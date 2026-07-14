“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди

·26·Жамият
“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди

Туркияда яшовчи тадбиркор Равшан Муҳитдинов, жамоатчилик орасида “Равшан Золотой” номи билан танилган шахсга нисбатан халқаро қидирув бекор қилинди. ИИВ тергов ҳаракатларидан сўнг унинг айби тасдиқланмаганини маълум қилди.

ИИВ қидирув нега бекор қилинганини тушунтирди

ИИВ матбуот анжуманида Равшан Муҳитдиновга нисбатан эълон қилинган халқаро қидирув нима учун бекор қилингани юзасидан изоҳ берилди.

Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи ўринбосари Дилмурод Мирсодиқов журналист саволига жавоб берар экан, тергов ҳаракатларидан кейин Муҳитдиновнинг айби тасдиқланмаганини айтди.

Унинг сўзларига кўра, 2021 йилда ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилиб, “Равшан Золотой”га нисбатан қидирув эълон қилинган.

Аввалги иш қисми муддат ўтгани учун тугатилган

Дилмурод Мирсодиқовнинг маълум қилишича, вақт ўтганидан кейин жавобгарликка тортиш муддати ўтгани муносабати билан жиноят ишининг Равшан Муҳитдиновга нисбатан бўлган қисми тугатилган.

Кейинроқ унга нисбатан яна қўшимча аризалар тушган ва шу асосда қидирув ҳаракатлари жадаллаштирилган.

Бироқ барча зарур тергов ҳаракатлари ўтказилганидан сўнг Муҳитдиновнинг айби тасдиқланмагани маълум қилинди. Шу сабабли қидирув бекор қилинган.

Интерпол рўйхатида пайдо бўлган эди

Маълумот учун, Равшан Муҳитдиновнинг исми апрель ойида Интерпол сайтидаги “қизил билдиришномалар” рўйхатида пайдо бўлганди.

Ўша вақтда у бир нечта оғир айбловлар бўйича қидирувга берилгани хабар қилинган. Жумладан, мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш, уюшган қуролли гуруҳ тузиш, унга раҳбарлик қилиш ёки унда иштирок этиш, шунингдек, безорилик каби ҳолатлар тилга олинган.

Аммо ИИВнинг сўнгги изоҳидан келиб чиқилса, тергов ҳаракатлари якунида ушбу айбловлар тасдиқланмаган.

“Қизил билдиришнома” нимани англатади?

Интерполнинг “қизил билдиришномаси” шахсни автоматик равишда айбдор деб эълон қилмайди. У, одатда, бир давлат сўрови асосида бошқа давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига шахсни аниқлаш ва ушлаш бўйича маълумот бериш воситаси ҳисобланади.

Шунинг учун бундай рўйхатда пайдо бўлиш жамоатчиликда катта резонанс уйғотса-да, якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнлари орқали берилади.

Бу ҳолатда ҳам ИИВ тергов натижасида айб тасдиқланмаганини билдирмоқда.

Нега бу хабар катта муҳокамага сабаб бўлди?

“Равшан Золотой” номи жамоатчиликка аввалдан таниш. Унинг Интерпол рўйхатида пайдо бўлиши апрель ойида катта муҳокамага сабаб бўлганди.

Энди эса қидирувнинг бекор қилиниши янги саволларни юзага чиқарди: аввалги қидирув қандай асослар билан эълон қилинган? Қўшимча аризалар нега тасдиқланмаган? Тергов жараёнида қандай ҳолатлар ўрганилган?

ИИВ изоҳида асосий жавоб шундай: барча тергов ҳаракатларидан сўнг Муҳитдиновнинг айби тасдиқланмаган ва қидирув ҳаракатлари бекор қилинган.

Асосий ҳуқуқий нуқта

Қонунчиликка кўра, ҳар қандай шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.

Шу сабабли Равшан Муҳитдинов билан боғлиқ ҳолатда ҳам эълон қилинган қидирув, жамоатчиликдаги муҳокамалар ёки илгари сурилган айбловлар шахснинг айбдорлигини автоматик равишда англатмайди.

ИИВнинг сўнгги изоҳи эса иш бўйича муҳим бурилиш бўлди: тергов ҳаракатларидан кейин айб тасдиқланмагани айтилди.

Қидирув бекор қилинди, саволлар қолди

Равшан Муҳитдиновга нисбатан халқаро қидирув бекор қилингани ушбу иш атрофидаги энг муҳим янгилик бўлди. ИИВ бу қарорни тергов ҳаракатлари натижасида айб тасдиқланмагани билан изоҳлади.

Энди жамоатчилик учун асосий савол шунда: бундай резонансли ишлар бўйича қидирув эълон қилиниши ва кейин бекор қилиниши жараёнида очиқлик қандай таъминланади?

Чунки бу каби ҳолатларда фақат шахс тақдири эмас, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тизимга бўлган ишонч ҳам муҳокама марказига чиқади.

Равшан МухитдиновТуркияИнтерполТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Бугун, 13:50Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Бугун, 13:20Иссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиИссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиБугун, 12:41Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)Бугун, 12:25Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиБугун, 12:22Ўзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити борЎзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити борБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди