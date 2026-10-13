Онасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалди

·0·Жамият
Онасига кечаси қўнғироқ қилиш жанжалга сабаб бўлди: йигит 16 йилга қамалди

Хоразм вилояти Хонқа туманида онасининг синфдошлари билан юзага келган низо фожиа билан якунланди. 21 ёшли йигит чойхонадаги жанжал вақтида бир кишининг ҳаётига зомин бўлди. Суд ҳукми билан у 16 йилга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда «Дарё» суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа жорий йилнинг 9 апрель куни содир бўлган. Ўша куни тахминан соат 21:00 да М.П. исмли эркак синфдоши Н.га қўнғироқ қилиб, бошқа синфдош қизларни ҳам тўплаб, чойхонага келишини сўраган.

Бу суҳбатни эшитган аёлнинг ўғли И.Қ. жаҳли чиқиб, телефонни онасининг қўлидан олган. У эркакдан нега кечки пайт онасига қўнғироқ қилаётганини сўраган. Натижада иккиси ўртасида тортишув бошланган.

Суддаги кўрсатувида И.Қ. телефон орқали гаплашув чоғида М.П. унинг ўзи ва ота-онасини ҳақорат қилганини билдирган.

Шундан сўнг йигит эркакнинг қаерда эканини сўраб, отаси билан бирга у айтган чойхонага борган. У ерда М.П. ва унинг уч нафар синфдоши ташқарига чиққан.

И.Қ. аввалдан таниган Ш. билан вазиятни муҳокама қилаётганида, М.П. орқасидан келиб, унинг бўйнидан бўғган. Иккиси ўртасидаги олишув вақтида улар ерга йиқилган. Кейин И.Қ. отасига ҳам ташланишганини кўриб, уни машинага ўтқазиб, олиб кетган. Уларнинг машинасига тош отилиб, эшиклари тепилганидан сўнг йигит отасини уйига олиб борган.

Бироқ у ерда қолмаган. И.Қ. отасини уйда қолдириб, яна чойхонага қайтишга қарор қилган. Тахминан соат 22:00 да маҳалладаги дўкондан қарзга ошхона пичоғини олиб, воқеа жойига йўл олган.

Чойхонага иккинчи марта келган йигит М.П.га қўнғироқ қилиб, ташқарига чиқишини сўраган. Улар кўчага чиққан пайтда марҳум М.Х. жанжални тўхтатиш ва иккисини ажратишга уринган.

И.Қ. низоси М.П. билан эканини айтиб, аввалги учрашувдаги хатти-ҳаракатлари учун ундан узр сўрашини талаб қилган. Бироқ тортишув давом этган.

Судланувчининг кўрсатувига кўра, М.Х. унинг ва ота-онасининг шаънига ҳақоратли сўзлар айтган. Шундан кейин И.Қ. ўзини бошқара олмай қолганини билдириб, қўлидаги пичоқни унинг кўкрагига санчган.

Оқибатда М.Х. воқеа жойида вафот этган. Кейин И.Қ. М.П.га ҳам пичоқ билан зарба беришга уринган. Бироқ пичоқ тиғининг синиши сабабли у енгил тан жароҳати билан тирик қолган.

Судда айбланувчи пичоқни ўзини ҳимоя қилиш мақсадида олганини, ҳеч кимни ўлдириш нияти бўлмаганини ва воқеалар кучли руҳий ҳаяжон таъсирида юз берганини айтган.

Жиноят ишлари бўйича Боғот туман суди И.Қ.ни Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисми «г» банди ҳамда 25, 97-моддаси 2-қисми «а» бандида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топган.

Суд ҳукмига кўра, унга жазоларни қисман қўшиш тартибида узил-кесил 16 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

Хоразм вилояти Хонқа туманиМ.П.И.Қ.жиноят кодекси 97-модда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалдиҚашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалдиКеча 16:43Кеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлариКеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлариБугун 11:20Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?25 август 16:50Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)13 сентябр 10:02Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалди11 август 14:27Паркентда онасига таҳдид қилган аёл қамоққа олиндиПаркентда онасига таҳдид қилган аёл қамоққа олинди22 май 07:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?