахминан соат 21:00 да М.П. исмли эркак синфдоши Н.га қўнғироқ қилиб, бошқа синфдош қизларни ҳам тўплаб, чойхонага келишини сўраган.
Бу суҳбатни эшитган аёлнинг ўғли И.Қ. жаҳли чиқиб, телефонни онасининг қўлидан олган. У эркакдан нега кечки пайт онасига қўнғироқ қилаётганини сўраган. Натижада иккиси ўртасида тортишув бошланган.
Суддаги кўрсатувида И.Қ. телефон орқали гаплашув чоғида М.П. унинг ўзи ва ота-онасини ҳақорат қилганини билдирган.
Шундан сўнг йигит эркакнинг қаерда эканини сўраб, отаси билан бирга у айтган чойхонага борган. У ерда М.П. ва унинг уч нафар синфдоши ташқарига чиққан.
И.Қ. аввалдан таниган Ш. билан вазиятни муҳокама қилаётганида, М.П. орқасидан келиб, унинг бўйнидан бўғган. Иккиси ўртасидаги олишув вақтида улар ерга йиқилган. Кейин И.Қ. отасига ҳам ташланишганини кўриб, уни машинага ўтқазиб, олиб кетган. Уларнинг машинасига тош отилиб, эшиклари тепилганидан сўнг йигит отасини уйига олиб борган.
Бироқ у ерда қолмаган. И.Қ. отасини уйда қолдириб, яна чойхонага қайтишга қарор қилган. Тахминан соат 22:00 да маҳалладаги дўкондан қарзга ошхона пичоғини олиб, воқеа жойига йўл олган.
Чойхонага иккинчи марта келган йигит М.П.га қўнғироқ қилиб, ташқарига чиқишини сўраган. Улар кўчага чиққан пайтда марҳум М.Х. жанжални тўхтатиш ва иккисини ажратишга уринган.
И.Қ. низоси М.П. билан эканини айтиб, аввалги учрашувдаги хатти-ҳаракатлари учун ундан узр сўрашини талаб қилган. Бироқ тортишув давом этган.
Судланувчининг кўрсатувига кўра, М.Х. унинг ва ота-онасининг шаънига ҳақоратли сўзлар айтган. Шундан кейин И.Қ. ўзини бошқара олмай қолганини билдириб, қўлидаги пичоқни унинг кўкрагига санчган.
Оқибатда М.Х. воқеа жойида вафот этган. Кейин И.Қ. М.П.га ҳам пичоқ билан зарба беришга уринган. Бироқ пичоқ тиғининг синиши сабабли у енгил тан жароҳати билан тирик қолган.
Судда айбланувчи пичоқни ўзини ҳимоя қилиш мақсадида олганини, ҳеч кимни ўлдириш нияти бўлмаганини ва воқеалар кучли руҳий ҳаяжон таъсирида юз берганини айтган.
Жиноят ишлари бўйича Боғот туман суди И.Қ.ни Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми «г» банди ҳамда 25, 97-моддаси 2-қисми «а» бандида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топган.
Суд ҳукмига кўра, унга жазоларни қисман қўшиш тартибида узил-кесил 16 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.
Изоҳлар 0
…