“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди
Туркияда яшовчи тадбиркор Равшан Муҳитдинов, жамоатчилик орасида “Равшан Золотой” номи билан танилган шахсга нисбатан халқаро қидирув бекор қилинди. ИИВ тергов ҳаракатларидан сўнг унинг айби тасдиқланмаганини маълум қилди.
ИИВ қидирув нега бекор қилинганини тушунтирди
ИИВ матбуот анжуманида Равшан Муҳитдиновга нисбатан эълон қилинган халқаро қидирув нима учун бекор қилингани юзасидан изоҳ берилди.
Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи ўринбосари Дилмурод Мирсодиқов журналист саволига жавоб берар экан, тергов ҳаракатларидан кейин Муҳитдиновнинг айби тасдиқланмаганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, 2021 йилда ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилиб, “Равшан Золотой”га нисбатан қидирув эълон қилинган.
Аввалги иш қисми муддат ўтгани учун тугатилган
Дилмурод Мирсодиқовнинг маълум қилишича, вақт ўтганидан кейин жавобгарликка тортиш муддати ўтгани муносабати билан жиноят ишининг Равшан Муҳитдиновга нисбатан бўлган қисми тугатилган.
Кейинроқ унга нисбатан яна қўшимча аризалар тушган ва шу асосда қидирув ҳаракатлари жадаллаштирилган.
Бироқ барча зарур тергов ҳаракатлари ўтказилганидан сўнг Муҳитдиновнинг айби тасдиқланмагани маълум қилинди. Шу сабабли қидирув бекор қилинган.
Интерпол рўйхатида пайдо бўлган эди
Маълумот учун, Равшан Муҳитдиновнинг исми апрель ойида Интерпол сайтидаги “қизил билдиришномалар” рўйхатида пайдо бўлганди.
Ўша вақтда у бир нечта оғир айбловлар бўйича қидирувга берилгани хабар қилинган. Жумладан, мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш, уюшган қуролли гуруҳ тузиш, унга раҳбарлик қилиш ёки унда иштирок этиш, шунингдек, безорилик каби ҳолатлар тилга олинган.
Аммо ИИВнинг сўнгги изоҳидан келиб чиқилса, тергов ҳаракатлари якунида ушбу айбловлар тасдиқланмаган.
“Қизил билдиришнома” нимани англатади?
Интерполнинг “қизил билдиришномаси” шахсни автоматик равишда айбдор деб эълон қилмайди. У, одатда, бир давлат сўрови асосида бошқа давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига шахсни аниқлаш ва ушлаш бўйича маълумот бериш воситаси ҳисобланади.
Шунинг учун бундай рўйхатда пайдо бўлиш жамоатчиликда катта резонанс уйғотса-да, якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнлари орқали берилади.
Бу ҳолатда ҳам ИИВ тергов натижасида айб тасдиқланмаганини билдирмоқда.
Нега бу хабар катта муҳокамага сабаб бўлди?
“Равшан Золотой” номи жамоатчиликка аввалдан таниш. Унинг Интерпол рўйхатида пайдо бўлиши апрель ойида катта муҳокамага сабаб бўлганди.
Энди эса қидирувнинг бекор қилиниши янги саволларни юзага чиқарди: аввалги қидирув қандай асослар билан эълон қилинган? Қўшимча аризалар нега тасдиқланмаган? Тергов жараёнида қандай ҳолатлар ўрганилган?
ИИВ изоҳида асосий жавоб шундай: барча тергов ҳаракатларидан сўнг Муҳитдиновнинг айби тасдиқланмаган ва қидирув ҳаракатлари бекор қилинган.
Асосий ҳуқуқий нуқта
Қонунчиликка кўра, ҳар қандай шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.
Шу сабабли Равшан Муҳитдинов билан боғлиқ ҳолатда ҳам эълон қилинган қидирув, жамоатчиликдаги муҳокамалар ёки илгари сурилган айбловлар шахснинг айбдорлигини автоматик равишда англатмайди.
ИИВнинг сўнгги изоҳи эса иш бўйича муҳим бурилиш бўлди: тергов ҳаракатларидан кейин айб тасдиқланмагани айтилди.
Қидирув бекор қилинди, саволлар қолди
Равшан Муҳитдиновга нисбатан халқаро қидирув бекор қилингани ушбу иш атрофидаги энг муҳим янгилик бўлди. ИИВ бу қарорни тергов ҳаракатлари натижасида айб тасдиқланмагани билан изоҳлади.
Энди жамоатчилик учун асосий савол шунда: бундай резонансли ишлар бўйича қидирув эълон қилиниши ва кейин бекор қилиниши жараёнида очиқлик қандай таъминланади?
Чунки бу каби ҳолатларда фақат шахс тақдири эмас, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тизимга бўлган ишонч ҳам муҳокама марказига чиқади.
…